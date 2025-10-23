R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - C h i è p i ù l e g h i s t a ? " I o , p e r c h é c i c r e d o t a n t i s s i m o , p e r m e i l p a r t i t o v i e n e p r i m a d i t u t t o . V a n n a c c i è e n t r a t o o r a n e l l a L e g a e d o v r à d i m o s t r a r l o , i o l ’ h o g i à d i m o s t r a t o " . C o s ì i l s o t t o s e g r e t a r i o a l L a v o r o , s e n a t o r e e v i c e s e g r e t a r i o d e l l a L e g a C l a u d i o D u r i g o n a U n G i o r n o d a P e c o r a s u R a i R a d i o 1 . " V a n n a c c i s t a f a c e n d o b e n e , l u i c r e d e n e l l a L e g a e p o t r à d a r c i a n c o r a t a n t e r i s p o s t e , m a s e m i c h i e d e t e c h i è p i ù l e g h i s t a t r a n o i d u e r i s p o n d o i o " , c o n c l u d e .