R o m a , 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " V a n n a c c i a l 4 % ? S e m i a n o n n a a v e s s e l e r u o t e . . . E ' u n a l u n g a c o r s a , b i s o g n a a v e r e t a n t o f i a t o " . I l m i n i s t r o p e r i R a p p o r t i c o n i l P a r l a m e n t o , L u c a C i r i a n i , r i s p o n d e c o s ì a i c r o n i s t i a l S e n a t o s u i s o n d a g g i i n m e r i t o a l n u o v o p a r t i t o d i R o b e r t o V a n n a c c i . S o n d a g g i s e c o n d o i q u a l i s a r e b b e p r o p r i o F d i a s u b i r e u n a f u o r i u s c i t a d i c o n s e n s i a v a n t a g g i o d e l l ' e x - l e g h i s t a : " N o n c a p i s c o p e r c h é u n o c h e f i n o a i e r i h a v o t a t o F d I , o r a d o v r e b b e v o t a r e V a n n a c c i , a v r e b b e p o t u t o v o t a r l o a n c h e p r i m a s c e g l i e n d o l a L e g a . N o n s o n o m o l t o p r e o c c u p a t o , f r a n c a m e n t e s e c o n d o m e i l p e r s o n a g g i o è m o l t o s o p r a v v a l u t a t o " .