M i l a n o , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - A l T e a t r o d e g l i A r c i m b o l d i d i M i l a n o , d a v a n t i a o l t r e m i l l e o s p i t i t r a c h e f , p r o d u t t o r i d i v i n o , o p e r a t o r i d e l s e t t o r e , i s t i t u z i o n i e s t a m p a , L e G u i d e d e L ’ E s p r e s s o h a n n o c e l e b r a t o l ’ O t t a v a a r t e e h a n n o c o n s a c r a t o l ’ e c c e l l e n z a i t a l i a n a a t a v o l a c o n l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a 4 6 s i m a e d i z i o n e d e l l e G u i d e : “ I 1 0 0 0 R i s t o r a n t i d ’ I t a l i a ” e “ I 1 0 0 0 V i n i d ’ I t a l i a ” . D o p o l e s e t t e a r t i c l a s s i c h e — a r c h i t e t t u r a , s c u l t u r a , p i t t u r a , m u s i c a , p o e s i a , d a n z a e c i n e m a — l ’ a l t a c u c i n a e i l v i n o s i s o n o a f f e r m a t i c o m e O t t a v a a r t e , p e r l a c a p a c i t à d i p a r l a r e a t u t t i i s e n s i e d i t r a s f o r m a r e u n g e s t o q u o t i d i a n o i n e s p e r i e n z a c u l t u r a l e . L ' e v e n t o , c o n d o t t o d a G u i d o M e d a — v i c e d i r e t t o r e S k y S p o r t e r e s p o n s a b i l e r e d a z i o n e m o t o r i — e F e d e r i c a M a s o l i n — g i o r n a l i s t a e c o n d u t t r i c e S k y S p o r t — h a v i s t o a l t e r n a r s i s u l p a l c o t a l k , i n t e r v e n t i e p r e m i a z i o n i . S o n o 2 1 i r i s t o r a n t i c h e q u e s t ’ a n n o h a n n o o t t e n u t o i l m a s s i m o r i c o n o s c i m e n t o d e i 5 c a p p e l l i , t r a c u i 3 g u i d a t i d a c h e f d o n n e : A n t o n i a K l u g m a n n ( L ’ A r g i n e a V e n c ò ) , J e s s i c a R o s v a l ( A l G a t t o V e r d e ) e N a d i a S a n t i n i ( D a l P e s c a t o r e ) . B e n 6 r i s t o r a n t i h a n n o r a g g i u n t o i l p u n t e g g i o m a s s i m o d i 2 0 / 2 0 : O s t e r i a F r a n c e s c a n a d i M a s s i m o B o t t u r a , C r a c c o d i C a r l o C r a c c o , R e a l e d i N i k o R o m i t o , D u o m o d i C i c c i o S u l t a n o e , p e r l a p r i m a v o l t a , a n c h e V i l l a C r e s p i d i A n t o n i n o C a n n a v a c c i u o l o e M a d o n n i n a d e l P e s c a t o r e d i M o r e n o C e d r o n i . S u l f r o n t e d e l v i n o , 7 c a n t i n e h a n n o r i c e v u t o i l “ 1 1 0 c u m l a u d e ” , i l v o t o p i ù a l t o c o n f e r i t o d a l l a G u i d a : A l t a M o r a , C a s t e l l o d i A m a , E l v i o C o g n o , F e r r a r i T r e n t o , G i o v a n n i R o s s o , P o d e r e F o r t e e T e n u t a S e t t e P o n t i . A c c a n t o a i m a s s i m i r i c o n o s c i m e n t i , s o n o s t a t i a s s e g n a t i a n c h e i p r e m i s p e c i a l i , p e n s a t i p e r v a l o r i z z a r e t a l e n t i c a p a c i d i i m p r i m e r e d i r e z i o n i i n e d i t e a l l a c u c i n a e a l v i n o i t a l i a n i . T r a q u e s t i , i l p r e m i o c o m e M i g l i o r G i o v a n e è a n d a t o a L u c a A d o b a t i ( C a s a R o m a n o ) e i l p r e m i o M i g l i o r O u t s i d e r , u n n u o v o r i c o n o s c i m e n t o i n t r o d o t t o q u e s t ’ a n n o , è s t a t o c o n s e g n a t o a d A l b e r t o G i p p o n i ( D i n a ) . P e r i v i n i , i n v e c e , i n p r i m o p i a n o i l t i t o l o d i M i g l i o r V i n o S p u m a n t e , a s s e g n a t o a F e r r a r i T r e n t o d i M a t t e o L u n e l l i , e i l p r e m i o p e r i l M i g l i o r P r o d u t t o r e U n d e r 4 0 , c o n f e r i t o a C a s a n o v a d i N e r i , r i t i r a t o d a M a r i a n n a N e r i . S p a z i o a u n c o n f r o n t o t r a i s t i t u z i o n i e p r o t a g o n i s t i d e l l a s c e n a c u l t u r a l e i t a l i a n a . S o n o i n t e r v e n u t i , t r a g l i a l t r i , i l m i n i s t r o d e l l ' A g r i c o l t u r a , d e l l a s o v r a n i t à a l i m e n t a r e e d e l l e f o r e s t e F r a n c e s c o L o l l o b r i g i d a , l ’ a s s e s s o r e a l l a C u l t u r a d i M i l a n o T o m m a s o S a c c h i , L i n o E n r i c o S t o p p a n i , P r e s i d e n t e d i F i p e — F e d e r a z i o n e i t a l i a n a p u b b l i c i e s e r c i z i — e J a c o p o V e n e z i a n i , s t o r i c o d e l l ’ a r t e e d i v u l g a t o r e . I t r e t a l k t e m a t i c i — “ S a p o r i d ’ I t a l i a ” , “ F u o r i S c e n a . O u t s i d e r ” e “ L ’ e s t e t i c a d e l l ’ O t t a v a ” — h a n n o a p p r o f o n d i t o i l r u o l o d e l l ’ e n o g a s t r o n o m i a c o m e m o t o r e c u l t u r a l e e i n n o v a t i v o d e l l ’ I t a l i a . D i e t r o a q u e s t a e d i z i o n e 2 0 2 6 , c ’ è u n l a v o r o c h e r a c c o n t a l a d i m e n s i o n e d i u n i n t e r o a n n o d i r e p o r t a g e i t i n e r a n t e . U n v i a g g i o l u n g o 6 0 . 0 0 0 c h i l o m e t r i , c h e h a p o r t a t o L u c a G a r d i n i , c u r a t o r e d e l l e G u i d e , e t u t t i g l i i s p e t t o r i a d e g u s t a r e 1 . 5 0 0 v i n i , v i s i t a r e 1 . 2 0 0 r i s t o r a n t i e a s s a g g i a r e p i ù d i 5 . 0 0 0 p i a t t i . U n p e r c o r s o c o s t r u i t o a t t r a v e r s o m i g l i a i a d i m a i l e t e l e f o n a t e e u n a p r e s e n z a c a p i l l a r e i n t u t t e l e 2 0 r e g i o n i i t a l i a n e . P i ù d i 1 . 0 0 0 p e r s o n e , t r a c u i i s p e t t o r i , c u r a t o r i , r e d a t t o r i , g r a f i c i , f o t o g r a f i , i n c o n t r a t e l u n g o i l v i a g g i o s u e g i ù p e r l ’ I t a l i a , t e s t i m o n i a n o l a s o l i d i t à d i u n r a c c o n t o c h e o g n i a n n o r i d i s e g n a l a m a p p a e n o g a s t r o n o m i c a d e l P a e s e . ( s e g u e ) E ' s t a t a p r e s e n t a t a i n a n t e p r i m a a n c h e l a v e r s i o n e a g g i o r n a t a d e l s i t o ( g u i d e s p r e s s o . i t ) e l a n u o v a a p p d e L e G u i d e d e L ’ E s p r e s s o , p r o g e t t a t e p e r r e n d e r e l e e c c e l l e n z e e n o g a s t r o n o m i c h e f a c i l m e n t e f r u i b i l i d a c h i u n q u e , o v u n q u e , c o n c o n t e n u t i i m m e d i a t i e s e m p r e a g g i o r n a t i . L e n o v i t à n o n s o n o f i n i t e : n e l 2 0 2 5 , L e G u i d e d e L ’ E s p r e s s o h a n n o a p e r t o u n n u o v o c a p i t o l o n a r r a t i v o , c o n t r e b r a n d e d c o n t e n t e d u e p r o g e t t i e d i t o r i a l i c a p a c i d i r e i n t e r p r e t a r e l a c u l t u r a e n o g a s t r o n o m i c a i t a l i a n a i n m o d i p i ù c o n t e m p o r a n e i . C o n K i a , i l p r o g e t t o O u t s i d e r s t a r a c c o n t a n d o i p r o t a g o n i s t i c h e h a n n o s c e l t o s t r a d e n o n c o n v e n z i o n a l i , r i d e f i n e n d o i c o n f i n i d e l l a r i s t o r a z i o n e i t a l i a n a . C o n E n i l i v e , u n a s t a z i o n e d i s e r v i z i o è d i v e n t a t a u n l u o g o d i e s p e r i e n z a c u l i n a r i a , g r a z i e a d A L T – S t a z i o n e d e l G u s t o . C o n E l i c a è s t a t o r e a l i z z a t o “ S i l e n z i o , p a r l a i l c o o k i n g ” , u n a s e r i e d i c o r t o m e t r a g g i i n c u i s i f o n d o n o a r t e p i t t o r i c a e g e s t o g a s t r o n o m i c o . A q u e s t i , s i s o n o a f f i a n c a t i a n c h e d u e p r o g e t t i e d i t o r i a l i : S a p o r i e S t o r i e d i R o m a , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A m e r i c a n E x p r e s s e C o n f e s e r c e n t i R o m a , u n a g u i d a d e d i c a t a a l l a v i t a l i t à d e l l e t r a t t o r i e d e l l a C a p i t a l e , e B e s t R e s t a u r a n t s & W i n e s o f 2 0 2 5 , i n p a r t n e r s h i p c o n G r u p p o P e l l e g r i n i , u n a v e r s i o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l l e c l a s s i c h e G u i d e d e L ’ E s p r e s s o . " S o n o s t a t e c e l e b r a t e l e e c c e l l e n z e i t a l i a n e , m a s o p r a t t u t t o d à l u s t r o a u n a f i l i e r a c h e c o s t r u i s c e c u l t u r a e l a v o r o . L a c u c i n a e i l v i n o s o n o d i v e n t a t i l a n o s t r a f o r m a p i ù a u t e n t i c a d i d i p l o m a z i a : p a r l a n o a l m o n d o c o n i l l i n g u a g g i o d e l g u s t o — h a d i c h i a r a t o E m i l i o C a r e l l i , d i r e t t o r e d e L ’ E s p r e s s o — L e G u i d e c o n t i n u a n o a e s s e r e u n a s e n t i n e l l a i n q u i e t a , s e m p r e i n v i a g g i o p e r o s s e r v a r e e i n t e r p r e t a r e i c a m b i a m e n t i d e l P a e s e a t t r a v e r s o l a s u a t a v o l a " . " R a c c o n t a r e l ’ I t a l i a d e l g u s t o s i g n i f i c a r a c c o n t a r e c h i s i a m o , a t t r a v e r s o t a v o l e e c a l i c i c h e e s p r i m o n o o g n i g i o r n o l a n o s t r a i d e n t i t à . L e G u i d e d e L ’ E s p r e s s o v a l o r i z z a n o c h i , c o n t a l e n t o e p a s s i o n e , t r a s f o r m a i l c i b o e i l v i n o i n e s p e r i e n z e a u t e n t i c h e , o f f r e n d o a l l e t t o r e u n a b u s s o l a s i c u r a n e l p a n o r a m a e n o g a s t r o n o m i c o i t a l i a n o " , h a c o m m e n t a t o L u c a G a r d i n i , c u r a t o r e d e L e G u i d e d e L ’ E s p r e s s o .