R o m a , 1 6 d i c ( A d n k r o n o s ) - " I l a v o r a t o r i a u t o n o m i h a n n o d i r i t t o a u n a p r o t e z i o n e s o c i a l e e a u n w e l f a r e a d e g u a t o a l o r o b i s o g n i " . L o h a d e t t o E l l y S c h l e i n p r e s e n t a n d o a l N a z a r e n o l a p r o p o s t a d i l e g g e d e l P d s u l l ’ e s t e n s i o n e d e l l e t u t e l e d e i l i b e r i p r o f e s s i o n i s t i e d e l l ’ e q u o c o m p e n s o c o n C h i a r a G r i b a u d o , p r i m a f i r m a t a r i a d e l l a P d l , e S t e f a n i a B o n a l d i , r e s p o n s a b i l e P r o f e s s i o n i n e l l a s e g r e t e r i a P d . " A n c h e t r a g l i a u t o n o m i c i s o n o s a c c h e d i p r e c a r i e t à e d i l a v o r o p o v e r o , d u e p a r o l e c h e n o n s e n t i r e t e m a i i n b o c c a a G i o r g i a M e l o n i . M a l a p r e c a r i e t à i n I t a l i a è t r o p p a , t a n t a c o m e a n c h e i l l a v o r o p o v e r o " , h a s p i e g a t o l a s e g r e t a r i a d e l P d . " Q u e s t a è u n a P d l p e r r a f f o r z a r e l a p r o t e z i o n e s o c i a l e e i l w e l f a r e d e i l i b e r i p r o f e s s i o n i s t i c o n u n a v i s i o n e d i i n s i e m e e u n a p p r o c c i o i n t e g r a t o s u d i v e r s i a s p e t t i d e l l a p r o t e z i o n e s o c i a l e c h e s e r v o n o p e r d a r e u n a t u t e l a s e m p r e p i ù u n i f o r m e , p e r c h è n o n d e v o n o e s s e r c i t u t e l e m i n o r i " , h a d e t t o S c h l e i n . " O g g i c i s o n o 5 5 0 m i l a i s c r i t t i a l l a g e s t i o n e s e p a r a t a c o n u n r e d d i t o m e d i o p a r i a 1 8 m i l a e u r o , c h e f i n o a 4 9 a n n i n o n a r r i v a a 5 0 m i l a . G u a d a g n a n o t r o p p o p o c o , s o p r a t t u t t o a l S u d e s o p r a t t u t t o g i o v a n i e d o n n e " , h a s o t t o l i n e a t o G r i b a u d o .