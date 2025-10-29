R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I d a t i d i f f u s i o g g i d a l l ’ I s t a t c o n f e r m a n o u n ’ i n v e r s i o n e d i t e n d e n z a s i g n i f i c a t i v a : c o n i l G o v e r n o M e l o n i i s a l a r i c r e s c o n o p i ù d e l l ’ i n f l a z i o n e e i l p o t e r e d ’ a c q u i s t o d e g l i i t a l i a n i t o r n a a r a f f o r z a r s i " . C o s ì i n u n a n o t a W a l t e r R i z z e t t o d i F d l , p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e L a v o r o d e l l a C a m e r a . " D o p o a n n i d i s t a g n a z i o n e , i l l a v o r o v i e n e f i n a l m e n t e v a l o r i z z a t o e r e t r i b u i t o i n m o d o p i ù e q u o , c o n a u m e n t i d e l 3 , 1 % n e l 2 0 2 4 e d e l 3 , 3 % n e l 2 0 2 5 . È u n s e g n a l e c o n c r e t o d i f i d u c i a : l e f a m i g l i e r e c u p e r a n o p o t e r e d ’ a c q u i s t o e l ’ e c o n o m i a c r e s c e p e r c h é i n v e s t e s u l l e p e r s o n e e s u l l a q u a l i t à d e l l ’ o c c u p a z i o n e . P r o s e g u i r e m o s u q u e s t a s t r a d a p e r r a f f o r z a r e i r i s u l t a t i e r e n d e r e i l l a v o r o s e m p r e p i ù s i c u r o , s t a b i l e e b e n r e t r i b u i t o " , c o n c l u d e .