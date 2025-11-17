R o m a , 1 7 n o v ( A d n k r o n o s ) - " D a o g g i e f i n o a f i n e a n n o u n a d o n n a , n e l l ' U n i o n e e u r o p e a , s m e t t e , s i m b o l i c a m e n t e , d i e s s e r e p a g a t a p e r i l s u o l a v o r o . I l d i v a r i o d i r e t r i b u z i o n e t r a u o m i n i e d o n n e è i n f a t t i p a r i a u n m e s e e m e z z o d i s t i p e n d i o . U n g a p i n t o l l e r a b i l e c h e v a a s s o l u t a m e n t e a z z e r a t o " . L o d i c e l a s e n a t r i c e R a f f a e l l a P a i t a , c a p o g r u p p o a l S e n a t o d i I t a l i a V i t a , i n o c c a s i o n e d e l l ' E q u a l p a y d a y i s t i t u i t o d a l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a . " L o s c o r s o a n n o l a d a t a c a d e v a d u e g i o r n i p r i m a , s e g n o c h e l a d i f f e r e n z a s i s t a r i d u c e n d o c o n t r o p p a l e n t e z z a . O c c o r r e f a r e d i p i ù : i c o n t r a t t i n a z i o n a l i , s o p r a t t u t t o n e l p u b b l i c o , g a r a n t i s c o n o s o s t a n z i a l e p a r i t à s a l a r i a l e - s p i e g a P a i t a - m a m a n c a n o i s e r v i z i c h e p e r m e t t a n o a l l e d o n n e d i e s s e r e m a d r i s e n z a c o m p r o m e t t e r e l a c a r r i e r a : d a g l i a s i l i n i d o a i p e r m e s s i . L e d i f f e r e n z e d i r e t r i b u z i o n e s i r i p e r c u o t o n o a n c h e s u l l e p e n s i o n i e c o n d i z i o n a n o q u i n d i t u t t a l a v i t a d e l l e d o n n e . S e n z a c o n s i d e r a r e i l p r o b l e m a d e l l a v i o l e n z a : l a d i p e n d e n z a e c o n o m i c a s p e s s o n o n p e r m e t t e a l l e d o n n e v i t t i m e d i a b u s i d i d e n u n c i a r e i p r o p r i a g u z z i n i . U n a i n g i u s t i z i a i n a c c e t t a b i l e c h e è n e c e s s a r i o s a n a r e " .