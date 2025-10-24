R o m a , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a r e s p o n s a b i l i t à d e l l ’ i m p r e s a n o n s i e s a u r i s c e n e l l ’ a u m e n t o d e i p r o f i t t i . S i t r a t t a , p i u t t o s t o , d i u n l e g a m e f o r t e c h e u n i s c e i l p r o g r e s s o e c o n o m i c o a l l a c r e s c i t a c i v i l e d i u n P a e s e . L e g a m e a n c o r p i ù v i s i b i l e i n a z i e n d e c o m e q u e l l e g u i d a t e d a C a v a l i e r i d e l l a v o r o . L e i m p r e s e g e n e r a n o f u t u r o e , i n q u e s t o p e r c o r s o , l a c a p a c i t à d i g u a r d a r e o l t r e i v a n t a g g i c o n t i n g e n t i è u n m o l t i p l i c a t o r e d i v a l o r e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a a l Q u i r i n a l e p e r l a c o n s e g n a d e l l e i n s e g n e a i C a v a l i e r i d e l l a v o r o n o m i n a t i i l 2 g i u g n o s c o r s o .