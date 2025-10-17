R o m a , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " U n a s t r u t t u r a d i c a t e g o r i e s a l a r i a l i v e d e , n e i c o s i d d e t t i p i a n i a l t i d e l l ’ o c c u p a z i o n e , l a v o r o p r e s t i g i o s o , a p p a g a n t e , b e n r e m u n e r a t o e , n e i c o s i d d e t t i p i a n i b a s s i , f o r m e d i p r e c a r i e t à n o n d e s i d e r a t e , s u b i t e , t a l v o l t a o l t r e i l l i m i t e d e l l o s f r u t t a m e n t o " . L o h a s o t t o l i n e a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a a l Q u i r i n a l e p e r l a c o n s e g n a d e l l e S t e l l e a l m e r i t o d e l l a v o r o 2 0 2 5 .