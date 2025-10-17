R o m a , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a d i n a m i c a s a l a r i a l e n e g a t i v a d e l l ’ u l t i m o d e c e n n i o v e d e o r a s e g n a l i d i i n v e r s i o n e d i m a r c i a . B e n s a p p i a m o c o m e i s a l a r i s i a n o s t a t i l o s t r u m e n t o p r i n c i p e n e l n o s t r o P a e s e p e r r i d u r r e l e d i s u g u a g l i a n z e , p e r u n e q u o g o d i m e n t o d e i f r u t t i o f f e r t i d a l l ’ i n n o v a z i o n e , d a l p r o g r e s s o . È u n a q u e s t i o n e c h e n o n p u ò e s s e r e e l u s a p e r c h é r i g u a r d a i n p a r t i c o l a r e i l f u t u r o d e i n o s t r i g i o v a n i , t r o p p i d e i q u a l i s o n o s p i n t i a l l ’ e m i g r a z i o n e . Q u e s t a s t r a d a , s p e s s o s o f f e r t a , v i e n e p r e s c e l t a , t a l v o l t a , p e r l a d i f f i c o l t à d i t r o v a r e l a v o r o e , s o v e n t e , a c a u s a d e l b a s s o l i v e l l o r e t r i b u t i v o d i p r i m o i n g r e s s o n e l m o n d o d e l l a v o r o " . L o h a s o t t o l i n e a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a a l Q u i r i n a l e p e r l a c o n s e g n a d e l l e S t e l l e a l m e r i t o d e l l a v o r o 2 0 2 5 . " R i c h i a m a n o l ’ a t t e n z i o n e - h a a g g i u n t o i l C a p o d e l l o S t a t o - i r i s u l t a t i d i u n a r e c e n t e i n d a g i n e d i C o n f c o m m e r c i o c h e h a p o s t o i n l u c e i l p r e o c c u p a n t e f e n o m e n o d e l l a c r e s c i t a d e i c o s i d d e t t i ' c o n t r a t t i p i r a t a ' . O l t r e m i l l e i c o n t r a t t i c o l l e t t i v i n a z i o n a l i d i l a v o r o d e p o s i t a t i a l C n e l : d u e c e n t o c i n q u a n t a n e i s o l i s e t t o r i d e l t u r i s m o e d e l t e r z i a r i o . T r a q u e s t i , v i s o n o c o n t r a t t i f i r m a t i d a r a p p r e s e n t a n z e s i n d a c a l i e d a t o r i a l i s c a r s a m e n t e r a p p r e s e n t a t i v e , c o n v e r e e p r o p r i e f o r m e d i d u m p i n g c o n t r a t t u a l e c h e h a n n o l ’ e f f e t t o d i r i d u r r e i d i r i t t i e l e t u t e l e d e i l a v o r a t o r i , d i a b b a s s a r e i l i v e l l i s a l a r i a l i , d i p r o v o c a r e c o n c o r r e n z a s l e a l e f r a i m p r e s e " . " D i n a m i c h e d i m e r c a t o c o n c o r r o n o - h a d e t t o a n c o r a M a t t a r e l l a - a d a m p l i a r e q u e s t i s q u i l i b r i n e l l e r e t r i b u z i o n i . N e n a s c e u n a s p e t t o a c u i n o n s i p u ò s f u g g i r e q u a n d o t a n t e f a m i g l i e r i s c h i a n o d i e s s e r e s o s p i n t e e t a l v o l t a s o n o e f f e t t i v a m e n t e s o s p i n t e s o t t o l a s o g l i a d i p o v e r t à n o n o s t a n t e i l l a v o r o d i a l m e n o u n o d e i c o m p o n e n t i , m e n t r e i n v e c e s u p e r m a n a g e r g o d o n o d i r e m u n e r a z i o n i c e n t i n a i a , o p e r s i n o m i g l i a i a d i v o l t e s u p e r i o r i a q u e l l e d i d i p e n d e n t i d e l l e i m p r e s e " .