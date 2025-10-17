( A d n k r o n o s ) - " L ’ O r g a n i z z a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l l a v o r o - h a a n c o r a e v i d e n z i a t o i l C a p o d e l l o S t a t o - c e r t i f i c a c h e l a q u o t a d i r e d d i t o d a l a v o r o — o v v e r o l a q u o t a d e l P i l d e s t i n a t a a i l a v o r a t o r i — è s c e s a a l i v e l l o m o n d i a l e i n m i s u r a s i g n i f i c a t i v a d a l 2 0 1 4 a l 2 0 2 4 . È u n t e m a c h e l a B a n c a c e n t r a l e e u r o p e a s e g n a l a a n c h e p e r l ’ I t a l i a : a l l a r o b u s t a c r e s c i t a d e l l ’ e c o n o m i a c h e h a f a t t o s e g u i t o a l C o v i d , n o n è c o r r i s p o s t a l a d i f e s a e l ’ i n c r e m e n t o d e i s a l a r i r e a l i , m e n t r e r i s u l t a t i p o s i t i v i s o n o s t a t i c o n s e g u i t i d a g l i a z i o n i s t i e r o b u s t i p r e m i h a n n o r i g u a r d a t o t a l u n i f r a i d i r i g e n t i " .