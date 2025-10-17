R o m a , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l l a v o r o s t a c a m b i a n d o . O c c o r r e i n s e r i r s i n e i c a m b i a m e n t i . P e r g o v e r n a r l i e o r i e n t a r l i i n d i r e z i o n e d e l l a g i u s t i z i a e d e l r i s p e t t o d i o g n i p e r s o n a " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a a l Q u i r i n a l e p e r l a c o n s e g n a d e l l e S t e l l e a l m e r i t o d e l l a v o r o 2 0 2 5 . " I l t r e n d p o s i t i v o d e l l ’ o c c u p a z i o n e - h a s o t t o l i n e a t o i l C a p o d e l l o S t a t o - m o s t r a u n a s o c i e t à i t a l i a n a i n m o v i m e n t o , d o v e n o n m a n c a n o r i s o r s e e c r e a t i v i t à . E t u t t a v i a , c o m e i n t u t t e l e f a s i d i t r a n s i z i o n e , s i m a n i f e s t a n o a s p e t t i p r o b l e m a t i c i e d e l e m e n t i c r i t i c i , c h e v a n n o r e g o l a t i , p e r c o r r i s p o n d e r e a l l e f i n a l i t à d e t t a t e d a i v a l o r i d e l l a n o s t r a c o n v i v e n z a c i v i l e " . " I l l a v o r o o g g i p r o c e d e a v e l o c i t à d i v e r s e . S i c r e a n o d i a f r a m m i t r a c a t e g o r i e , t r a g e n e r a z i o n i , t r a l a v o r a t o r i e l a v o r a t r i c i , t r a i t a l i a n i e s t r a n i e r i , t r a t e r r i t o r i , t r a c h i f a u s o d i t e c n o l o g i e a v a n z a t e e c h i n o n è i n c o n d i z i o n e d i f a r l o . L ’ u n i t à d e l l a v o r o è s t a t o u n o d e i f a t t o r i p i ù p o t e n t i d e l l a c r e s c i t a e c o n o m i c a , s o c i a l e , c i v i l e d e l n o s t r o P a e s e . I l s e n s o u n i t a r i o d e l l ’ a p p o r t o d e l l e c i t t a d i n e e d e i c i t t a d i n i a l l o s v i l u p p o d e l P a e s e h a a v u t o u n a f u n z i o n e d e t e r m i n a n t e n e l g e n e r a r e p a r t e c i p a z i o n e , d i r i t t i , b e n e s s e r e " .