R o m a , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I n f a s i d i q u e s t a n a t u r a e m e r g e a n c o r a d i p i ù i l r u o l o d e g l i i m p r e n d i t o r i , d e i c a p i t a n i d i i m p r e s a , d e l l e i m p r e s e , n e l c o n c o r r e r e , c o n l a l o r o a z i o n e , a l l a d e f i n i z i o n e d e l b e n e c o m u n e , d e l l ’ i n t e r e s s e d e l P a e s e , d e l l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e . L a r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e a p p a r t i e n e a t u t t i " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a a l Q u i r i n a l e p e r l a c o n s e g n a d e l l e i n s e g n e a i C a v a l i e r i d e l l a v o r o n o m i n a t i i l 2 g i u g n o s c o r s o .