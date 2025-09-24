R o m a , 2 4 s e t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - L a l a u r e a è a n c o r a u n r e q u i s i t o f o n d a m e n t a l e p e r t r o v a r e l a v o r o ? S ì , m o l t o s p e s s o . V i e n e e s p l i c i t a m e n t e r i c h i e s t a i n q u a s i 1 a n n u n c i o s u 2 ( 4 2 % ) . E ' q u a n t o e m e r g e d a u n s o n d a g g i o d i I n d e e d , p o r t a l e n u m e r o 1 a l m o n d o p e r c h i c e r c a e o f f r e l a v o r o , c h e h a i n t e r v i s t a t o 5 0 0 r e c r u i t e r i t a l i a n i . T u t t a v i a , s e p p u r q u a s i l a m e t à ( 4 7 % ) d e i d a t o r i d i l a v o r o d i c h i a r i d i a v e r i n t e n s i f i c a t o l ' u s o d i t i t o l i d i s t u d i o f o r m a l i n e g l i u l t i m i t r e a n n i – u n a s c e l t a s p e s s o d e t t a t a d a p r e o c c u p a z i o n i s u l l a q u a l i t à d e i c a n d i d a t i ( 3 7 % ) o d a p r e f e r e n z e d e i r e s p o n s a b i l i ( 3 2 % ) – è a l t r e t t a n t o v e r o c h e l a l a u r e a d a s o l a n o n s e m b r a p i ù s u f f i c i e n t e a c o l m a r e l e e s i g e n z e d e l m e r c a t o : q u a s i l a m e t à d e g l i i n t e r v i s t a t i ( 4 9 % ) r i t i e n e c h e l e l a u r e e d i v e n t i n o o b s o l e t e i n f r e t t a e a d d i r i t t u r a i l 6 2 % l a m e n t a c h e i p r o g r a m m i u n i v e r s i t a r i n o n p r e p a r i n o l e p e r s o n e c o n c o m p e t e n z e i m m e d i a t a m e n t e s p e n d i b i l i p e r i l l a v o r o . S i p e n s i c h e u n q u a r t o ( 2 6 % ) d e i d a t o r i d i l a v o r o n o n a v r e b b e b a r r i e r e n e l r i m u o v e r e i r e q u i s i t i d i l a u r e a o e s p e r i e n z a d a l l e p r o p r i e r i c e r c h e d i l a v o r o , s u g g e r e n d o c h e s i s t i a d i f f o n d e n d o l ’ o p i n i o n e c h e p e r a l c u n e p o s i z i o n i l e c o m p e t e n z e p o s s o n o e s s e r e a c q u i s i t e e d i m o s t r a t e i n a l t r i m o d i . G i a n l u c a B o n a c c h i , t a l e n t s t r a t e g y a d v i s o r d i I n d e e d , s p i e g a " S e b b e n e l ' i s t r u z i o n e f o r m a l e c o n t i n u i a e s s e r e t e n u t a i n g r a n d e c o n s i d e r a z i o n e , l ' e v o l u z i o n e d e l m e r c a t o d e l l a v o r o , l a d i f f i c o l t à n e l r e p e r i r e i t a l e n t i e l a n e c e s s i t à d i f o r m a z i o n e c o n t i n u a p e r s t a r e a l p a s s o c o n g l i s v i l u p p i d i u n m o n d o d e l l a v o r o s e m p r e p i ù r a p i d o , i n c i d o n o a n c h e s u l l e s t r a t e g i e d i r e c l u t a m e n t o . P e r a l c u n i s e t t o r i i l t i t o l o d i s t u d i o c o n t i n u e r à a e s s e r e u n p r e r e q u i s i t o , m e n t r e p e r a l t r i p o t r e b b e n o n r a p p r e s e n t a r e p i ù u n a d i s c r i m i n a n t e o d o v r à n e c e s s a r i a m e n t e v i a g g i a r e d i p a r i p a s s o a l l e c o m p e t e n z e s v i l u p p a t e i n a l t r o m o d o " . L a d i f f u s i o n e d e l l ' I n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , i n o l t r e , s t a i n i z i a n d o a g i o c a r e u n p e s o a n c h e n e l l a v a l u t a z i o n e d e i c a n d i d a t i e n t r y - l e v e l . N o n a c a s o , i l 1 8 % d e i d a t o r i d i l a v o r o c o n s i d e r e r e b b e l ' I a c o m e a l t e r n a t i v a a u n n e o l a u r e a t o p e r m a n s i o n i s p e c i f i c h e . V a d a s é c h e i n q u e s t o c o n t e s t o , l e s o f t s k i l l e m e r g o n o c o m e e l e m e n t i d i s t i n t i v i f o n d a m e n t a l i p e r i p r o f i l i j u n i o r . L e c o m p e t e n z e t r a s v e r s a l i p i ù v a l o r i z z a t e d a i d a t o r i d i l a v o r o s o n o : l a c a p a c i t à d i l a v o r o d i s q u a d r a ( 5 2 % ) , a d a t t a b i l i t à e f l e s s i b i l i t à ( 5 0 % ) , a t t i t u d i n e a l p r o b l e m - s o l v i n g e p e n s i e r o c r i t i c o ( 5 0 % ) . S i g n i f i c a t i v e a n c h e l ' a g i l i t à d i a p p r e n d i m e n t o e c u r i o s i t à ( 4 4 % ) e l a c a p a c i t à d i p r e n d e r e i n i z i a t i v a e p r o a t t i v i t à ( 4 0 % ) . “ I n s i n t e s i , i l n o s t r o s t u d i o e v i d e n z i a u n p a n o r a m a d e l r e c l u t a m e n t o i n r a p i d a e v o l u z i o n e . S e b b e n e l a l a u r e a c o n t i n u i a m a n t e n e r e u n r u o l o i m p o r t a n t e e r e s t i u n r e q u i s i t o s p e s s o r i c h i e s t o , c r e s c e l a c o n v i n z i o n e c h e l e c o m p e t e n z e p o s s a n o e s s e r e a c q u i s i t e a n c h e a t t r a v e r s o p e r c o r s i p i ù d i v e r s i f i c a t i , s o p r a t t u t t o i n u n c o n t e s t o i n c u i l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s t a i n i z i a n d o a i n f l u e n z a r e l e p r a t i c h e l a v o r a t i v e ” , c o n c l u d e B o n a c c h i .