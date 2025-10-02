R o m a , 2 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - D o n n e e u o m i n i p r e s e n t a n o n o t e v o l i d i f f e r e n z e n e l l ’ u s o d e l t e m p o . N e l n o s t r o P a e s e , a p r e s t a r e a s s i s t e n z a e c u r a n o n r e t r i b u i t a a d u n f a m i l i a r e , a m i c o o c o n o s c e n t e è c i r c a i l 2 4 % d e l l a p o p o l a z i o n e d i 1 5 a n n i e p i ù . I n q u e s t a q u o t a l e d o n n e c a r e g i v e r s o n o i l 1 0 % i n p i ù d e g l i u o m i n i , v a l o r e p i ù a l t o , i n s i e m e a P o l o n i a e S l o v e n i a , t r a t u t t i i p a e s i e u r o p e i c o n s i d e r a t i . T a l e p e r c e n t u a l e s i a m p l i a q u a n d o l ’ o n e r e d e l l a c u r a s u p e r a l e 1 0 o r e s e t t i m a n a l i e d a r r i v a a l 4 2 % c i r c a ( c o n t r o l a m e d i a e u r o p e a d e l 2 8 % c i r c a ) . E m e r g e d a l R a p p o r t o n a z i o n a l e s u l R o u n d 1 1 r e a l i z z a t o d a l l ’ I n a p p . I l c a r i c o d i c u r a p e r l e d o n n e c r e s c e p r o g r e s s i v a m e n t e c o n l ’ e t à : s i p a s s a d a l l a g e n e r a z i o n e s a n d w i c h o v e r 4 0 , c h e g e s t i s c e s i m u l t a n e a m e n t e b a m b i n i e d a n z i a n i , a l l a f a s c i a d i p a s s a g g i o t r a l a t e r z a e l a q u a r t a e t à ( t r a i 6 0 e i 7 4 a n n i , o v e g l i u o m i n i c a r e g i v e r s o n o c i r c a i l 1 8 % e l e d o n n e c a r e g i v e r i l 3 8 % ) .