R o m a , 2 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - I n I t a l i a i l 5 8 % d e l l e d o n n e e i l 4 3 , 6 % d e g l i u o m i n i r i t e n g o n o c h e l e d o n n e s i a n o t r a t t a t e m e n o e q u a m e n t e i n a s s u n z i o n i , r e t r i b u z i o n i e p r o m o z i o n i ; l a d d o v e n e l l a m e d i a e u r o p e a q u e s t a p e r c e z i o n e s i a t t e s t a s u v a l o r i p a r i a l 6 4 , 1 % d e l l a p o p o l a z i o n e f e m m i n i l e e d a l 5 0 % c i r c a d i q u e l l a m a s c h i l e , m e n t r e i n P a e s i c o m e l a S v e z i a e l a F r a n c i a r a g g i u n g e v a l o r i p a r i a c i r c a l ’ 8 0 % d e l l e d o n n e e c i r c a i l 6 5 % d e g l i u o m i n i . I n I t a l i a , l a p e r c e z i o n e c r e s c e a l l ’ a u m e n t a r e d e l l i v e l l o d i i s t r u z i o n e e d è p i ù e l e v a t a n e l l e R e g i o n i d e l N o r d r i s p e t t o a l r e s t o d e l t e r r i t o r i o . M e n o c o n s a p e v o l i s o n o c o m p l e s s i v a m e n t e g l i u o m i n i , s o p r a t t u t t o u n d e r 3 0 , e l e c l a s s i d i e t à a n z i a n e . Q u e s t e s o n o a l c u n e d e l l e e v i d e n z e c h e e m e r g o n o d a l l ’ u n d i c e s i m o r o u n d d e l l a E u r o p e a n s o c i a l s u r v e y , u n ’ i n d a g i n e s t a t i s t i c a c o m p a r a t a , c h e s u l l a b a s e d e i d a t i d i s p o n i b i l i a m a g g i o 2 0 2 5 , h a v i s t o l a p a r t e c i p a z i o n e d i o l t r e 4 0 . 0 0 0 p e r s o n e – d i c u i 2 . 8 6 5 i n I t a l i a – d i e t à p a r i o s u p e r i o r e 1 5 a n n i , r e s i d e n t i i n 2 4 P a e s i e u r o p e i ( n o n s o l o m e m b r i d e l l ’ U n i o n e e u r o p e a ) . I l R a p p o r t o n a z i o n a l e s u l R o u n d 1 1 r e a l i z z a t o d a l l ’ I n a p p a p p r o f o n d i s c e , i n u n a p r o s p e t t i v a c o m p a r a t a e u r o p e a , i t e m i d e l l a p a r t e c i p a z i o n e a l m e r c a t o d e l l a v o r o , l ’ u s o d e l t e m p o , l e d e t e r m i n a n t i d e l b e n e s s e r e , d e l l a s o d d i s f a z i o n e e d e l l a f i d u c i a , l e p r o s p e t t i v e v a l o r i a l i , u t i l i z z a n d o l a d i m e n s i o n e d i g e n e r e c o m e c h i a v e d i l e t t u r a t r a s v e r s a l e . C i r c a l e d i f f e r e n z e r e t r i b u t i v e , a l i v e l l o d i m e d i a e u r o p e a o l t r e i l 6 5 % d e l l e d o n n e e d i l 5 6 % d e g l i u o m i n i r i t i e n e m o l t o p o s i t i v o p e r l ’ a n d a m e n t o d e l l ’ e c o n o m i a n a z i o n a l e c h e d o n n e e u o m i n i r i c e v a n o p a r i r e t r i b u z i o n e p e r l o s t e s s o l a v o r o . I n p a e s i c o m e l ’ I s l a n d a , l a S v e z i a o l a S p a g n a , q u e s t o p r i n c i p i o r a c c o g l i e i l c o n s e n s o d i o l t r e l ’ 8 0 % d e l l e d o n n e e d i o l t r e i l 7 0 % d e g l i u o m i n i , m e n t r e i n I t a l i a q u e s t a o p i n i o n e è c o n d i v i s a d a q u a s i i l 6 0 % d e l l e d o n n e e i l 5 0 % d e g l i u o m i n i . R i s p e t t o a l l ’ e f f e t t i v a p r e s e n z a d e i g e n d e r g a p s u l l a v o r o i n I t a l i a , m i s u r a t i d a E u r o s t a t a l 4 3 % , i l 1 9 , 2 % d e g l i u o m i n i e i l 1 4 , 5 % d e l l e d o n n e r i t i e n e c h e t a l i g a p s i a n o s o l o u n f e n o m e n o l i m i t a t o e s p o r a d i c o .