C e r n o b b i o , 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L e d u e c o s e d e v o n o a n d a r e i n s i e m e : a i u t o a c h i è i n d i f f i c o l t à , m a m a g g i o r e c a p a c i t à d i p r o d u r r e r i c c h e z z a d a p a r t e d e l l a g e n e r a l i t à d e i p o s t i d i l a v o r o " . C o s ì G i a n M a r i a G r o s - P i e t r o , p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d i A m m i n i s t r a z i o n e d i I n t e s a S a n p a o l o , r i s p o n d e n d o a l l ' A d n k r o n o s i n c o l l e g a m e n t o d a C e r n o b b i o a u n a d o m a n d a c i r c a i r i s c h i s u i p o s t i d i l a v o r o d a l p r o c e s s o d i d i g i t a l i z z a z i o n e e l a n e c e s s i t à d i i n t e r v e n i r e c o n s t r u m e n t i p e r c h i r i m a n e p r i v o d i r e d d i t o . " I n o s t r i p o s t i d i l a v o r o n o n s o n o s u f f i c i e n t e m e n t e a t t r a t t i v i , n o n r i e s c o n o a t r a t t e n e r e i n o s t r i l a u r e a t i , m a n o n r i e s c o n o n e a n c h e a c o n s e n t i r e a i n o s t r i g i o v a n i d i c r e a r s i u n a f a m i g l i a , a c o m p r a r s i u n a c a s a " , s o t t o l i n e a G r o s - P i e t r o . " Q u e s t o è i l m o t i v o p e r c u i , c o m e i n t u t t e l e a l t r e g r a n d i r i v o l u z i o n i t e c n o l o g i c h e d e l p a s s a t o , a p a r t i r e d a q u e l l a d e l l ' i n d u s t r i a l i z z a z i o n e , b i s o g n a c o g l i e r e l ' o n d a e m u o v e r s i c o n e s s a , f a r c r e s c e r e l a r e d d i t i v i t à , l a c a p a c i t à d i p r o d u r r e r i c c h e z z a d a i n o s t r i p o s t i d i l a v o r o , i n v e s t e n d o t a n t i s s i m o n e l l e n u o v e t e c n o l o g i e , i n p a r t i c o l a r e n e l l e t e c n o l o g i e d i g i t a l i " , s o t t o l i n e a . " S o n o q u e l l e c h e s t a n n o f a c e n d o c r e s c e r e t u t t o i l m o n d o e l ' I t a l i a h a b i s o g n o d i c r e s c e r e p i ù r a p i d a m e n t e i n q u e s t a d i r e z i o n e " , e v i d e n z i a . " I n t e s a S a n p a o l o s t a i n v e s t e n d o t a n t i s s i m o , a b b i a m o g i à a s s u n t o 3 . 5 0 0 p e r s o n e e s p e r t e i n t e c n o l o g i e d i g i t a l i p e r a n d a r e a v a n t i i n q u e s t a t r a n s i z i o n e c h e c i d e v e t e n e r e a l i v e l l o d e i m i g l i o r i p a e s i n e l m o n d o " , s p i e g a . " C r e d o c h e l ' I t a l i a n o n s i a m e s s a i n c o n d i z i o n i d i s v a n t a g g i o r i s p e t t o a d a l t r i p a e s i . L e n o s t r e i m p r e s e p r o d u c o n o i n g r a n p a r t e p r o d o t t i p r e g i a t i c h e p o s s o n o a n c h e s o p p o r t a r e d e i p r e z z i p i ù a l t i l e g a t i a i d a z i " , h a p o i s p i e g a t o i l p r e s i d e n t e C d a I n t e s a . S i t r a t t a d i i m p r e s e " c h e s o n o s t a t e e s o n o t u t t o r a m o l t o v e l o c i n e l r i o r i e n t a r s i v e r s o n u o v i m e r c a t i e n u o v i p r o d o t t i . I n o s t r i e s p e r t i h a n n o f a t t o d e l l e p r e v i s i o n i . D a u n l a t o i m m a g i n a n o c h e l e i m p r e s e s c a r i c h i n o s u i p r e z z i a l l ' e s p o r t a z i o n e i d a z i , q u i n d i c h e l e l o r o m e r c i c o s t i n o d i p i ù e c h e q u i n d i s i a p o s s i b i l e c h e s e n e v e n d a n o d i m e n o : i n q u e s t o c a s o c i s a r e b b e u n r i s u l t a t o n e g a t i v o , p e r ò n o n t r a v o l g e n t e , m e n o 0 , 2 % d i c r e s c i t a d e l P i l . L ' i p o t e s i i n v e c e e s t r e m a è c h e l e i m p r e s e p r e n d a n o t u t t o a l o r o c a r i c o i l d a z i o p e r n o n a u m e n t a r e i p r e z z i d i v e n d i t a . Q u e s t o f a r e b b e r i d u r r e i l o r o m a r g i n i d i u t i l e c h e c o m u n q u e r i m a r r e b b e r o m a g g i o r i d i q u e l l i c h e e r a n o n e l 2 0 1 9 p r i m a d e l l a p a n d e m i a " , s o t t o l i n e a . I n c o n c l u s i o n e , d i c e G r o s - P i e t r o , " s a r e b b e s t a t o m e g l i o c h e i d a z i n o n c i f o s s e r o , m a s i a m o i n g r a d o d i a f f r o n t a r l i e n o n d i m e n t i c h i a m o c h e l ' o b i e t t i v o v e r o è f a r c r e s c e r e l a n o s t r a e c o n o m i a i n d i r e z i o n e d i u n a p i ù a l t a r e d d i t i v i t à e c o n o m i c a , r e a l e , c o n c r e t a , d e i p o s t i d i l a v o r o " , c o n c l u d e . " C o n l e b a n c h e c h e a b b i a m o n o n s i a m o i n g r a d o d i f a r e c o m p e t i z i o n e c o n l e b a n c h e a m e r i c a n e e c o n q u e l l e c i n e s i , q u i n d i b i s o g n a r i u s c i r e a c r e a r e d e l l e b a n c h e p i ù g r a n d i " , h a q u i n d i r i s p o s t o a l l ' A d n k r o n o s s u l r i s i k o b a n c a r i o . " S u s c a l a n a z i o n a l e q u a l c o s a s i p u ò f a r e , m a c i ò c h e d o v r e b b e e s s e r e f a t t o p e r m e t t e r e l ' i n d u s t r i a b a n c a r i a e u r o p e a i n g r a d o d i c o m p e t e r e c o n q u e l l a a m e r i c a n a e c o n q u e l l a c i n e s e , d o v r e b b e a r r i v a r e u n c o n s o l i d a m e n t o t r a P a e s i d i v e r s i , q u i n d i a t t r a v e r s a n d o l e f r o n t i e r e " , s o t t o l i n e a G r o s - P i e t r o . " Q u e s t o a l m o m e n t o è e s t r e m a m e n t e d i f f i c i l e , c i s o n o u n a s e r i e d i o s t a c o l i , c i s o n o r e a z i o n i n e g a t i v e d a p a r t e d e i s i n g o l i g o v e r n i , m a a n c h e d a p a r t e d e l l e o p i n i o n i p u b b l i c h e d e i P a e s i " , e v i d e n z i a . " P e r f o r t u n a c o m u n q u e i n q u e s t a s i t u a z i o n e l ' I t a l i a h a a l c u n e d e l l e p i ù g r a n d i b a n c h e d e l l ' E u r o z o n a e q u i n d i s i a m o m e s s i n o n m e n o b e n e d a i m i g l i o r i , s i a m o t r a i m i g l i o r i " , c o n c l u d e