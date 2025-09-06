C e r n o b b i o , 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L e d u e c o s e d e v o n o a n d a r e i n s i e m e : a i u t o a c h i è i n d i f f i c o l t à , m a m a g g i o r e c a p a c i t à d i p r o d u r r e r i c c h e z z a d a p a r t e d e l l a g e n e r a l i t à d e i p o s t i d i l a v o r o " . C o s ì G i a n M a r i a G r o s - P i e t r o , p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d i A m m i n i s t r a z i o n e d i I n t e s a S a n p a o l o , r i s p o n d e n d o a l l ' A d n k r o n o s i n c o l l e g a m e n t o d a C e r n o b b i o a u n a d o m a n d a c i r c a i r i s c h i s u i p o s t i d i l a v o r o d a l p r o c e s s o d i d i g i t a l i z z a z i o n e e l a n e c e s s i t à d i i n t e r v e n i r e c o n s t r u m e n t i p e r c h i r i m a n e p r i v o d i r e d d i t o . " I n o s t r i p o s t i d i l a v o r o n o n s o n o s u f f i c i e n t e m e n t e a t t r a t t i v i , n o n r i e s c o n o a t r a t t e n e r e i n o s t r i l a u r e a t i , m a n o n r i e s c o n o n e a n c h e a c o n s e n t i r e a i n o s t r i g i o v a n i d i c r e a r s i u n a f a m i g l i a , a c o m p r a r s i u n a c a s a " , s o t t o l i n e a G r o s - P i e t r o . " Q u e s t o è i l m o t i v o p e r c u i , c o m e i n t u t t e l e a l t r e g r a n d i r i v o l u z i o n i t e c n o l o g i c h e d e l p a s s a t o , a p a r t i r e d a q u e l l a d e l l ' i n d u s t r i a l i z z a z i o n e , b i s o g n a c o g l i e r e l ' o n d a e m u o v e r s i c o n e s s a , f a r c r e s c e r e l a r e d d i t i v i t à , l a c a p a c i t à d i p r o d u r r e r i c c h e z z a d a i n o s t r i p o s t i d i l a v o r o , i n v e s t e n d o t a n t i s s i m o n e l l e n u o v e t e c n o l o g i e , i n p a r t i c o l a r e n e l l e t e c n o l o g i e d i g i t a l i " , s o t t o l i n e a . " S o n o q u e l l e c h e s t a n n o f a c e n d o c r e s c e r e t u t t o i l m o n d o e l ' I t a l i a h a b i s o g n o d i c r e s c e r e p i ù r a p i d a m e n t e i n q u e s t a d i r e z i o n e " , e v i d e n z i a . " I n t e s a S a n p a o l o s t a i n v e s t e n d o t a n t i s s i m o , a b b i a m o g i à a s s u n t o 3 . 5 0 0 p e r s o n e e s p e r t e i n t e c n o l o g i e d i g i t a l i p e r a n d a r e a v a n t i i n q u e s t a t r a n s i z i o n e c h e c i d e v e t e n e r e a l i v e l l o d e i m i g l i o r i p a e s i n e l m o n d o " , c o n c l u d e .