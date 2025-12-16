R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L a b o r D ì è u n ’ o c c a s i o n e d i a s c o l t o d e i p i ù g i o v a n i , i p r o f e s s i o n i s t i d i d o m a n i , g l i i n t e r l o c u t o r i d i o g g i . I l f u t u r o d e l m o n d o d e l l a v o r o è u n a r e s p o n s a b i l i t à c o n d i v i s a c h e c o i n v o l g e g i o v a n i e a d u l t i , a z i e n d e e i s t i t u z i o n i , s c u o l a e l a v o r o " . A d i r l o è T a n i a G i a l l a t i n i , r e s p o n s a b i l e g e s t i o n e d i r i g e n t i e s e l e z i o n e P o s t e I t a l i a n e , a l l ' e d i z i o n e 2 0 2 5 d i L a b o r D ì , l ' e v e n t o p r o m o s s o d a l l e A c l i d i R o m a d o v e i g i o v a n i i n c o n t r a n o i l m o n d o d e l l a v o r o . " S i a m o p a r t n e r d i r i f e r i m e n t o d i A c l i . L a b o r d ì è u n ' o c c a s i o n e n o n s o l o p e r r a c c o n t a r e c i ò c h e f a c c i a m o , m a c o m e l o f a c c i a m o d a o l t r e 1 6 0 a n n i , g r a z i e a l l a v o r o , a l l a d e d i z i o n e , a l l ' e s p e r i e n z a d i 1 1 9 m i l a p e r s o n e , c h e o g n i g i o r n o m e t t o n o a d i s p o s i z i o n e l a p r o p r i a c o m p e t e n z a p e r c o n t r i b u i r e a l l o s v i l u p p o s o c i o e c o n o m i c o d e l n o s t r o P a e s e " , c o n c l u d e .