R o m a , 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - P r e s e n t a t i o g g i i n S e n a t o d u e d i s e g n i d i l e g g e a p r i m a f i r m a d e l l a s e n a t r i c e d i I t a l i a V i v a A n n a m a r i a F u r l a n i n m a t e r i a d i r a p p r e s e n t a n z a s i n d a c a l e , t r a s p a r e n z a d e i c o n t r a t t i c o l l e t t i v i e c o n t r a s t o a l d u m p i n g c o n t r a t t u a l e . N e l c o r s o d e l l a p r e s e n t a z i o n e , F u r l a n h a s o t t o l i n e a t o c o m e l a d i f f u s i o n e d e i c o s i d d e t t i c o n t r a t t i p i r a t a " r a p p r e s e n t i u n a d e l l e p r i n c i p a l i c a u s e d e i b a s s i s a l a r i e d e l l a p r e c a r i z z a z i o n e d e l l a v o r o , c o n e f f e t t i p a r t i c o l a r m e n t e g r a v i n e i c o n f r o n t i d e i g i o v a n i e n e i s e t t o r i d e l t e r z i a r i o - . I c o n t r a t t i p i r a t a – h a a f f e r m a t o – d a n n e g g i a n o i l a v o r a t o r i , i n d e b o l i s c o n o l a c o n t r a t t a z i o n e c o l l e t t i v a e a l t e r a n o l a c o n c o r r e n z a t r a l e i m p r e s e c o r r e t t e . È u n f e n o m e n o c h e v a f e r m a t o c o n r e g o l e c h i a r e e c o n d i v i s e ” . I d u e d i s e g n i d i l e g g e m i r a n o a r a f f o r z a r e l a r a p p r e s e n t a n z a s i n d a c a l e e d a t o r i a l e a t t r a v e r s o i l r e c e p i m e n t o d e g l i a c c o r d i t r a l e p a r t i s o c i a l i , n e l p i e n o r i s p e t t o d e l l a l o r o a u t o n o m i a , e a g a r a n t i r e m a g g i o r e t r a s p a r e n z a s u i c o n t r a t t i c o l l e t t i v i a p p l i c a t i e i n t e r o p e r a b i l i t à d e l l e b a n c h e d a t i .