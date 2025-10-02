R o m a , 2 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ L a c o m p o n e n t e f e m m i n i l e , i n p a r t i c o l a r e q u a n d o i n e t à d a l a v o r o , r a p p r e s e n t a l a p r i n c i p a l e r i s o r s a s t r a t e g i c a p e r f a r c r e s c e r e l ’ o c c u p a z i o n e n e l n o s t r o P a e s e ” . C o s ì N a t a l e F o r l a n i , p r e s i d e n t e d e l l ’ I n a p p , h a c o m m e n t a t o i l R a p p o r t o n a z i o n a l e s u l R o u n d 1 1 r e a l i z z a t o d a l l ’ I s t i t u t o . “ M o l t e r i c e r c h e i n m a t e r i a - h a s p i e g a t o - c o n f e r m a n o l ’ i m p o r t a n z a d e i s e r v i z i d i c o n c i l i a z i o n e t r a i c a r i c h i l a v o r a t i v i e q u e l l i f a m i l i a r i , p e r c o n s e n t i r e a l l e d o n n e d i p a r t e c i p a r e a l m e r c a t o d e l l a v o r o e p e r f a v o r i r e l a c r e s c i t a d e l c o m p a r t o d e i s e r v i z i a l l e p e r s o n e , c h e n e g l i a l t r i P a e s i e u r o p e i a t t i r a u n a q u o t a r i l e v a n t e d i d o m a n d a d i l a v o r o q u a l i f i c a t o " . " E ' i n t e n z i o n e d e l n o s t r o I s t i t u t o - h a s o t t o l i n e a t o - c o s t r u i r e u n m o d e l l o d i v a l u t a z i o n e d e l l ’ e f f i c a c i a d e l l e p o l i t i c h e i n u n ’ o t t i c a d i g e n e r e p e r s t i m o l a r e g l i i n t e r v e n t i n e l l ’ a m b i t o d e l l e p o l i t i c h e d e l l a v o r o , d e l l a c o n c i l i a z i o n e e d e l l a f o r m a z i o n e , a l f i n e d i r i d u r r e i d i v a r i e s i s t e n t i ” . “ I l t e m a d e l l e d i f f e r e n z e d i g e n e r e i n I t a l i a s e c o n d o l a r i c e r c a c h e a b b i a m o p r e s e n t a t o o g g i s e m b r a e s s e r e m e n o p e r c e p i t a r i s p e t t o a d a l t r i p a e s i . L a s p i e g a z i o n e p u r t r o p p o n o n s t a n e l f a t t o c h e i l t e m a n o n s i a p a r t i c o l a r m e n t e e s p o s t o , a n z i t u t t i g l i i n d i c a t o r i c i d i c o n o c h e , d a l t a s s o d i o c c u p a z i o n e d e l l e d o n n e a l l e c o n d i z i o n i d i a c c e s s o a i s e r v i z i p e r c o n c i l i a r e i l l a v o r o e l a f a m i g l i a , l e c o n d i z i o n i s a l a r i a l i e d i l a v o r o , l a s i t u a z i o n e f e m m i n i l e i t a l i a n a n o n s i a p a r t i c o l a r m e n t e f e l i c e ” . “ Q u e s t o - s p i e g a - è u n t e m a c h e d o b b i a m o a f f r o n t a r e c o n m o l t a s e r i e t à , è n e c e s s a r i o e v i d e n z i a r e c h e , s e n z a l a r i s o r s a f e m m i n i l e n e l m e r c a t o d e l l a v o r o e n e l l a p a r t e c i p a z i o n e a l l a v i t a d e l l a n o s t r a c o l l e t t i v i t à i n t e r m i n i a t t i v i , i n o s t r i p r o b l e m i t e n d e r a n n o a d a g g r a v a r s i . C i s o n o d i v e r s e p i s t e d a p e r s e g u i r e p e r u s c i r e d a q u e s t a s i t u a z i o n e . L a p r i m a , a u m e n t a r e l a p a r t e c i p a z i o n e d e l l e d o n n e a l m e r c a t o d e l l a v o r o . L a s e c o n d a c o m p r e n d e r e c h e b i s o g n a m o d e r n i z z a r e i s e r v i z i a l l e p e r s o n e , è u n a n e c e s s i t à n o n s o l o p e r s g r a v a r e i c a r i c h i c h e o g g i p e s a n o s u l l e d o n n e , m a a n c h e p e r c h é q u e s t i s e t t o r i s a r a n n o i m p o r t a n t i s s i m i p e r r e g g e r e l ' a u m e n t o d e l l ' i n v e c c h i a m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e e d e l l a n o n a u t o s u f f i c i e n z a . L a t e r z a p i s t a d a s e g u i r e è f a r e i n m o d o c h e l a c r e s c i t a d e l r e d d i t o e l a q u a l i t à d e l l a v o r o d e l l e d o n n e s i a n o a d e g u a t i p e r u s c i r e d a l l e c o n d i z i o n i d i p o v e r t à . Q u e s t e t r e p i s t e d e v o n o e s s e r e s u b i t o a f f r o n t a t e a n c h e a l i v e l l o p o l i t i c o ” .