R o m a , 2 3 o t t ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i L o r e n z o F o n t a n a h a i n c o n t r a t o q u e s t a m a t t i n a a M o n t e c i t o r i o , n e l l a s a l a A l d o M o r o , i v e n t i c i n q u e A l f i e r i d e l l a v o r o 2 0 2 5 , s t u d e n t i p r o v e n i e n t i d a 1 4 r e g i o n i i t a l i a n e , e i n u n c a s o a n c h e d a l l ' e s t e r o , s e l e z i o n a t i t r a i m i g l i o r i d i p l o m a t i d e l P a e s e . " I l P a r l a m e n t o è c a s a v o s t r a e d è u n p i a c e r e a v e r v i q u i . V e d e r e i n v o i p a s s i o n e , c o m p e t e n z a e d e s i d e r i o d i c o n t r i b u i r e a l b e n e c o m u n e è u n s e g n o d i s p e r a n z a p e r t u t t o i l P a e s e - h a d e t t o F o n t a n a - . C o n s e r v a t e s e m p r e l a c u r i o s i t à d i s c o p r i r e c o s e n u o v e . I m p a r a r e è u n p e r c o r s o c o n t i n u o e n o n b i s o g n a s m e t t e r e d i a p p r o f o n d i r e a n c h e l e c o s e c h e s i p e n s a d i s a p e r e g i à . L a c u l t u r a è c o n s a p e v o l e z z a c h e a p r e a l d i a l o g o . E u n a d e l l e c o n s a p e v o l e z z e c h e b i s o g n a t e n e r e a m e n t e è i l v a l o r e d e l l e i s t i t u z i o n i , d e l P a r l a m e n t o , d e l l i b e r o v o t o " . " C o n t i n u a t e a s t u d i a r e e a s o g n a r e i n g r a n d e , s e n z a m a i p e r d e r e i l l e g a m e c o n i v o s t r i t e r r i t o r i e c o n i v a l o r i f o n d a m e n t a l i ” , h a p o i c o n c l u s o i l P r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a . D o m a n i l a c e r i m o n i a a l Q u i r i n a l e c o n i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a S e r g i o M a t t a r e l l a a l l a q u a l e p a r t e c i p e r à a n c h e F o n t a n a . I g i o v a n i s a r a n n o ' c o l l e g a t i ' c i a s c u n o a u n c a v a l i e r e d e l l a v o r o , i n u n s i m b o l i c o p a s s a g g i o d i t e s t i m o n e .