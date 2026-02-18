R o m a , 1 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " M e n t r e i l G o v e r n o è t o t a l m e n t e c o n c e n t r a t o s u u n a r i f o r m a c h e i n d e b o l i s c e l a g i u s t i z i a e m e t t e i p o l i t i c i a l r i p a r o d a l l e i n c h i e s t e , l ’ I t a l i a d e v e f a r e i c o n t i c o n u n a f e r i t a g r a v i s s i m a : t r o p p i g i o v a n i l a v o r a n o c o n s t i p e n d i b a s s i , n o n t r o v a n o q u i l e c o n d i z i o n i p e r r e a l i z z a r s i e a g g r a v a n o l ' e m o r r a g i a d i t a l e n t i c h e v a n n o a l l ' e s t e r o " . L o s c r i v e G i u s e p p e C o n t e s u i s o c i a l . " S e c o n d o ' I l S o l e 2 4 O r e ' i n G e r m a n i a , d o p o a v e r c o n s e g u i t o l a l a u r e a , s i e n t r a n e l m o n d o d e l l a v o r o c o n s t i p e n d i c h e s f i o r a n o i 6 0 m i l a e u r o l ’ a n n o ; n e l n o s t r o P a e s e , i n v e c e , d o p o a v e r f a t t o s a c r i f i c i p e r a n n i , i g i o v a n i n e o l a u r e a t i s i f e r m a n o a d a p p e n a 3 2 m i l a e u r o . N o n t u t t i h a n n o l a f o r t u n a d i e s s e r e ' a m i c h e t t i ' d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a e d i v e n i r e p i a z z a t i a i v e r t i c i d i q u a l c h e s o c i e t à o e n t e p u b b l i c o . N o n s o r p r e n d e , q u i n d i , i l f a t t o c h e i n o s t r i r a g a z z i c o n t i n u i n o a c e r c a r e f o r t u n a a l l ’ e s t e r o . N o i i n q u e s t i a n n i l e p r o p o s t e l e a b b i a m o f a t t e , r i c e v e n d o s o l o ' n o ' e i n d i f f e r e n z a d a m a g g i o r a n z a e G o v e r n o " . " H a n n o b o c c i a t o a p i ù r i p r e s e i l s a l a r i o m i n i m o , c h e a l z e r e b b e l o s t i p e n d i o a 4 g i o v a n i s u 1 0 ; h a n n o t a g l i a t o D e c o n t r i b u z i o n e S u d , l e a g e v o l a z i o n i f i s c a l i s u i m u t u i p e r l a p r i m a c a s a d e g l i U n d e r 3 6 , i l f o n d o a f f i t t i e i l b o n u s f i s c a l e p e r i l r i e n t r o d e i c e r v e l l i i n I t a l i a ; s i s o n o o p p o s t i p u r e q u a n d o g l i a b b i a m o s u g g e r i t o c o m e f a r e p e r a u m e n t a r e i l p o t e r e d ’ a c q u i s t o d e i t a n t i s s i m i l a v o r a t o r i s c h i a c c i a t i d a l p e s o d e l l ’ i n f l a z i o n e . A G i o r g i a M e l o n i c h i e d o : q u a n d ’ è c h e i n i z i e r a i a o c c u p a r t i d e i p r o b l e m i r e a l i d e g l i i t a l i a n i ? " .