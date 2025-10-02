R o m a , 2 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ I l t e m a s u l l e d i f f e r e n z e t r a d o n n e e u o m i n i s u l l a v o r o v i e n e a f f r o n t a t o d a t a n t i s s i m i t a v o l i i s t i t u z i o n a l i . U n t e m a q u e s t o c h e i m p o n e a i t e c n i c i e o v v i a m e n t e a l g o v e r n o u n a r i f l e s s i o n e a t t e n t a , a n c h e s u g l i e s i t i d e i n u m e r o s i r a p p o r t i c h e n e g l i u l t i m i m e s i s o n o s t a t i p r o d o t t i i n m a t e r i a e s u l l a n e c e s s i t à p o i d i d a r e c o r s o a l r e c e p i m e n t o d e l l a d i r e t t i v a 9 7 0 , c h e c i i m p o n e d i p o r t a r e s u l l o s t e s s o l i v e l l o l a r e t r i b u z i o n e u o m o d o n n a ” . A d i r l o , a l l ’ A d n k r o n o s / L a b i t a l i a , M a r i a C o n d e m i , d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l R a p p o r t i d i l a v o r o e d e l l e r e l a z i o n i i n d u s t r i a l i d e l m i n i s t e r o d e l L a v o r o e d e l l e P o l i t i c h e s o c i a l i , a m a r g i n e d e l l a p r e s e n t a z i o n e I n a p p d e i r i s u l t a t i d e l l ’ u n d i c e s i m o r o u n d d e l l ’ E u r o p e a n s o c i a l s u r v e y , i n d a g i n e i n t e r n a z i o n a l e s u l l e p e r c e z i o n i e d o p i n i o n i d e l l a p o p o l a z i o n e i n E u r o p a . “ Q u e l l o c h e e m e r g e i n m a n i e r a m o l t o o g g e t t i v a - f a n o t a r e - è c h e a n c o r a d o b b i a m o l a v o r a r e m o l t o p e r a r r i v a r e a u n a p a r i t à e f f e t t i v a n e l m o n d o d e l l a v o r o . S o p r a t t u t t o p e r c h é p e r l a d o n n a c i s o n o a n c o r a c a r i c h i d i v e r s i d a q u e l l i m a s c h i l i : p e n s o a l l a c r e s c i t a d e i f i g l i e a i c a r i c h i d i c u r a p e r p e r s o n e c o n d i v e r s e d i f f i c o l t à n e l l ’ a m b i t o f a m i l i a r e ” . “ C r e d o - s o t t o l i n e a - c h e i l p e r c o r s o s i a a n c o r a l u n g o , m a n o n l u n g h i s s i m o , a n c h e p e r c h é l a l e g i s l a z i o n e i t a l i a n a h a m e s s o i n c a m p o , g i à d a m o l t i a n n i , m i s u r e d i a v v i c i n a m e n t o ; t u t t a v i a c i ò n o n e s i m e d a l l a r i f l e s s i o n e c h e i n u n p a e s e c i v i l e , i n u n p a e s e a l l ' a v a n g u a r d i a , i n u n p a e s e a l p a s s o c o n i t e m p i , i n u n p a e s e c h e r i c o n o s c e l ’ u g u a g l i a n z a i n m a n i e r a s o s t a n z i a l e , n o n s o l t a n t o f o r m a l e , l e m i s u r e n o r m a t i v e p e r l ’ a v v i c i n a m e n t o d e l l a p a r i t à s a l a r i a l e n o n d o v r e b b e r o e s s e r c i , a n z i d o v r e b b e r o e s s e r e i l p u n t o d i p a r t e n z a e n o n d i a r r i v o ” .