M i l a n o , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - I l 1 8 - 2 0 n o v e m b r e t o r n a a M i l a n o i l F o r u m h r ' P e o p l e & c u l t u r e ' , i l p r i n c i p a l e a p p u n t a m e n t o i t a l i a n o d e d i c a t o a l l a v o r o e a l p e o p l e m a n a g e m e n t , o r g a n i z z a t o d a C o m u n i c a z i o n e I t a l i a n a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ a s s o c i a z i o n e ' F o r h u m a n c o m m u n i t y ' . L ’ e v e n t o , c o n o s c i u t o f i n o a d o r a c o m e F o r u m r i s o r s e u m a n e , f a r i t o r n o – d o p o s e i a n n i – n e l l a s e d e d e l l ’ U n i v e r s i t à I u l m . S e i a n n i c h e h a n n o s e g n a t o u n a c r e s c i t a c o s t a n t e , i n t e r m i n i d i r e p u t a z i o n e e p a r t e c i p a z i o n e , e c h e o g g i t r o v a n o c o n t i n u i t à i n u n ’ e d i z i o n e r i n n o v a t a , c o n a l c u n e i m p o r t a n t i n o v i t à . A n z i t u t t o n e l l a d e n o m i n a z i o n e d e l l ’ e v e n t o , c h e i n t e n d e s e g n a l a r e l a m a g g i o r e a t t e n z i o n e d e g l i h r m a n a g e r – o p e o p l e m a n a g e r – a l v a l o r e d e l l e p e r s o n e e a l l ’ i m p o r t a n z a d e l l a c u l t u r a a z i e n d a l e . T e m a d i q u e s t ’ a n n o s a r à i n p a r t i c o l a r e ' c o - i n t e l l i g e n z a e p e o p l e t r a n s f o r m a t i o n ' , n e l t e n t a t i v o d i c o m p r e n d e r e c o m ’ è p o s s i b i l e c r e a r e u n a c u l t u r a a z i e n d a l e c o n d i v i s a , v a l o r i z z a n d o a l l o s t e s s o t e m p o l a d i v e r s i t à d e l l e i n t e l l i g e n z e s u l l u o g o d i l a v o r o , c o n l ’ i n g r e s s o p r e p o n d e r a n t e d e l l ’ I n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , i c u i e f f e t t i s u l l a v o r o e s u l l ’ o r g a n i z z a z i o n e s a r a n n o e s p l o r a t i s o t t o m o l t e p l i c i p u n t i d i v i s t a . U n ’ a l t r a n o v i t à r a p p r e s e n t a l a d i m e n s i o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l l ’ e v e n t o . N u m e r o s i , i n f a t t i , g l i s p e a k e r c h e i n t e r v e r r a n n o n e l l ’ I n t e r n a t i o n a l h u b , p e r d i s c o r r e r e d e i p r i n c i p a l i t r e n d e u r o p e i e g l o b a l i d e l p e o p l e m a n a g e m e n t , d a l l e s f i d e ' t r a n s - n a z i o n a l i ' d e l t a l e n t m a n a g e m e n t a l l e o d i e r n e d i f f i c o l t à d e l l a d i v e r s i t y , e q u i t y & i n c l u s i o n , p a s s a n d o n a t u r a l m e n t e p e r l ’ a d o z i o n e d e l l ’ I a . U n p r i m o e s i g n i f i c a t i v o e s e m p i o d e l l a n u o v a d i m e n s i o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l F o r u m h r ' P e o p l e & c u l t u r e ' s i a v r à l a s e r a d e l 1 8 n o v e m b r e c o n l ’ o p e n i n g t a l k s h o w d a l t i t o l o ' R e t h i n k i n g w o r k e t h i c s : a g l o b a l s h i f t i n w o r k p l a c e c u l t u r e ' , u n c o n f r o n t o d i r e s p i r o e u r o p e o e g l o b a l e d e d i c a t o a l l ’ e v o l u z i o n e d e l l ’ e t i c a d e l l a v o r o e a i p r o f o n d i c a m b i a m e n t i c u l t u r a l i c h e s t a n n o r i d e f i n e n d o i r a p p o r t i t r a p e r s o n e e o r g a n i z z a z i o n i . C o n l a c o n d u z i o n e d i A d r i a n o S o l i d o r o , ( U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i M i l a n o - B i c o c c a ) , i n t e r v e r r a n n o S i l v i a C a s s a n o ( F a s t w e b + V o d a f o n e ) , N i c o D e c o c k ( a u t o r e d i R e w i r i n g t h e h u m a n d e l t a ) ; C o s t a n z a H e r m a n i n ( E u r o p e a n u n i v e r s i t y i n s t i t u t e ) e A n g e l i c a S a l v i D e l P e r o ( O c s e ) . L a s e r a t a d i a n t e p r i m a s a r à c o m p l e t a t a d a u n ’ i n t e r v i s t a e s c l u s i v a a C a r l o P u r a s s a n t a , e x a d d i M i c r o s o f t I t a l i a e F r a n c i a , o g g i f o u n d e r & c h a i r m a n d i T h e e v i d e n t p r o j e c t , c o n d o t t a d a F e d e r i c o F u b i n i ( C o r r i e r e d e l l a S e r a ) ; e d a l c l o s i n g k e y n o t e ' I l r u o l o d e l l e p e r s o n e n e l l ’ I a t r a n s f o r m a t i o n ' , a c u r a d i A l e s s a n d r o R i s a r o , c o - f o u n d e r d i D a t a p i z z a , c h e s e r v i r à d a t r a m p o l i n o d i l a n c i o d e l P a l i n s e s t o 2 0 2 6 d i C o m u n i c a z i o n e I t a l i a n a , d e d i c a t o a l t e m a V o i c e . I l F o r u m p r o s e g u i r à i l 1 9 n o v e m b r e c o n i l t a l e n t & i n n o v a t i o n d a y , c o n p r o t a g o n i s t a i l m a i n p a r t n e r I n d e e d , p o r t a l e n u m e r o 1 a l m o n d o p e r c h i c e r c a e o f f r e l a v o r o . U n a g i o r n a t a d e d i c a t a a l l e s f i d e d e l l a t a l e n t a t t r a c t i o n , a i n u o v i s c e n a r i d e l l a f o r m a z i o n e e d e l l o s v i l u p p o d e i t a l e n t i , a l m o d o i n c u i l a t e c n o l o g i a p u ò s u p p o r t a r e l e v a r i e f a s i d e l l a g e s t i o n e d e i t a l e n t i i n a z i e n d a . R i f l e t t o r i p u n t a t i s u l T a l k S h o w d i A p e r t u r a , d a l t i t o l o ' I l t a l e n t o c o n s a p e v o l e : l a t a l e n t a c q u i s i t i o n e l a s f i d a d e l b i s o g n o d i s e n s o n e l l a v o r o ' e i l m a i n k e y n o t e s p e e c h ' A l l a r i c e r c a d i u n a s t a r ' , a c u r a d i G i a n l u c a B o n a c c h i ( I n d e e d ) . I l 2 0 n o v e m b r e s a r à l a v o l t a d e l W e l f a r e & s u s t a i n a b i l i t y d a y , c o n p r o t a g o n i s t a i l m a i n p a r t n e r P l u x e e I t a l i a , r e a l t à l e a d e r a l i v e l l o g l o b a l e n e l s e t t o r e d e i b e n e f i t a z i e n d a l i e d e l l ’ e n g a g e m e n t d e i d i p e n d e n t i . A l c e n t r o d e l l a g i o r n a t a , i l r u o l o d e l w e l f a r e e d e l l e s t r a t e g i e d i w e l l b e i n g p e r r i d a r e c e n t r a l i t à a l l e p e r s o n e i n a z i e n d a e i l r u o l o d e i c h i e f p e o p l e o f f i c e r n e l d a r e l i n f a a g l i o b i e t t i v i E s g d e l l e o r g a n i z z a z i o n i . D a n o n p e r d e r e , i n p a r t i c o l a r e , i l t a l k s h o w d i a p e r t u r a ' D a i d a t i a l l e p e r s o n e : r i d e f i n i r e e g u i d a r e i l f u t u r o d e l w e l f a r e a z i e n d a l e ' e i l m a i n k e y n o t e s p e e c h ' L e n u o v e r e g o l e d e l l ’ e n g a g e m e n t : o t t o p r o f i l i p e r c a p i r e i l n u o v o r a p p o r t o t r a p e r s o n e e l a v o r o ' , a c u r a d i A n n a M a r i a M a z z i n i e T o m m a s o P a l e r m o d i P l u x e e I t a l i a . S o n o p r e v i s t i 3 . 0 0 0 p a r t e c i p a n t i , i n p r e s e n z a , q u a t t r o s a l e p a r a l l e l e a p e r t e a l p u b b l i c o , d u e s a l e a p o r t e c h i u s e , c o n l a t e s t i m o n i a n z a d i o l t r e 4 0 0 S p e a k e r , t r a c u i i c h i e f p e o p l e o f f i c e r , h r m a n a g e r e a l t r i r u o l i d e c i s i o n a l i d e l l a f u n z i o n e p e o p l e d i o r g a n i z z a z i o n i q u a l i : A e r o p o r t i d i R o m a , A m a d o r i , A m p l i f o n , B a n c a M e d i o l a n u m , C a m p a r i G r o u p , C a n o n I t a l i a , C i s a l f a G r o u p , C o o p A l l e a n z a 3 . 0 , C r e d e m B a n c a , E d i s o n , G r u p p o B C C I c c r e a , I k e a I t a l i a , I m p r e s a P i z z a r o t t i , I n p s , I t a l o , K i k o M i l a n o , N o k i a , O p e n F i b e r , P r i m a r k , R e a l e G r o u p , S a v e t h e D u c k , S i a e , S k y I t a l i a , S w a r o v s k i , U n i C r e d i t , Z u r i c h B a n k . L ’ e v e n t o v e d r à l a c o l l a b o r a z i o n e d e i M a i n P a r t n e r I n d e e d e P l u x e e I t a l i a ; d e l M a i n M e d i a P a r t n e r A d n k r o n o s ; d e g l i O f f i c i a l P a r t n e r A d e q u a t , B 2 Y o u A l t r o c o n s u m o , B a b b e l f o r B u s i n e s s , B u s u u , C a r o l , C o r n e r s t o n e O n D e m a n d , C V i n g , G i l i t y , H o w a y , J o i n t l y , n C o r e H R , S a l e s f o r c e , R e m o t e , U n o b r a v o , X M e t a R e a l , W e l l M a k e r s b y B N P P a r i b a s ; d e i C o n t e n t P a r t n e r A D P , A l v e r i a , A x e r t a , B l u e H e a l t h C e n t e r , B r i t i s h C o u n c i l , C o n s e c u t i o n G r o u p , C o r p o r a t e B e n e f i t s , D i g i t ’ E d , D i g i t a l A t t i t u d e , E d e n r e d I t a l i a , E l t y ( D a V i n c i S a l u t e ) , E u d a i m o n , G o o d H a b i t z , H u m a n X ( S e l e x i ) , I n i t i a l ( R e n t o k i l I n i t i a l ) , i S a p i e n s , K l a a r y o , L i a n e – L i a n e C a r e , P a r t n e r & P a r t n e r s H o l d i n g G r o u p , Q i p o , S C S C o n s u l t i n g , S i x S e c o n d s I t a l i a , S k i l l v u e , V i t a l i t y + , W a l à e W e l f a r e N e s t ; d e i F o r u m P a r t n e r 6 U n i c o ! , A s t e r y s , A w a i r , A s s e s s F i r s t , B o n o o s , C e r t i q u a l i t y , C e s o p H R C o n s u l t i n g C o m p a n y , C o m p e t e n c e , D i c t o A I , g o F l u e n t , J o b i f y , K e k y j o b , L a L u n a d e l G r a n o , L d p a u t o m a t i o n , P e r c i n q u e , P i p e l i n e , P l a n E a t , P r o f e s s i o n A I , R a d i c a l H R , R i s o r s e P r o f e s s i o n a l , S a l e s L i n e , S i m u n d i a , S k i l l s i n c l o u d , S l i , S m a r t I n f o , S y l l o g , T a l e n t w a r e , T e l e p a s s B u s i n e s s , T h e A p p o i n t m e n t C o n s u l t i n g , T o p E m p l o y e r s I n s t i t u t e , T w e n i x , V i p D i s t r i c t , V o l o c o m , U g o , W a d d i , W e l l D o n e I t a l i a , W e l l h u b , W o r d W o r k s ; d e l C o m m u n i c a t i o n P a r t n e r S a t i s p a y .