R o m a , 2 1 n o v ( A d n k r o n o s ) - " I d a t i e l a b o r a t i d a l l ' U n i o n e N a z i o n a l e C o n s u m a t o r i s u b a s e I s t a t m o s t r a n o c o n p r e c i s i o n e l ' i m p a t t o d e l l ' i n f l a z i o n e a l i m e n t a r e s u l l e f a m i g l i e i t a l i a n e : i n d o d i c i m e s i u n a c o p p i a c o n d u e f i g l i s o s t i e n e 2 3 2 e u r o d i s p e s a i n p i ù , m e n t r e p e r u n a f a m i g l i a m e d i a l ' a u m e n t o è d i 1 7 4 e u r o . L ' a u m e n t o d e i p r e z z i è o r m a i s t r u t t u r a l e : o g n i m e s e s i a g g i u n g e u n n u o v o r i a l z o r i s p e t t o a l p r e c e d e n t e " . L o d i c e M a r t a B o n a f o n i , c o o r d i n a t r i c e n a z i o n a l e d e l l a s e g r e t a r i a d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o c o n d e l e g a a l t e r z o s e t t o r e e a l l ' a s s o c i a z i o n i s m o . " I n q u e s t o c o n t e s t o , i l G o v e r n o c o n t i n u a a r e s p i n g e r e l a p r o p o s t a d e l l e o p p o s i z i o n i s u l s a l a r i o m i n i m o , m e n t r e m i l i o n i d i l a v o r a t r i c i e l a v o r a t o r i a t t e n d o n o i l r i n n o v o d e i c o n t r a t t i e u n a d e g u a m e n t o d e l l e r e t r i b u z i o n i a l l ' a u m e n t o d e l c o s t o d e l l a v i t a - p r o s e g u e - . S u l p i a n o m a c r o e c o n o m i c o , l ' I t a l i a r e g i s t r a i n o l t r e l a p e r f o r m a n c e d i c r e s c i t a p i ù b a s s a d e l l ’ U n i o n e E u r o p e a . È u n d a t o c h e r i c h i e d e r e b b e s e r i e t à , r e s p o n s a b i l i t à e u n a s t r a t e g i a c r e d i b i l e . I n v e c e l a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o p r e f e r i s c e a p r i r e c o n f l i t t i i s t i t u z i o n a l i e p o l e m i c h e q u o t i d i a n e , d i s t o g l i e n d o l ' a t t e n z i o n e d a l l e d i f f i c o l t à r e a l i d e l P a e s e " . " D o p o q u a t t r o m a n o v r e e c o n o m i c h e , n o n e s i s t o n o n e m i c i e s t e r n i c u i a d d o s s a r e l e d i f f i c o l t à d e l P a e s e . È l a r e a l t à c o n c r e t a d e l l e f a m i g l i e i t a l i a n e a c o n f u t a r e l ' a z i o n e d e l G o v e r n o e a i m p o r r e , c o n u r g e n z a , p o l i t i c h e c h i a r e , e f f i c a c i e m i s u r a b i l i ” , c o n c l u d e B o n a f o n i .