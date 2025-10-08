R o m a , 8 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " C o n l ' A s s e g n o d ' I n c l u s i o n e è t e r m i n a t a l a s t a g i o n e d e i s u s s i d i g e n e r a l i z z a t i . I p i ù r e c e n t i d a t i I n p s c o n f e r m a n o l ’ i m p a t t o c o n c r e t o d i q u e s t a m i s u r a a f a v o r e d e i n u c l e i f a m i l i a r i p i ù f r a g i l i : n e l p r i m o s e m e s t r e 2 0 2 5 , 7 5 0 m i l a f a m i g l i e h a n n o r i c e v u t o a l m e n o u n p a g a m e n t o d e l s u s s i d i o . D a l l ’ a v v i o d e l l a m i s u r a , i b e n e f i c i a r i s o n o 2 , 1 m i l i o n i , c o n u n i m p o r t o m e d i o m e n s i l e e r o g a t o d i 6 6 9 e u r o . I n o l t r e , a b b i a m o p r e d i s p o s t o u n c o n t r i b u t o s t r a o r d i n a r i o f i n o a 5 0 0 e u r o a b e n e f i c i o d i 5 0 6 m i l a n u c l e i , s t a n z i a n d o 2 3 4 m i l i o n i d i e u r o p e r g a r a n t i r e c o n t i n u i t à d i s o s t e g n o n e l p e r i o d o d i t e m p o r a n e a s o s p e n s i o n e " . C o s ì i l v i c e m i n i s t r o d e l L a v o r o e d e l l e P o l i t i c h e S o c i a l i , M a r i a T e r e s a B e l l u c c i , i n t e r v e n e n d o a l l ' e v e n t o o r g a n i z z a t o d a C a r i t a s i t a l i a n a p e r l a p r e s e n t a z i o n e d e l l ' V I I I ' R a p p o r t o s u l m o n i t o r a g g i o d e l l e p o l i t i c h e c o n t r o l a p o v e r t à ' . " A d i m o s t r a z i o n e d e l l a r e a l e p r e s a i n c a r i c o - p r o s e g u e - i l 7 0 % d e i P a t t i l a v o r a t i v i s o n o s t a t i s o t t o s c r i t t i c o m e a n c h e i l 9 0 % d e i P a t t i s o c i a l i d e i n u c l e i t e n u t i a l l ’ o b b l i g o . N u m e r i c h e r a c c o n t a n o l ’ i m p e g n o c o s t a n t e d e l G o v e r n o M e l o n i n e l g a r a n t i r e s u p p o r t o a c h i n e h a r e a l m e n t e b i s o g n o , s o s t e n e n d o f a m i g l i e c o n m i n o r i , d i s a b i l i , a n z i a n i e p e r s o n e i n c u r a p r e s s o i s e r v i z i s o c i o - s a n i t a r i ; t u t e l a n d o l a d i g n i t à d e l l e p e r s o n e e p r o m u o v e n d o l a l o r o i n c l u s i o n e s o c i a l e e l a v o r a t i v a . N o n p i ù m e r o a s s i s t e n z i a l i s m o , m a u n n u o v o m o d e l l o d i w e l f a r e , a t t i v o , c h e p u n t a a l l a r e s p o n s a b i l i z z a z i o n e e a l l ’ a u t o n o m i a . P e r c o n t r a s t a r e l a p o v e r t à a l i m e n t a r e , s t i a m o g e s t e n d o g l i 8 3 0 m i l i o n i d i e u r o d e l P i a n o 2 0 2 1 / 2 0 2 7 i n m a t e r i a d i a i u t i a l i m e n t a r i c o n m o d a l i t à n u o v e e p a r t e c i p a t i v e . R a p p r e s e n t a u n a s v o l t a n e l l a g e s t i o n e d e g l i a i u t i l ’ i n s e r i m e n t o d i m i s u r e d i a c c o m p a g n a m e n t o p e r i n t e r c e t t a r e i f r a g i l i e i n s e r i r l i i n p e r c o r s i d i i n c l u s i o n e s o c i a l e . R i c o r d o p o i l ’ i n c r e m e n t o s o s t a n z i a l e d e l ‘ F o n d o n a z i o n a l e i n d i g e n t i ’ d a 4 , 9 m i l i o n i a 5 4 , 9 m i l i o n i d i e u r o . U n a m i s u r a c h e r e n d e s t r u t t u r a l e i l c o n t r i b u t o a f f i n c h é g l i E t s , c o m e C a r i t a s , p o s s a n o p r o g r a m m a r e a l m e g l i o l a d i s t r i b u z i o n e d i g e n e r i a l i m e n t a r i d i q u a l i t à " . " E a n c o r a , s i a m o i m p e g n a t i n e l c o n t r a s t o a l l a p o v e r t à e d u c a t i v a m i n o r i l e , c o n p r o g e t t i e i n i z i a t i v e a s o s t e g n o d e l l e f a m i g l i e f r a g i l i c o n m i n o r i e p e r l a r e a l i z z a z i o n e d i c e n t r i d i a g g r e g a z i o n e g i o v a n i l i n e l l e a r e e p i ù v u l n e r a b i l i d ’ I t a l i a . T u t t e q u e s t e m i s u r e f a n n o p a r t e d i u n a s t r a t e g i a a 3 6 0 ° d i c o n t r a s t o a l l a p o v e r t à , i n t u t t e l e s u e f o r m e . I l f i n e u l t i m o s a r à s e m p r e q u e l l o d i a i u t a r e l e p e r s o n e a r i a c q u i s t a r e a u t o n o m i a , v i v e r e p i e n a m e n t e e i n m o d o d i g n i t o s o l a p r o p r i a v i t a , p a r t e c i p a n d o i n m o d o a t t i v o a l l a v i t a s o c i a l e e d e c o n o m i c a d e l l a n o s t r a I t a l i a " , c o n c l u d e .