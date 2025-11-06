R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ L ' o b i e t t i v o d i q u e s t o e v e n t o è c r e a r e u n a c o n n e s s i o n e n e c e s s a r i a t r a i m p r e s e e u n i v e r s i t à , I t s A c a d e m y , r i c e r c a e i s t i t u z i o n i , i n m o d o d a l a v o r a r e i n s i e m e p e r c r e a r e p e r c o r s i m i r a t i s u l l e n u o v e c o m p e t e n z e r i c h i e s t e d a l m o n d o d e l l a v o r o ” . L o h a a f f e r m a t o A l d a P a o l a B a l d i , v i c e p r e s i d e n t e U n i n d u s t r i a c o n d e l e g a a l C a p i t a l e u m a n o , p a r t e c i p a n d o o g g i a l c o n v e g n o o r g a n i z z a t o n e l l a c a p i t a l e d a U n i n d u s t r i a , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n U n i v e r s i t à C a m p u s - b i o m e d i c o d i R o m a , ‘ F u t u r e s k i l l s - C a p i t a l e u m a n o e A i p e r i l l a v o r o c h e c a m b i a . D o v e f o r m a z i o n e e i m p r e s a s i i n c o n t r a n o ’ . S e c o n d o i d a t i U n i o n c a m e r e , o l t r e i l 6 0 % d e l l e i m p r e s e i t a l i a n e p r e v e d e n e i p r o s s i m i a n n i u n f a b b i s o g n o c r e s c e n t e d i p r o f i l i f o r m a t i n e l l e t e c n o l o g i e I a e d i g i t a l i , m a s e g n a l a u n a d i f f i c o l t à c r e s c e n t e n e l r e p e r i r l i , s i l e g g e i n u n a n o t a . E m e r g e d u n q u e c h i a r a l ’ e s i g e n z a d i c r e a r e n u o v e c o m p e t e n z e . L ’ e v e n t o p r o m o s s o d a U n i n d u s t r i a v u o l e p e r c i ò “ c r e a r e d e i p e r c o r s i d i o r i e n t a m e n t o c o n s a p e v o l e e d e f f i c a c e c h e c o i n v o l g a n o i g i o v a n i f i n d a i p r i m i a n n i d i s c u o l a e a c c o m p a g n i n o q u e s t a t r a n s i z i o n e c o n r e s p o n s a b i l i t à e l u n g i m i r a n z a ” , h a c o n c l u s o B a l d i .