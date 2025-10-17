T r e v i s o , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ L a d i r e z i o n e d i L i n k e d i n n o n è m a i c a m b i a t a , è q u e l l a d i d a r e u n ' o p p o r t u n i t à e c o n o m i c a a o g n i p r o f e s s i o n i s t a n e l m o n d o . P a r l i a m o d i u n a p i a t t a f o r m a c h e c o n t i e n e c i r c a u n m i l i a r d o e d u e c e n t o m i l i o n i d i u t e n t i e c i s o n o c i r c a 9 5 0 0 p e r s o n e o g n i m i n u t o c h e c l i c c a n o s u u n ' o p p o r t u n i t à p e r c a n d i d a r s i . È u n a m a c c h i n a g i g a n t e s c a ” . C o s ì M a r c e l l o A l b e r g o n i , c o u n t r y m a n a g e r d i L i n k e d i n I t a l i a , i n t e r v e n u t o d u r a n t e i l p a n e l d a l t i t o l o ' I l l a v o r o s i r a c c o n t a o n l i n e . R e p u t a z i o n e , d a t i e a l g o r i t m i t r a n o i e i l f u t u r o ' , i n s e r i t o a l l ' i n t e r n o d e l l a s e c o n d a g i o r n a t a d i S t a t i s t i c A l l , i l f e s t i v a l d e l l a s t a t i s t i c a e d e l l a d e m o g r a f i a c h e s i s t a s v o l g e n d o a T r e v i s o . T r a i t e m i t r a t t a t i n e l d i b a t t i t o m o l t o s p a z i o h a a v u t o l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . “ N o i - p r o s e g u e A l b e r g o n i - v e d i a m o t u t t e l e o p p o r t u n i t à d i l a v o r o c h e v e n g o n o p u b b l i c a t e e l e c o m p e t e n z e r i c h i e s t e . S i a m o i n u n a p o s i z i o n e p r i v i l e g i a t a p e r c h é v e d i a m o u n p o ' p r i m a q u e l l o c h e s t a s u c c e d e n d o e s a p p i a m o c h e t a n t i s s i m e c o m p e t e n z e a n d r a n n o a m o r i r e e n o n s a r a n n o p i ù r i c h i e s t e . C i s a r à u n r i c a m b i o d i c o m p e t e n z e i m p r e s s i o n a n t e e b i s o g n a g u a r d a r e a l l e o p p o r t u n i t à o f f e r t e d a l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e c o m e u n m o d o p e r s t a r e a b o r d o " . I n f i n e A l b e r g o n i s p i e g a c o m e l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e c a m b i e r à i l l a v o r o d e l f u t u r o : " L ' I a m o d e l l e r à i r u o l i e l e p r o f e s s i o n i , t o g l i e n d o l a p a r t e p i ù o p e r a t i v a , r i p e t i t i v a e n o i o s a , p e r m e t t e n d o c o s ì a l l e p e r s o n e d i f a r b r i l l a r e l e p r o p r i e c a p a c i t à a l i v e l l o u m a n o . E ' q u e l l o c h e n o i c h i a m i a m o h u m a n - c e n t r i c I a . L ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e d i v e n t a u n o s t r u m e n t o c h e t i t o g l i e l a p a r t e n o i o s a e m e n o d i v e r t e n t e e t i p e r m e t t e d i e s s e r e p i ù c r e a t i v o ” .