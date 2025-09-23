R o m a , 2 3 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - P u b b l i c a t a d a l l ' I n p s l a c i r c o l a r e 1 2 7 / 2 0 2 5 c h e d e f i n i s c e l e m o d a l i t à d i a p p l i c a z i o n e d e l l e n u o v e n o r m e p r e v i d e n z i a l i p e r i l s e t t o r e d e l l o s p o r t , c o n u n f o c u s p a r t i c o l a r e s u l l e r e g o l e i n a m b i t o p e n s i o n i , c o n t r i b u z i o n e e c u m u l a b i l i t à d e i r e d d i t i . A s e g u i t o d e l l a r i f o r m a i n t r o d o t t a d a l d e c r e t o l e g i s l a t i v o n . 3 6 / 2 0 2 1 , e d a l l e s u c c e s s i v e m o d i f i c h e d e l d e c r e t o l e g i s l a t i v o n . 1 6 3 / 2 0 2 2 , t u t t i i l a v o r a t o r i s p o r t i v i s u b o r d i n a t i , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l s e t t o r e p r o f e s s i o n i s t i c o o d i l e t t a n t i s t i c o , d e v o n o e s s e r e i s c r i t t i a l F o n d o P e n s i o n e d e i L a v o r a t o r i S p o r t i v i ( F p s p ) , g i à F o n d o P e n s i o n e S p o r t i v i P r o f e s s i o n i s t i . N e i c a s i p r e v i s t i d a l l e g i s l a t o r e , i n d i c a t i n e l l a c i r c o l a r e , p o s s o n o a c c e d e r v i i n o l t r e i l a v o r a t o r i a u t o n o m i e i c o l l a b o r a t o r i c o o r d i n a t i e c o n t i n u a t i v i . T r a l e n o v i t à , i l r i c o n o s c i m e n t o d i a l c u n e c a t e g o r i e p r o f e s s i o n a l i , q u a l i : a t l e t i , a l l e n a t o r i , i s t r u t t o r i , d i r e t t o r i t e c n i c i e s p o r t i v i , p r e p a r a t o r i a t l e t i c i , d i r e t t o r i d i g a r a ; a l t r i t e s s e r a t i c h e s v o l g o n o , a t i t o l o o n e r o s o , m a n s i o n i i n d i s p e n s a b i l i a l l o s v o l g i m e n t o d e l l ’ a t t i v i t à s p o r t i v a , s e c o n d o i r e g o l a m e n t i d e l l e s i n g o l e d i s c i p l i n e . L e n u o v e d i s p o s i z i o n i i n t r o d o t t e d a l F o n d o P e n s i o n e d e i L a v o r a t o r i S p o r t i v i m i r a n o a c r e a r e c r i t e r i u n i f o r m i p e r l a m a t u r a z i o n e d e i d i r i t t i p e n s i o n i s t i c i . I n p a r t i c o l a r e , l ’ a n n u a l i t à c o n t r i b u t i v a v i e n e c a l c o l a t a s u l l a b a s e d i 2 6 0 g i o r n a t e l a v o r a t i v e . I n o l t r e , è p r e v i s t a l a p o s s i b i l i t à d i v a l o r i z z a r e i p e r i o d i c o n t r i b u t i v i m a t u r a t i i n a l t r e g e s t i o n i p r e v i d e n z i a l i o a l l ’ e s t e r o , g r a z i e a g l i s t r u m e n t i d i c u m u l o e t o t a l i z z a z i o n e . I n p s p r e c i s a a l t r e s ì c h e , p e r i s o g g e t t i g i à i s c r i t t i a l F o n d o p r i m a d e l 1 9 9 6 , r e s t a n o c o n f e r m a t e l e n o r m e d i r a c c o r d o c o n i r e g i m i p r e e s i s t e n t i . P e r q u a n t o r i g u a r d a i l c a l c o l o d e l l a p e n s i o n e e l e p r e s t a z i o n i c o r r e l a t e , l e r e g o l e v a r i a n o i n b a s e a l l ’ a n z i a n i t à c o n t r i b u t i v a . P e r i l a v o r a t o r i c o n c o n t r i b u t i m a t u r a t i e n t r o i l 3 1 d i c e m b r e 1 9 9 5 n o n v i s o n o m o d i f i c h e : i l c a l c o l o d e l l e p e n s i o n i r e s t a c o n f o r m e a l l e d i s p o s i z i o n i g i à v i g e n t i , c o m e i n d i c a t o n e l l a c i r c o l a r e n . 1 7 / 2 0 1 9 . D i v e r s a m e n t e , p e r c h i h a i n i z i a t o a v e r s a r e c o n t r i b u t i d o p o i l 3 1 d i c e m b r e 1 9 9 5 o s i è i s c r i t t o a l F o n d o a p a r t i r e d a l 1 l u g l i o 2 0 2 3 , i l d i r i t t o a l l a p e n s i o n e e i l r e l a t i v o i m p o r t o v e n g o n o d e t e r m i n a t i s e c o n d o i l s i s t e m a c o n t r i b u t i v o p r e v i s t o d a l l a l e g g e n . 3 3 5 / 1 9 9 5 . I l F p s p a s s i c u r a u n a m p i o v e n t a g l i o d i p r e s t a z i o n i p e n s i o n i s t i c h e , t r a c u i l a p e n s i o n e d i v e c c h i a i a e a n t i c i p a t a , l ’ a s s e g n o o r d i n a r i o d i i n v a l i d i t à , l a p e n s i o n e d i i n a b i l i t à , l a p e n s i o n e a i s u p e r s t i t i , l a p e n s i o n e s u p p l e m e n t a r e e i l s u p p l e m e n t o d i p e n s i o n e . “ L a r i f o r m a p r e v i d e n z i a l e p e r i l a v o r a t o r i s p o r t i v i – a f f e r m a i l p r e s i d e n t e d e l l ’ I n p s , G a b r i e l e F a v a – s e g n a u n c a m b i o d i p a s s o c h e v a o l t r e i l p e r i m e t r o d e l l e r e g o l e . C o n l a c i r c o l a r e 1 2 7 / 2 0 2 5 , i n f a t t i , l ’ I s t i t u t o r e n d e o p e r a t i v o u n s i s t e m a c a p a c e d i g a r a n t i r e p a r i t à d i t r a t t a m e n t o e t u t e l e u n i f o r m i , r e s t i t u e n d o d i g n i t à e r i c o n o s c i m e n t o a c h i v i v e d i s p o r t . L o s p o r t n o n è s o l o c o m p e t i z i o n e o s p e t t a c o l o : è s a l u t e , d i s c i p l i n a , e d u c a z i o n e , c r e s c i t a s o c i a l e . È u n m o t o r e d i b e n e s s e r e c o l l e t t i v o , e d è p e r q u e s t o c h e m e r i t a v a f i n a l m e n t e u n i m p i a n t o p r e v i d e n z i a l e a l l ’ a l t e z z a d e l s u o v a l o r e ” . “ C o n q u e s t a r i f o r m a – c o n c l u d e F a v a – l o S t a t o d i c e c o n c h i a r e z z a c h e c h i l a v o r a n e l l o s p o r t h a f i n a l m e n t e t u t e l e s o l i d e e u n f u t u r o p r e v i d e n z i a l e c e r t o . L ’ I n p s è a l s e r v i z i o d i q u e s t a v i s i o n e : u n P a e s e c h e c r e s c e q u a n d o m e t t e a l c e n t r o i l l a v o r o , l a t u t e l a d e l l e p e r s o n e e l a f o r z a g e n e r a t i v a d e l l o s p o r t c o m e b e n e c o m u n e ” .