Civitavecchia, (Adnkronos) - "Listituzione ufficiale della Zona Logistica Semplificata del Lazio rappresenta un passaggio storico e profondamente atteso per lintero sistema portuale regionale. Esprimo la massima soddisfazione per un risultato che valorizza anni di lavoro e di confronto e che oggi, grazie alla firma del decreto da parte del sottosegretario Mantovano, diventa finalmente realtà". Ad affermarlo è il presidente dellAdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Raffaele Latrofa. "Desidero rivolgere i miei complimenti alla Regione Lazio e al presidente Francesco Rocca, che ha creduto fin dallinizio in questo percorso strategico, e un ringraziamento particolare alla vicepresidente e assessore allo Sviluppo Economico Roberta Angelilli, il cui costante impegno tecnico e politico è stato determinante per portare a compimento liter. La Zls è uno strumento moderno, concreto e indispensabile per far compiere al Lazio un salto di qualità sul piano della competitività logistica e industriale". Latrofa sottolinea come la Zona Logistica Semplificata rappresenti unopportunità direttamente connessa al ruolo dellAutorità di Sistema Portuale: "La semplificazione delle procedure, i percorsi autorizzativi accelerati, il credito dimposta e il nuovo quadro di incentivi renderanno i nostri scali Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta ancora più attrattivi per investitori, operatori logistici e imprese interessate a sviluppare nuove filiere produttive. I porti del Lazio potranno così competere ad armi pari con gli altri grandi sistemi portuali italiani ed europei". "Questa riforma prosegue potrà generare effetti positivi immediati sullarrivo di nuovi traffici, sullapertura di attività connesse alla logistica avanzata, sullintermodalità e sulle iniziative industriali legate al mare e allenergia. Come Autorità di Sistema siamo pronti a fare la nostra parte, mettendo a disposizione aree, infrastrutture, competenze e una governance orientata allo sviluppo, affinché la Zls diventi un vero motore di crescita e occupazione per tutto il territorio regionale". "Oggi conclude Latrofa si apre una fase nuova. Lavoreremo in piena sinergia con la Regione Lazio, gli enti locali e le categorie produttive per cogliere ogni opportunità che la Zona Logistica Semplificata rende finalmente possibile".