C i v i t a v e c c h i a , ( A d n k r o n o s ) - " L ’ i s t i t u z i o n e u f f i c i a l e d e l l a Z o n a L o g i s t i c a S e m p l i f i c a t a d e l L a z i o r a p p r e s e n t a u n p a s s a g g i o s t o r i c o e p r o f o n d a m e n t e a t t e s o p e r l ’ i n t e r o s i s t e m a p o r t u a l e r e g i o n a l e . E s p r i m o l a m a s s i m a s o d d i s f a z i o n e p e r u n r i s u l t a t o c h e v a l o r i z z a a n n i d i l a v o r o e d i c o n f r o n t o e c h e o g g i , g r a z i e a l l a f i r m a d e l d e c r e t o d a p a r t e d e l s o t t o s e g r e t a r i o M a n t o v a n o , d i v e n t a f i n a l m e n t e r e a l t à " . A d a f f e r m a r l o è i l p r e s i d e n t e d e l l ’ A d S P d e l M a r T i r r e n o C e n t r o S e t t e n t r i o n a l e , R a f f a e l e L a t r o f a . " D e s i d e r o r i v o l g e r e i m i e i c o m p l i m e n t i a l l a R e g i o n e L a z i o e a l p r e s i d e n t e F r a n c e s c o R o c c a , c h e h a c r e d u t o f i n d a l l ’ i n i z i o i n q u e s t o p e r c o r s o s t r a t e g i c o , e u n r i n g r a z i a m e n t o p a r t i c o l a r e a l l a v i c e p r e s i d e n t e e a s s e s s o r e a l l o S v i l u p p o E c o n o m i c o R o b e r t a A n g e l i l l i , i l c u i c o s t a n t e i m p e g n o t e c n i c o e p o l i t i c o è s t a t o d e t e r m i n a n t e p e r p o r t a r e a c o m p i m e n t o l ’ i t e r . L a Z l s è u n o s t r u m e n t o m o d e r n o , c o n c r e t o e i n d i s p e n s a b i l e p e r f a r c o m p i e r e a l L a z i o u n s a l t o d i q u a l i t à s u l p i a n o d e l l a c o m p e t i t i v i t à l o g i s t i c a e i n d u s t r i a l e " . L a t r o f a s o t t o l i n e a c o m e l a Z o n a L o g i s t i c a S e m p l i f i c a t a r a p p r e s e n t i u n ’ o p p o r t u n i t à d i r e t t a m e n t e c o n n e s s a a l r u o l o d e l l ’ A u t o r i t à d i S i s t e m a P o r t u a l e : " L a s e m p l i f i c a z i o n e d e l l e p r o c e d u r e , i p e r c o r s i a u t o r i z z a t i v i a c c e l e r a t i , i l c r e d i t o d ’ i m p o s t a e i l n u o v o q u a d r o d i i n c e n t i v i r e n d e r a n n o i n o s t r i s c a l i – C i v i t a v e c c h i a , F i u m i c i n o e G a e t a – a n c o r a p i ù a t t r a t t i v i p e r i n v e s t i t o r i , o p e r a t o r i l o g i s t i c i e i m p r e s e i n t e r e s s a t e a s v i l u p p a r e n u o v e f i l i e r e p r o d u t t i v e . I p o r t i d e l L a z i o p o t r a n n o c o s ì c o m p e t e r e a d a r m i p a r i c o n g l i a l t r i g r a n d i s i s t e m i p o r t u a l i i t a l i a n i e d e u r o p e i " . " Q u e s t a r i f o r m a – p r o s e g u e – p o t r à g e n e r a r e e f f e t t i p o s i t i v i i m m e d i a t i s u l l ’ a r r i v o d i n u o v i t r a f f i c i , s u l l ’ a p e r t u r a d i a t t i v i t à c o n n e s s e a l l a l o g i s t i c a a v a n z a t a , s u l l ’ i n t e r m o d a l i t à e s u l l e i n i z i a t i v e i n d u s t r i a l i l e g a t e a l m a r e e a l l ’ e n e r g i a . C o m e A u t o r i t à d i S i s t e m a s i a m o p r o n t i a f a r e l a n o s t r a p a r t e , m e t t e n d o a d i s p o s i z i o n e a r e e , i n f r a s t r u t t u r e , c o m p e t e n z e e u n a g o v e r n a n c e o r i e n t a t a a l l o s v i l u p p o , a f f i n c h é l a Z l s d i v e n t i u n v e r o m o t o r e d i c r e s c i t a e o c c u p a z i o n e p e r t u t t o i l t e r r i t o r i o r e g i o n a l e " . " O g g i – c o n c l u d e L a t r o f a – s i a p r e u n a f a s e n u o v a . L a v o r e r e m o i n p i e n a s i n e r g i a c o n l a R e g i o n e L a z i o , g l i e n t i l o c a l i e l e c a t e g o r i e p r o d u t t i v e p e r c o g l i e r e o g n i o p p o r t u n i t à c h e l a Z o n a L o g i s t i c a S e m p l i f i c a t a r e n d e f i n a l m e n t e p o s s i b i l e " .