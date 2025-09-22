C i v i t a v e c c h i a , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l t e m a d e l l a n a v i g a b i l i t à d e l T e v e r e e d e l c o l l e g a m e n t o c o n i l p o r t o d i F i u m i c i n o è " u n p r o g e t t o i n t e r e s s a n t e c h e v i e n e d a l o n t a n o e s u l q u a l e p e r ò i n s i s t o n o t a l m e n t e t a n t e c o m p e t e n z e c h e c i s i t r o v a i n u n a s i t u a z i o n e i n c u i , o t u t t i i s o g g e t t i c o i n v o l t i f a n n o q u a n t o d i l o r o c o m p e t e n z a – a n c h e c o m p i e n d o u n p a s s o i n d i e t r o p e r f a r n e t u t t i i n s i e m e d u e i n a v a n t i – p e r r e a l i z z a r e g l i o b i e t t i v i d e l p r o g e t t o , o p p u r e s i r i m a r r à a l p u n t o d i p a r t e n z a " . A d a f f e r m a r l o è i l C o m m i s s a r i o s t r a o r d i n a r i o d e l l ’ A u t o r i t à d i S i s t e m a P o r t u a l e d e l M a r T i r r e n o C e n t r o S e t t e n t r i o n a l e , R a f f a e l e L a t r o f a , è i n t e r v e n u t o a l l a t a v o l a r o t o n d a o r g a n i z z a t a d a l P r o p e l l e r C l u b P o r t o f R o m a e d a l l a R e t t o r i a d i S a n G r e g o r i o N a z i a n z e n o d a l t i t o l o “ G i u b i l e o 2 0 2 5 : R o m a e F i u m i c i n o t r a R e t i T e n - T e n a v i g a b i l i t à d e l T e v e r e ” , s v o l t a s i p r e s s o l a C a m e r a d e i D e p u t a t i , a P a l a z z o T h e o d o l i . L a t r o f a h a s o t t o l i n e a t o c o m e l ’ A u t o r i t à d i S i s t e m a P o r t u a l e s i a “ p r e s e n t e s u u n p r o g e t t o v e r o , s u c u i c i s i a u n i t à d i i n t e n t i ” , r i c o r d a n d o c h e l ’ E n t e “ h a g i à d i m o s t r a t o l a p r o p r i a c o n c r e t e z z a a d e m p i e n d o a l l a p r e s c r i z i o n e r e l a t i v a a l l a r e a l i z z a z i o n e d e l p o r t o c o m m e r c i a l e d i F i u m i c i n o , p r e d i s p o n e n d o l o s t u d i o c h e c i e r a s t a t o r i c h i e s t o ” . R i g u a r d o a l l a n a v i g a b i l i t à d e l T e v e r e , i l C o m m i s s a r i o h a p r e c i s a t o c h e : “ l ’ A d S P h a c o m p e t e n z e s o l t a n t o s u l t r a t t o d i p a r t e n z a , g i o c a n d o u n r u o l o p i u t t o s t o m a r g i n a l e a u n t a v o l o a c u i p a r t e c i p i a m o c o s t r u t t i v a m e n t e m a i n c u i s i d e v o n o e s p r i m e r e t u t t i p o s i t i v a m e n t e s u l p r o g e t t o , a g e n d o p o i d i c o n s e g u e n z a c i a s c u n o p e r l e p r o p r i e r e s p o n s a b i l i t à ” . L ’ i n t e r v e n t o d i L a t r o f a h a c o n f e r m a t o l a d i s p o n i b i l i t à d e l l ’ A u t o r i t à P o r t u a l e a p r o s e g u i r e u n l a v o r o c o n d i v i s o e o p e r a t i v o , c o n d i z i o n e i n d i s p e n s a b i l e p e r t r a s f o r m a r e u n ’ i d e a s t r a t e g i c a i n u n ’ i n f r a s t r u t t u r a c a p a c e d i c o n n e t t e r e p o r t o , c i t t à e f i u m e a n c h e i n v i s t a d e g l i o b i e t t i v i d e l G i u b i l e o 2 0 2 5 c h e s i a v v i a a l l a c o n c l u s i o n e e d e l l o s v i l u p p o d e l l a r e t e T e n - T .