R o m a , 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " H o a p p r e s o c o n p r o f o n d a c o s t e r n a z i o n e e s i n c e r a c o m m o z i o n e d e l t r a g i c o i n c i d e n t e i n c u i h a n n o p e r s o l a v i t a d u e m i l i t a r i d e l l ’ A e r o n a u t i c a m i l i t a r e m e n t r e e r a n o i m p e g n a t i i n a t t i v i t à d i v o l o n e l l ’ a m b i t o d i u n a m i s s i o n e a d d e s t r a t i v a . I n q u e s t a a m a r a c i r c o s t a n z a , l a p r e g o d i f a r g i u n g e r e a i f a m i l i a r i e a l l a F o r z a A r m a t a i m i e i s e n t i m e n t i d i c o r d o g l i o , s o l i d a r i e t à e i n t e n s a p a r t e c i p a z i o n e a l d o l o r e " . L o s c r i v e i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n u n m e s s a g g i o i n v i a t o a l c a p o d i s t a t o m a g g i o r e d e l l a D i f e s a , L u c i a n o P o r t o l a n o .