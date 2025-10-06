I s o l a A s i n a r a , 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - ( d a l l ' i n v i a t a E l v i r a T e r r a n o v a ) - " P e r m e t t e t e m i d i l a n c i a r e d a q u i u n g r i d o d i a l l a r m e e l o f a c c i o c o m e P r o c u r a t o r e g e n e r a l e d i P a l e r m o . M o l t e v o l t e s i è d e t t o c h e , p r i m a , n e i s a l o t t i b u o n i d i P a l e r m o s i d i c e v a c h e l a m a f i a è u n a i n v e n z i o n e . I o s o n o m o l t o p r e o c c u p a t a , p e r c h é i o o g g i s e n t o , a n c h e d a v o c i a u t o r e v o l i , l ’ a f f e r m a z i o n e ‘ l a m a f i a n o n e s i s t e p i ù ’ ‘ l a m a f i a è s c o n f i t t a ’ . Q u e s t a è u n a f a v o l e t t a c h e n o n f a o n o r e e q u e i m o r t i , a F a l c o n e e B o r s e l l i n o e t u t t e l e a l t r e v i t t i m e " . E ' l ' a l l a r m e l a n c i a t o d a l P r o c u r a t o r e g e n e r a l e d i P a l e r m o L i a S a v a , i n t e r v e n e n d o s u l l ' i s o l a d e l l ' A s i n a r a a l c o n v e g n o o r g a n i z z a t o d a l l ' A n m s e z i o n a l e d i S a r d e g n a p e r r i c o r d a r e i g i u d i c i F a l c o n e e B o r s e l l i n o , 4 0 a n n i d o p o i l l o r o a r r i v o s u l l ' i s o l a p e r s c r i v e r e l ' o r d i n a n z a s e n t e n z a d e l M a x i p r o c e s s o a C o s a n o s t r a . T r a i p r e s e n t i , D i e g o C a v a l i e r o , i l p m a m i c o d i B o r s e l l i n o , e R i n o G e r m a n à , i l p o l i z i o t t o c h e s c a m p ò a l l ’ a t t e n t a t o m a f i o s o n e l 1 9 9 2 , e a l t r i d u e s o p r a v v i s s u t i a l l e s t r a g i : G i o v a n n i P a p a r c u r i e G i u s e p p e C o s t a n z a . U n a d u e g i o r n i c o n t a n t i n o m i i l l u s t r i d e l l a m a g i s t r a t u r a s a r d a e p a l e r m i t a n a . P e r A n m , o l t r e a l l ' o r g a n i z z a t o r e A n d r e a V a c c a , h a n n o p a r t e c i p a t o i l s e g r e t a r i o g e n e r a l e R o c c o M a r u o t t i , i l c o m p o n e n t e d e l l a G i u n t a G i u s e p p e T a n g o e i l p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e L e g a l i t à G a s p a r e S t u r z o . T r a g l i o s p i t i i l p r o c u r a t o r e g e n e r a l e d i C a g l i a r i L u i g i P a t r o n a g g i o , i l p r o c u r a t o r e d i C a g l i a r i R o d o l f o S a b e l l i , F e r n a n d o A s a r o , p r o c u r a t o r e d e l l a R e p u b b l i c a a M a r s a l a e A n t o n i o B a l s a m o , s o s t i t u t o p r o c u r a t o r e g e n e r a l e d e l l a C o r t e d i c a s s a z i o n e . M a a n c h e A l e s s a n d r a C a m a s s a , P r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l e d i T r a p a n i . E ‘ i n t e r v e n u t o a n c h e i l m a g i s t r a t o P i e t r o G r a s s o . H a n n o i n v i a t o i l o r o v i d e o m e s s a g g i i l p r o c u r a t o r e g e n e r a l e d e l l a C a s s a z i o n e P i e t r o G a e t a , i l p r o c u r a t o r e n a z i o n a l e A n t i m a f i a G i o v a n n i M e l i l l o , d e l p r o c u r a t o r e d e l l a R e p u b b l i c a d i P a l e r m o M a u r i z i o d e L u c i a . L i a S a v a n e l s u o i n t e r v e n t o h a s p i e g a t o : " A b b i a m o s c o n f i t t o i c o r l e o n e s i , q u e s t o s i c u r a m e n t e , m a C o s a n o s t r a e s i s t e . E ' v i v a e v e g e t a , C o s a n o s t r a h a s c e l t o l a s t r a t e g i a d e l l a s o m m e r s i o n e . F a a f f a r i i n t e r n a z i o n a l i , d i d i m e n s i o n i i n i m m a g i n a b i l i . O r m a i è d i f f i c i l e d i s t i n g u e r e e c o n o m i a l e g a l e , e d e c o n o m i a i l l e g a l e - a g g i u n g e - p e r c h é r e i n v e s t o n o n e i p r o v e n t i d i s o s t a n z e s t u p e f a c e n t i , e p p u r e i o s e n t o d a t r o p p e v o c i , a n c h e a u t o r e v o l i , ‘ v a b b è s o n o s c o n f i t t i ’ . N o n v o r r e i c h e , m e n t r e n o i c i p e r d i a m o a d i s c u t e r e s u m a s s i m i s i s t e m i , c i s o n o o r g a n i z z a z i o n i c r i m i n a l i d i s t a m p o m a f i o s o c h e f a n n o a f f a r i t r a d i l o r o e c h e g i o c a n o s u q u e s t a m i o p i a " . E c o n c l u d e : " P u r t r o p p o m i o p i a c h e s e n t o a n c h e d a v o c i a u t o r e v o l i . M i a u g u r o c h e i n l u o g h i c o m e q u e s t i , a d e s s o s i m a n t e n g a v i v a l ’ a t t e n z i o n e s u q u e s t o f e n o m e n o ” .