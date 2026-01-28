R o m a , 2 8 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - A p o c h i g i o r n i d a l l a G i o r n a t a m o n d i a l e c o n t r o i l c a n c r o , i l 4 f e b b r a i o , a d a r e v o c e a l l e d o n n e c o n t u m o r e a l s e n o m e t a s t a t i c o è l ' O l i m p i a d e c u l t u r a l e d i M i l a n o - C o r t i n a 2 0 2 6 . P a r t e d a q u i ' D u e d i n o i s u l d i v a n o r o s a ' , i n i z i a t i v a p r o m o s s a d a G i l e a d S c i e n c e s I t a l i a c o n E u r o p a D o n n a I t a l i a . U n ' d i v a n o r o s a ' p e r o s p i t a r e e r a c c o g l i e r e l e t e s t i m o n i a n z e d e l l e d o n n e c h e c o n v i v o n o c o n i l t u m o r e a l s e n o m e t a s t a t i c o . U n ' i n i z i a t i v a c h e h a r a c c o l t o i l p l a u s o c o n g i u n t o e i l s o s t e g n o d e l l e i s t i t u z i o n i a l i v e l l o p a r l a m e n t a r e , d e l l a R e g i o n e L o m b a r d i a e d e l l a C i t t à M e t r o p o l i t a n a d i M i l a n o . " L ' a p e r t u r a d e i G i o c h i o l i m p i c i i n v e r n a l i M i l a n o - C o r t i n a 2 0 2 6 - a f f e r m a D o m e n i c o D e M a i o , E d u c a t i o n & C u l t u r a l D i r e c t o r d e l l a F o n d a z i o n e M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 - r a p p r e s e n t a u n m o m e n t o d i g r a n d e v i s i b i l i t à e p a r t e c i p a z i o n e c o l l e t t i v a , e p r o p r i o p e r q u e s t o o f f r e u n ' o p p o r t u n i t à p r e z i o s a p e r a c c e n d e r e u n f a r o s u t e m i d i s a l u t e c h e r i g u a r d a n o d a v i c i n o l a v i t a d i m o l t e p e r s o n e . ' D u e d i n o i s u l d i v a n o r o s a ' u n i s c e i n f o r m a z i o n e , c o n s a p e v o l e z z a e t e s t i m o n i a n z e d i r e t t e . L a p r e s e n z a d i s p o r t i v e e s p o r t i v i c h e h a n n o v i s s u t o l ' e s p e r i e n z a d e l t u m o r e a l s e n o r e n d e q u e s t o m e s s a g g i o a n c o r a p i ù p o t e n t e e a u t e n t i c o . A n c h e q u e s t o i l v a l o r e c h e M i l a n o - C o r t i n a 2 0 2 6 i n t e n d e s o s t e n e r e : u s a r e l o s p o r t e i g r a n d i e v e n t i c o m e p i a t t a f o r m e p e r g e n e r a r e c o n s a p e v o l e z z a e i m p a t t o s o c i a l e p o s i t i v o " . L ' i n i z i a t i v a è s t a t a p r e s e n t a t a o g g i a M i l a n o . L e t e s t i m o n i a n z e , i n u n c o n t e s t o c o m e q u e l l o d e l l ' O l i m p i a d e c u l t u r a l e d i M i l a n o - C o r t i n a 2 0 2 6 , v e i c o l a n o u n m e s s a g g i o i m p o r t a n t e , s p i e g a u n a n o t a : o g g i , g r a z i e a l l a r i c e r c a e a l l e t e r a p i e i n n o v a t i v e , l a m a l a t t i a m e t a s t a t i c a p u ò d i v e n t a r e u n a c o n d i z i o n e c o n c u i c o n v i v e r e p i ù a l u n g o . S e m p r e p i ù d o n n e p o s s o n o a v e r e p i ù t e m p o p e r g u a r d a r e a l f u t u r o , f a r e p r o g e t t i e c o n t i n u a r e a v i v e r e l a p r o p r i a q u o t i d i a n i t à . L e d o n n e c h e c o n v i v o n o c o n l a m a l a t t i a m e t a s t a t i c a s o n o t e n a c i , d e t e r m i n a t e , r e s i l i e n t i . I n q u e s t o s e n s o , i l p a r a l l e l o c o n l o s p o r t v i e n e n a t u r a l e : c o m e g l i a t l e t i , q u e s t e d o n n e s o n o p r o t e s e o g n i g i o r n o , c o n d i s c i p l i n a e d e n e r g i a , v e r s o i l l o r o o b i e t t i v o . " L e s f i d e c h e a f f r o n t a n o l e d o n n e c h e r i c e v o n o u n a d i a g n o s i d i t u m o r e a l s e n o m e t a s t a t i c o s o n o d i f f i c i l i e s o l o c o n l a d e t e r m i n a z i o n e , g r a z i e a l l e t e r a p i e o g g i d i s p o n i b i l i , p o s s o n o e s s e r e a f f r o n t a t e q u o t i d i a n a m e n t e - a g g i u n g e D e M a i o - L ' O l i m p i a d e c u l t u r a l e è f e l i c e d i o s p i t a r e G i l e a d e d E u r o p a D o n n a I t a l i a e d i p o r t a r e i m e s s a g g i d i q u e s t e d o n n e a l l ' a t t e n z i o n e d i u n p u b b l i c o a m p i o c o m e i l n o s t r o . A n c h e q u e s t a è c u l t u r a e l a c u l t u r a m u o v e i l m o n d o . Q u e s t a è l a v i s i o n e c h e i l p r o g r a m m a d e l l ' O l i m p i a d e c u l t u r a l e s i p o n e : p r o m u o v e r e i v a l o r i o l i m p i c i , m a a n c h e s o s t e n e r e i t e m i d e l l a s a l u t e , d e l l o s t i l e d i v i t a , d e l l ’ i n c l u s i o n e e d e l l ' e m p o w e r m e n t " . S u l d i v a n o r o s a s i a v v i c e n d e r a n n o d o n n e c o n t u m o r e a l s e n o m e t a s t a t i c o p e r l a n c i a r e m e s s a g g i i m p o r t a n t i . I c o n t r i b u t i , c h e s a r a n n o d i s p o n i b i l i s u i s o c i a l F a c e b o o k e I n s t a g r a m d i E u r o p a D o n n a I t a l i a e I n s t a g r a m @ g i l e a d p e r l e d o n n e , p o t r a n n o e s s e r e d i s o s t e g n o e a i u t o a t u t t e l e d o n n e c h e s t a n n o a f f r o n t a n d o l o s t e s s o p e r c o r s o . L e t e s t i m o n i a n z e p a r l a n o d i d o n n e c o n t u m o r e a l s e n o m e t a s t a t i c o c h e o g g i , g r a z i e a l l a r i c e r c a , s o n o d o n n e c h e r i e s c o n o a c o n v i v e r e c o n l a m a l a t t i a , a v i v e r e c o n u n a b u o n a q u a l i t à d i v i t a e c h e r i e s c o n o a c o n d u r r e l a v o r o , f a m i g l i a , p a s s i o n i . " I l f a t t o r e d e t e r m i n a n t e i l p r o g r e s s o t e r a p e u t i c o è s t a t o i l r i c o n o s c i m e n t o c h e i l t u m o r e a l s e n o n o n è u n a m a l a t t i a u n i c a , m a p r o f o n d a m e n t e e t e r o g e n e a . O g g i d i s t i n g u i a m o a l m e n o t r e s o t t o t i p i b i o l o g i c i - t r i p l o n e g a t i v o , c o n r e c e t t o r i o r m o n a l i p o s i t i v i e H e r 2 - p o s i t i v o - e q u e s t a c l a s s i f i c a z i o n e c i p e r m e t t e d i p e r s o n a l i z z a r e l e c u r e " , s o t t o l i n e a V a l e n t i n a G u a r n e r i , d i r e t t o r e U o O n c o l o g i a 2 d e l l ' I s t i t u t o o n c o l o g i c o v e n e t o I r c c s e p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i O n c o l o g i a m e d i c a a l l ' u n i v e r s i t à d i P a d o v a . " A v e r e p i ù t e m p o - e v i d e n z i a - s i g n i f i c a a v e r e p i ù p o s s i b i l i t à d i a c c e s s o a n u o v e t e r a p i e . L a r i c e r c a o g g i è e s t r e m a m e n t e a t t i v a , a b b i a m o m o l t i s s i m i s t u d i i n c o r s o . M a l a r i c e r c a h a b i s o g n o d i t e m p o : n o n s o l o p e r d i m o s t r a r e c h e u n t r a t t a m e n t o f u n z i o n a , m a a n c h e p e r v a l u t a r n e l a s i c u r e z z a e l ' i m p a t t o s u l l a q u a l i t à d e l l a v i t a . P e r c h é l ' o b i e t t i v o n o n è s o l o d a r e p i ù t e m p o a l l e n o s t r e p a z i e n t i , m a d a r e u n t e m p o d i q u a l i t à . O g g i a b b i a m o t e s t i m o n i a n z e s t r a o r d i n a r i e d i d o n n e c h e c o n v i v o n o c o n u n a m a l a t t i a m e t a s t a t i c a c o n t i n u a n d o a l a v o r a r e , v i a g g i a r e , f a r e p r o g e t t i . Q u e s t o è f o r s e i l r i s u l t a t o p i ù s i g n i f i c a t i v o d e l p r o g r e s s o s c i e n t i f i c o " . L a r i c e r c a - r i c o r d a l a n o t a - a p r e a n u o v e t e r a p i e s e m p r e p i ù m i r a t e e d e f f i c a c i n e l t r a t t a m e n t o d e l t u m o r e a l s e n o m e t a s t a t i c o ; f o n d a m e n t a l e r i m a n e l ' i m p e g n o p e r r i u s c i r e a r e n d e r e l ' a c c e s s o a l l e c u r e v e l o c e e d e q u o s u t u t t o i l t e r r i t o r i o . V a l o r i z z a r e e d a r e s p a z i o a q u e s t o m e s s a g g i o è p a r t e d e l l ' i m p e g n o d i E u r o p a D o n n a I t a l i a c h e h a p r e s o p a r t e e d a t o i l p a t r o c i n i o a ' D u e d i n o i s u l d i v a n o r o s a ' , r i t e n e n d o i m p o r t a n t e p r e s i d i a r e t u t t i i c a n a l i d i c o m u n i c a z i o n e p e r a m p l i f i c a r e i b i s o g n i d e l l e d o n n e . I l l a v o r o d e l l e a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i p r o c e d e d i p a r i p a s s o a l l ' i m p e g n o d e l l e i s t i t u z i o n i c h e s o s t e n g o n o l e i n i z i a t i v e v o l t e a c r e a r e c o n s a p e v o l e z z a e c o n o s c e n z a s u t e m i c h e a n c o r a t r o p p o s p e s s o s o n o c o n f i n a t i a c o n t e s t i s p e c i f i c i . " S i a m o g r a t e a l l a r i c e r c a , c h e s t a a p r e n d o l a s t r a d a a t e r a p i e s e m p r e p i ù m i r a t e e d e f f i c a c i p e r i l t r a t t a m e n t o d e l t u m o r e a l s e n o m e t a s t a t i c o - r i m a r c a R o s a n n a D ' A n t o n a , p r e s i d e n t e d i E u r o p a D o n n a I t a l i a - C o m e a s s o c i a z i o n e d i p a z i e n t i , p e r ò , c h i e d i a m o c o n f o r z a a l l e i s t i t u z i o n i c h e l ' a c c e s s o a l l e n u o v e c u r e s i a t e m p e s t i v o e u n i f o r m e s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e . L ' i n i z i a t i v a ' D u e d i n o i s u l d i v a n o r o s a ' , a c u i a b b i a m o c o n c e s s o i l p a t r o c i n i o , h a i l m e r i t o d i d a r e v o c e a l l e 5 5 m i l a d o n n e c h e o g g i i n I t a l i a c o n v i v o n o c o n l a m a l a t t i a i n f a s e a v a n z a t a , e v i d e n z i a n d o i l o r o b i s o g n i . P o t e r f a r e i n f o r m a z i o n e s u l t u m o r e a l s e n o m e t a s t a t i c o d a u n p a l c o s c e n i c o r i l e v a n t e c o m e q u e l l o d e l l e O l i m p i a d i c u l t u r a l i è u n ' o c c a s i o n e p r e z i o s a ; i l n o s t r o c o m p i t o è f a r s e g u i r e a l l a s e n s i b i l i z z a z i o n e a z i o n i c o n c r e t e e c o n d i v i s e , c a p a c i d i u n i r e m o n d o s c i e n t i f i c o e i s t i t u z i o n i i n u n i m p e g n o c o m u n e a f a v o r e d e l l e p a z i e n t i " . I l p r o g e t t o - p r o s e g u e l a n o t a - f a p a r t e d i u n p e r c o r s o c h e m i r a a p o r t a r e t e m i d i s a l u t e a n c h e i n c o n t e s t i n o n t r a d i z i o n a l m e n t e l e g a t i a q u e s t o a m b i t o , p e r f a r e c u l t u r a s u a r g o m e n t i a n c o r a p o c o c o n o s c i u t i . " D a l 2 0 2 1 G i l e a d h a s c e l t o d i d a r e v o c e a l l e d o n n e c o n t u m o r e a l s e n o m e t a s t a t i c o e l o h a f a t t o i n m o l t e p l i c i c o n t e s t i , a n d a n d o o l t r e l a c o m u n i c a z i o n e t r a d i z i o n a l e - d i c h i a r a F r e d e r i c o D a S i l v a , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i G i l e a d S c i e n c e s I t a l i a - C r e d i a m o c h e a r t e , c u l t u r a e s p o r t s i a n o s t r u m e n t i i m p o r t a n t i p e r g e n e r a r e c o n s a p e v o l e z z a e c a m b i a m e n t o . C o n t e s t i c o m e l e O l i m p i a d i C u l t u r a l i , c h e r i n g r a z i a m o d i a v e r c i o s p i t a t o , r a p p r e s e n t a n o o p p o r t u n i t à i m p o r t a n t i a f f i n c h é s i r i c o n o s c a , s i i n v e s t a e s i p r e s e r v i c i ò c h e d a v v e r o g e n e r a p r o g r e s s o , b e n e s s e r e , s a l u t e : l ' i n n o v a z i o n e . Q u e s t o è u n i n v i t o a l l ' a z i o n e , a f f i n c h é t u t t i n o i p o s s i a m o l a v o r a r e c o l l e t t i v a m e n t e p e r m a n t e n e r e i l f l u s s o d i i n n o v a z i o n e i n I t a l i a a b e n e f i c i o d e i p a z i e n t i c h e n e h a n n o b i s o g n o " . ' D u e d i n o i s u l d i v a n o r o s a ' s a r à p r e s e n t e p r e s s o l a s e d e d i E u r o p a D o n n a I t a l i a a M i l a n o a p a r t i r e d a l 6 f e b b r a i o , g i o r n o d i a p e r t u r a u f f i c i a l e d e l l e O l i m p i a d i i n v e r n a l i , p e r p r o s e g u i r e p o i v e r s o a l t r e o c c a s i o n i c h e , n e l c o r s o d e l l ' a n n o , c o n t r i b u i r a n n o a t e n e r e a c c e s i i r i f l e t t o r i s u i t e m i d e l l ' i n n o v a z i o n e i n s a l u t e e d e l t u m o r e a l s e n o m e t a s t a t i c o .