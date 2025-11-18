R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I n I t a l i a l a s o s t e n i b i l i t à s o c i a l e h a i l v o l t o d e l l a f r a g i l i t à : q u a s i n o v e c i t t a d i n i s u d i e c i g u a r d a n o c o n p a u r a a l f u t u r o d e l p i a n e t a , o l t r e l ’ 8 0 % t e m e p e r q u e l l o d e l P a e s e e p i ù d i s e t t e s u d i e c i v i v o n o c o n a n s i a i l p r o p r i o d o m a n i . È u n o d e i s e g n a l i p i ù f o r t i c h e e m e r g o n o d a l l ’ i n d a g i n e r e a l i z z a t a d a E i k o n S t r a t e g i c C o n s u l t i n g I t a l i a i n o c c a s i o n e d e l l a S o c i a l S u s t a i n a b i l i t y W e e k , c h e r a c c o n t a u n P a e s e c o n s a p e v o l e d e l l a c o n n e s s i o n e t r a s a l u t e e a m b i e n t e ( 9 2 % ) , m a a l l o s t e s s o t e m p o s c h i a c c i a t o d a p r e o c c u p a z i o n i g l o b a l i - g u e r r e , c l i m a e d e t e r i o r a m e n t o a m b i e n t a l e - e d a l l a s e n s a z i o n e c h e i l p r o p r i o d e s t i n o d i p e n d a s o p r a t t u t t o d a f a t t o r i e c o n o m i c i i n c o n t r o l l a b i l i ( 6 2 , 4 % ) . L ’ i n d a g i n e , c o n d o t t a s u u n c a m p i o n e d i o l t r e 2 0 0 0 i n t e r v i s t a t i t r a i 1 6 e i 7 5 a n n i , d e l i n e a u n q u a d r o i n c u i g l i i t a l i a n i i n d i v i d u a n o c o n c h i a r e z z a l e p r i o r i t à d e l l a s o s t e n i b i l i t à s o c i a l e : l a l o t t a a l l a p o v e r t à , i n d i c a t a d a l 4 9 % d e l c a m p i o n e , l a t u t e l a d e l l a s a l u t e e d e l b e n e s s e r e , c o n s i d e r a t a e s s e n z i a l e d a l 4 8 % , e l a g a r a n z i a d i u n l a v o r o d i g n i t o s o , r i t e n u t o i m p o r t a n t e d a l 3 3 % . Q u e s t i t r e e l e m e n t i r a p p r e s e n t a n o l a b a s e s u c u i i c i t t a d i n i c o s t r u i s c o n o l a p r o p r i a i d e a d i s v i l u p p o s o s t e n i b i l e , p o n e n d o l a q u a l i t à d e l l a v i t a e l a p r o t e z i o n e d e l l e p e r s o n e a l c e n t r o d e l l ’ a g e n d a d e l P a e s e . “ U n a v i s i o n e p r o b l e m a t i c a , s e g n a l a E n r i c o P o z z i , p r e s i d e n t e e C e o d i E i k o n S t r a t e g i c C o n s u l t i n g I t a l i a . L a s o s t e n i b i l i t à s o c i a l e r i s c h i a d i e s s e r e r i d o t t a a q u e s t i o n e p r i v a t a e a t o m i z z a t a : s a l u t e e b e n e s s e r e r i m a n d a n o a l ' m e ' , n o n a l ' n o i ' . È u n a v i s i o n e p r o f o n d a m e n t e i n d i v i d u a l i s t i c a c h e h a p e r s o i l r a d i c a m e n t o c o l l e t t i v o . L ' a n s i a p e r i l f u t u r o - p e r s o n a l e , n a z i o n a l e , p l a n e t a r i o - n o n t r o v a p i ù a g g a n c i o c o n d i m e n s i o n i s o c i a l i c o n c r e t e . Q u a n d o l a p e r c e z i o n e d o m i n a n t e è d i n o n p o t e r i n f l u e n z a r e i l p r o p r i o f u t u r o , r e s t a s o l o l a c u r a o s s e s s i v a d e l c o r p o v u l n e r a b i l e " . L a s o s t e n i b i l i t à s o c i a l e t o c c a d i r e t t a m e n t e a n c h e i l r a p p o r t o c o n i l s i s t e m a s a n i t a r i o n a z i o n a l e . I l 4 6 % d e g l i i t a l i a n i d i c h i a r a d i a v e r e f i d u c i a n e l S s n , m e n t r e i l 5 4 % e s p r i m e s c e t t i c i s m o o s f i d u c i a ; u n a c r i t i c i t à c h e n o n r i g u a r d a l a q u a l i t à d e l p e r s o n a l e , c o n s i d e r a t o p r e p a r a t o d a l 5 8 % d e g l i i n t e r v i s t a t i , m a p i u t t o s t o l a c a p a c i t à o r g a n i z z a t i v a e l a c a r e n z a d i r i s o r s e , t a n t o c h e l ’ 8 1 % r i t i e n e c h e i l n u m e r o d e g l i o p e r a t o r i s a n i t a r i s i a i n s u f f i c i e n t e . Q u e s t a p e r c e z i o n e p o r t a o l t r e l a m e t à d e l c a m p i o n e ( 5 3 % ) a c o n s i d e r a r e i n d i s p e n s a b i l e u n a a s s i c u r a z i o n e i n t e g r a t i v a e s p i n g e i l 6 7 % a r i t e n e r e i n e v i t a b i l e i l r i c o r s o a l l a s a n i t à p r i v a t a , s e g n a l e d i u n b i s o g n o c r e s c e n t e d i s i c u r e z z a e a c c e s s i b i l i t à n e l l e c u r e . “ L a n o s t r a i n d a g i n e m o s t r a u n P a e s e c h e c h i e d e p i ù p r o t e z i o n e e a c c e s s o a l l a s a l u t e - c o m m e n t a P a o l a A r a g n o , v i c e p r e s i d e n t e d i E i k o n - I n q u e s t o q u a d r o , i l d i a l o g o t r a s i s t e m a p u b b l i c o e p r i v a t o n o n è p i ù u n ’ o p z i o n e , m a u n a r e s p o n s a b i l i t à c o n d i v i s a . S i g n i f i c a m e t t e r e a f a t t o r c o m u n e c o m p e t e n z e , c a p a c i t à o r g a n i z z a t i v e e p r o s s i m i t à a i c i t t a d i n i , s e n z a s o v r a p p o r s i m a r a f f o r z a n d o s i r e c i p r o c a m e n t e . S o l o c o s ì p o s s i a m o c o s t r u i r e u n e c o s i s t e m a d e l l a s a l u t e s o s t e n i b i l e , c a p a c e d i r i s p o n d e r e a l l e f r a g i l i t à e m e r g e n t i e d i g a r a n t i r e q u e l l a c o n t i n u i t à d i c u r a c h e o g g i g l i i t a l i a n i c h i e d o n o c o n f o r z a ” . I n u n c o n t e s t o i n c u i l e i s t i t u z i o n i e i s o g g e t t i c o l l e t t i v i s o n o p e r c e p i t i c o m e m e n o e f f i c a c i , s i a m p l i a n o l e a s p e t t a t i v e n e i c o n f r o n t i d e l l e i m p r e s e , c h i a m a t e s e m p r e p i ù a s v o l g e r e u n r u o l o s o c i a l e . Q u a n d o o r g a n i z z a z i o n i e a z i e n d e p a r l a n o d i s o s t e n i b i l i t à t r a s m e t t o n o s p e r a n z a o i n t e r e s s e ( 5 4 % ) . S o l o l ’ 8 % s i d i c h i a r a i n d i f f e r e n t e . A l m o n d o d e l l a v o r o s i c h i e d o n o i n n a n z i t u t t o s t a b i l i t à c o n t r a t t u a l e , c o n s i d e r a t a p r i o r i t a r i a d a l 5 3 % , r e l a z i o n i p o s i t i v e t r a c o l l e g h i , i n d i c a t e d a l 4 7 % e f l e s s i b i l i t à e s m a r t w o r k i n g ( 3 4 % ) . L ’ a t t e n z i o n e a l l a s a l u t e e l a d o m a n d a d i u n ’ a m p i a o f f e r t a d i w e l f a r e a z i e n d a l e ( 2 6 % ) s u p e r a n o , a n c h e s e d i p o c o , l a r i l e v a n z a a t t r i b u i t a a l l ’ a s s e n z a d i d i s c r i m i n a z i o n e e p a r i o p p o r t u n i t à ( 2 3 % ) e a l l a f o r m a z i o n e ( 2 2 % ) . I l 6 0 % r i t i e n e t u t t a v i a i n s u f f i c i e n t e l ' a t t u a l e i m p e g n o a z i e n d a l e p e r i l b e n e s s e r e e i l 6 1 % d e l c a m p i o n e p e n s a c h e l e a z i e n d e d o v r e b b e r o p r o m u o v e r e s e r v i z i p s i c o l o g i c i , m a s o l o i l 1 6 % c o n o s c e a z i e n d e c h e l i o f f r o n o . “ L a c r e s c e n t e v u l n e r a b i l i t à e l a c a r e n z a d e i p r e s ì d i c o l l e t t i v i s p i n g o n o l e p e r s o n e a r i v o l g e r e a l l e i m p r e s e a s p e t t a t i v e u n t e m p o r i v o l t e a l l e i s t i t u z i o n i - d i c h i a r a C r i s t i n a C e n c i , a n t r o p o l o g a e S e n i o r P a r t n e r d i E i k o n - I l l a v o r o d i v e n t a i l l u o g o i n c u i s i c e r c a n o s t a b i l i t à , r e l a z i o n i s a n e e t u t e l a d e l b e n e s s e r e . Q u e s t a t r a s f o r m a z i o n e s e g n a l a u n c a m b i a m e n t o p r o f o n d o n e i b i s o g n i c o m u n i t a r i . L e a z i e n d e c h e s a p r a n n o a c c o g l i e r l o c o n t r i b u i r a n n o a r a f f o r z a r e n u o v e f o r m e d i s i c u r e z z a c o n d i v i s a ” . E p r o p r i o l ’ a t t e n z i o n e v e r s o l e p e r s o n e , i l b e n e s s e r e e l a s o s t e n i b i l i t à s o c i a l e è e m e r s a c o n f o r z a a n c h e d a l l e t e s t i m o n i a n z e d e l l e a z i e n d e . L o h a n n o r a c c o n t a t o , d u r a n t e l ’ e v e n t o d i p r e s e n t a z i o n e , i r a p p r e s e n t a n t i d e l l e o r g a n i z z a z i o n i p a r t n e r : F a b r i z i a B o t t i r o l i , H e a d o f H e a l t h O f f e r i n g , S e r v i c e s a n d U w R e t a i l A x a I t a l i a , C r i s t i a n o G i a n n i , C h i e f H e a l t h O f f i c e r , A x a I t a l i a ; G i a m p a o l o M o n t e s a n o , D i s t r i b u t i o n & T r a n s p o r t D i r e c t o r , L o g i s t a I t a l i a ; C l a u d i a R u t i g l i a n o , C o o r d i n a t r i c e S c i e n t i f i c a d e l l a F o n d a z i o n e M s d . L e l o r o e s p e r i e n z e m o s t r a n o c o m e i n n o v a z i o n e , s e r v i z i i n t e g r a t i v i , e d u c a z i o n e a l l a s a l u t e e p r a t i c h e s o s t e n i b i l i p o s s a n o d i v e n t a r e l e v e c o n c r e t e p e r g e n e r a r e v a l o r e s o c i a l e e c o n t r i b u i r e a u n a s o s t e n i b i l i t à c h e m e t t a a l c e n t r o l e p r i o r i t à d e l l e p e r s o n e .