R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - R i p a r t i r e n o n s i g n i f i c a t o r n a r e i n d i e t r o . S i g n i f i c a s c e g l i e r e d i a n d a r e a v a n t i c o n u n a v i s i o n e p i ù c h i a r a , o b i e t t i v i r i n n o v a t i e u n a m o t i v a z i o n e p i ù p r o f o n d a . È q u e s t o i l f i l o c o n d u t t o r e d e l l a c o n v e n t i o n “ L a R i p a r t e n z a ” , o r g a n i z z a t a d a B r i g h t s t a r i l 2 7 n o v e m b r e p r e s s o l ’ A u d i t o r i u m d e l l a T e c n i c a d i R o m a . U n i n c o n t r o c h e n a s c e d a l l a c o n s a p e v o l e z z a m a t u r a t a a t t r a v e r s o s f i d e c o m p l e s s e e p r o g e t t i s t r a t e g i c i : d a l l a g a r a d e l L o t t o a l l a n u o v a c o n c e s s i o n e G a d , d a l l a p i a t t a f o r m a g l o b a l e p e r l e L o t t e r i e a l p r o g e t t o O l o n e g l i S t a t i U n i t i , f i n o a l l ’ o f f e r t a S e d s u l m e r c a t o . O g n i t r a g u a r d o h a p e r m e s s o d i r i t r o v a r e p r o s p e t t i v e , e n e r g i e e n u o v e c o n s a p e v o l e z z e . " L a R i p a r t e n z a " è u n c o n c e t t o c h e v a o l t r e i l b u s i n e s s : è l a c a p a c i t à d i t r a s f o r m a r e e s p e r i e n z e e l e z i o n i a p p r e s e i n o p p o r t u n i t à c o n c r e t e , d i c o s t r u i r e q u a l c o s a d i p i ù s o l i d o e s i g n i f i c a t i v o . È u n i n v i t o a g u a r d a r e a l f u t u r o c o n c o r a g g i o , i n n o v a z i o n e e r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e , a l i m e n t a n d o l a c r e s c i t a n o n s o l o d e l l ’ a z i e n d a , m a a n c h e d e i t e r r i t o r i e d e l l e c o m u n i t à . A l l a c o n v e n t i o n s a r à p r e s e n t e i l S i n d a c o d e l l ’ A q u i l a , P i e r l u i g i B i o n d i , c h e p a r l e r à d e l l ’ i m p e g n o d i B r i g h t s t a r p e r i l t e r r i t o r i o e d i c o m e L ’ A q u i l a s t i a v i v e n d o l a p r o p r i a r i p a r t e n z a : u n a c i t t à c h e , d o p o e s s e r e s t a t a d u r a m e n t e c o l p i t a d a l t e r r e m o t o d e l 2 0 0 9 , o g g i g u a r d a a l f u t u r o c o n f i d u c i a , g r a z i e a i n v e s t i m e n t i e p r o g e t t i c h e c r e a n o v a l o r e e o p p o r t u n i t à . I l s u o i n t e r v e n t o , d a l t i t o l o “ L a r i n a s c i t a d i u n t e r r i t o r i o ” , s a r à u n m o m e n t o c e n t r a l e p e r r a c c o n t a r e c o m e i n n o v a z i o n e e s v i l u p p o p o s s a n o d i v e n t a r e s t r u m e n t i d i r i c o s t r u z i o n e s o c i a l e e d e c o n o m i c a . T r a i p r o g e t t i c h e i n c a r n a n o q u e s t o s p i r i t o c ’ è u n p r o g e t t o d i B r i g h t s t a r a L ’ A q u i l a , s c e l t a p e r i l s u o v a l o r e e t i c o , a c c a d e m i c o e l o g i s t i c o . B r i g h t s t a r i n v e s t i r à o l t r e t r e m i l i o n i d i e u r o i n t r e a n n i p e r c r e a r e u n C e n t r o d i C o m p e t e n z a d i I n n o v a z i o n e T e c n o l o g i c a S t r a t e g i c a , c o n l ’ o b i e t t i v o d i c o n t r i b u i r e a l l a r i n a s c i t a d e l t e r r i t o r i o e v a l o r i z z a r e i l p o l o u n i v e r s i t a r i o l o c a l e : u n p i a n o d i c r e s c i t a c h e p u n t a a s v i l u p p a r e c o m p e t e n z e i n a m b i t i c h i a v e c o m e i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , s o f t w a r e d e v e l o p m e n t , d a t a e n g i n e e r i n g e q u a l i t y a s s u r a n c e . I l p r o g e t t o p r e v e d e p a r t n e r s h i p c o n l ’ U n i v e r s i t à d e l l ’ A q u i l a , l a p r o m o z i o n e d i o c c u p a z i o n e q u a l i f i c a t a e i n i z i a t i v e p e r t r a t t e n e r e g i o v a n i t a l e n t i , i n v e r t e n d o l a t e n d e n z a a l l o s p o p o l a m e n t o . I l S i n d a c o i n f i n e h a r i c o r d a t o c h e l ’ A q u i l a è s t a t a s c e l t a c o m e C a p i t a l e i t a l i a n a d e l l a c u l t u r a 2 0 2 6 e s i p r e p a r a a d a c c o g l i e r e q u e s t o r u o l o c h e s i c u r a m e n t e v a l o r i z z e r à i l p a t r i m o n i o c u l t u r a l e e n a t u r a l e d e l l a c i t t à , p u n t a n d o s u l l a c o e s i o n e s o c i a l e e s u l l ' i n n o v a z i o n e . A l l a c o n v e n t i o n i n t e r v e r r a n n o v o c i a u t o r e v o l i d e l m o n d o a c c a d e m i c o e d e l l ’ i n n o v a z i o n e . L a P r o f e s s o r e s s a C h i a r a M a c c h i a v e l l o a f f r o n t e r à i l t e m a “ I l q u a n t u m c o m p u t i n g s i g n i f i c a r i p a r t i r e ” : u n a r i f l e s s i o n e s u c o m e l a t e c n o l o g i a q u a n t i s t i c a , c o n l a s u a c a p a c i t à d i e l a b o r a r e i n f o r m a z i o n i i n m o d o r a d i c a l m e n t e d i v e r s o , r a p p r e s e n t i n o n s o l o u n a r i v o l u z i o n e t e c n o l o g i c a , m a a n c h e u n n u o v o p a r a d i g m a p e r a f f r o n t a r e s f i d e c o m p l e s s e e r i p e n s a r e i m o d e l l i d i b u s i n e s s . I l P r o f e s s o r F r a n c e s c o S a c c o , c o n i l s u o i n t e r v e n t o “ C a m b i a m e n t o t e c n o l o g i c o e o r g a n i z z a t i v o ” , a p p r o f o n d i r à l ’ e v o l u z i o n e d e l l ’ I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e e i l m o d o i n c u i l a s u a a d o z i o n e d a p a r t e d i c i t t a d i n i e i m p r e s e n e s t a o r i e n t a n d o l o s v i l u p p o e l e p r o s p e t t i v e f u t u r e , c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l l e i m p l i c a z i o n i p e r l ’ o r g a n i z z a z i o n e a z i e n d a l e . B r i g h t s t a r g u a r d a a l f u t u r o c o n u n a c o n v i n z i o n e : r i p a r t i r e s i g n i f i c a s c e g l i e r e d i a n d a r e a v a n t i , c o n e n e r g i a , c o n s a p e v o l e z z a e u n a m o t i v a z i o n e p i ù p r o f o n d a