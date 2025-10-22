C a s e r t a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - L a m o z z a r e l l a d i b u f a l a c a m p a n a D o p è c o n s i d e r a t a i l c i b o r o m a n t i c o p e r e c c e l l e n z a d a i c o n s u m a t o r i e u r o p e i , c a p a c e d i r e n d e r l i f e l i c i a l p r i m o m o r s o , e l a s u a a u d i e n c e d i g i t a l e r a g g i u n g e 3 7 m i l i o n i d i u t e n t i . È q u a n t o e m e r g e d a l l e r i c e r c h e d i N o m i s m a e A r c a d i a , p r e s e n t a t e o g g i n e l l a s e d e d e l C o n s o r z i o d i T u t e l a n e l l a R e g g i a d i C a s e r t a , n e l c o r s o d e l l ’ e v e n t o ' M o z z a r e l l a d i b u f a l a c a m p a n a D o p , l a s f i d a e u r o p e a ' . N o m i s m a h a r e a l i z z a t o u n o s t u d i o s u c i n q u e m i l a c o n s u m a t o r i i n c i n q u e P a e s i e u r o p e i , i l l u s t r a t o d a D e n i s P a n t i n i , r e s p o n s a b i l e A g r i f o o d N o m i s m a : “ A l c e n t r o d e l l ’ a n a l i s i - h a s p i e g a t o - a b b i a m o i n s e r i t o t r e m a c r o - t e m i : n o t o r i e t à , p e r c e z i o n e e c o m p o r t a m e n t i d i c o n s u m o . S o n o s t a t i c o i n v o l t i A u s t r i a , B e l g i o , P a e s i B a s s i , R e g n o U n i t o e S v i z z e r a . P r o p r i o I n g l e s i e s v i z z e r i s o n o s t a t i n e l l ’ u l t i m o a n n o i m a g g i o r i c o n s u m a t o r i d i m o z z a r e l l a D o p , c o n c i r c a i l 3 0 p e r c e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e ” . P e r l a p r i m a v o l t a , s o n o s t a t e r a c c o l t e a n c h e l e e m o z i o n i c h e s u s c i t a l a b u f a l a c a m p a n a : p i a c e r e ( 2 9 % d e g l i u t e n t i ) , b e n e s s e r e ( 2 4 % ) , f e l i c i t à ( 1 5 % ) e i n n a m o r a m e n t o ( 1 0 % ) s o n o l e p r i n c i p a l i s e n s a z i o n i v i s s u t e d a c h i d e g u s t a l ’ o r o b i a n c o i n E u r o p a . R i s p e t t o a q u e s t a m e d i a , a l c u n i P a e s i s i d i s t i n g u o n o p e r u n a m a g g i o r s e n s a z i o n e d i p i a c e r e ( 3 5 % e p i ù p e r b e l g i e b r i t a n n i c i ) , b e n e s s e r e ( a r r i v a a l 3 7 % n e l c a s o d e g l i a u s t r i a c i ) , d i f e l i c i t à e i n n a m o r a m e n t o ( r i s p e t t i v a m e n t e 1 9 % e 1 5 % p e r g l i i n g l e s i ) . E q u a n d o s i t r a t t a d i m e t t e r e a t a v o l a l a m o z z a r e l l a d i b u f a l a c a m p a n a , l ’ o c c a s i o n e m i g l i o r e v i e n e r i t e n u t a u n a c e n a r o m a n t i c a i t a l i a n a : i n f a t t i l a m o z z a r e l l a D o p v i e n e v i s t a c o m e u n p r o d o t t o a d a t t o ( p e r i l 3 0 % d e i c o n s u m a t o r i ) p e r c e n e a t e m a i t a l i a n o , p e r u n a l t r o 1 9 % r i s u l t a p e r f e t t a p e r i n c o n t r i c o n v i v i a l i t r a a m i c i e a p o c a d i s t a n z a ( 1 6 % ) p e r c e n e r o m a n t i c h e . I n q u e s t ’ u l t i m o c a s o , a d i s t i n g u e r s i d a l l a m e d i a c o n u n c o n s e n s o p i ù a l t o ( 2 0 % ) s o n o i c o n s u m a t o r i a u s t r i a c i , m e n t r e q u e l l i p i ù f r e d d i e m e n o p r o p e n s i a l c o n s u m o d i m o z z a r e l l a d i b u f a l a c a m p a n a i n u n m o m e n t o r o m a n t i c o s e m b r a n o e s s e r e i b e l g i ( 1 4 % ) . E l a b u f a l a t r a i n a a n c h e l a r e p u t a z i o n e p o s i t i v a c h e s i h a a l l ’ e s t e r o d e l l a r e g i o n e C a m p a n i a p a r i a l 9 8 p e r c e n t o d e g l i i n t e r v i s t a t i . N e l c o m p l e s s o d e i c i n q u e P a e s i a n a l i z z a t i , l e c a r a t t e r i s t i c h e c h e e m e r g o n o m a g g i o r m e n t e t r a i c o n s u m a t o r i d i m o z z a r e l l a d i b u f a l a c a m p a n a D o p s o n o q u e l l e d i a p p a r t e n e r e a l l a ' m i d d l e - u p p e r ' c l a s s , d i v i v e r e i n f a m i g l i e c o n f i g l i s o t t o i 1 2 a n n i , d i e s s e r e s t a t o i n I t a l i a p e r v a c a n z e o l a v o r o e , n o n m e n o i m p o r t a n t e , d i a v e r v i s i t a t o l a C a m p a n i a ( a d i m o s t r a z i o n e , u n a v o l t a d i p i ù , d i c o m e l a s i n e r g i a t r a t e r r i t o r i o , t u r i s m o e p r o d o t t i p u ò f a r e l a d i f f e r e n z a ) . A n c h e p e r c h é è p r o p r i o i l c i b o l a p r i m a p a r o l a c h e i l 5 6 % d e i c o n s u m a t o r i e u r o p e i i n t e r v i s t a t i a s s o c i a a l l a C a m p a n i a . C i b o r e g i o n a l e c h e a s u a v o l t a s i d e c l i n a p r i n c i p a l m e n t e , s e m p r e n e l l a m e m o r i a d e g l i i n t e r v i s t a t i , i n p i z z a , m o z z a r e l l a d i b u f a l a e v i n o . E b e n i l 9 8 % d e i c o n s u m a t o r i d i c h i a r a d i a v e r e u n ’ o p i n i o n e / p e r c e z i o n e p o s i t i v a d e l l a r e g i o n e . “ U n a l t r o a s p e t t o c h e è s t a t o i n d a g a t o n e l l o s t u d i o - h a a g g i u n t o P a n t i n i - h a r i g u a r d a t o i m i g l i o r i a b b i n a m e n t i t r a l a m o z z a r e l l a d i b u f a l a c a m p a n a D o p e i p i a t t i t i p i c i d e i s i n g o l i m e r c a t i a n a l i z z a t i , d a c u i s i è p o t u t o c o m p r e n d e r e i l g r a d o d i v e r s a t i l i t à a t t r i b u i t o a l l a M o z z a r e l l a D o p d a g l i s t e s s i c o n s u m a t o r i . I l r i s u l t a t o è c h e l ’ a b b i n a m e n t o c o n l a m o z z a r e l l a d i b u f a l a n o n t r o v a p a r t i c o l a r i b a r r i e r e i d e o l o g i c h e ” . G l i a u s t r i a c i v e d r e b b e r o b e n e a b b i n a r e l a M o z z a r e l l a d i B u f a l a C a m p a n a D o p t a n t o c o n l a ' W i e n e r S c h n i t z e l ' ( c o t o l e t t a d i v i t e l l o , t i p i c a v i e n n e s e ) q u a n t o c o n l o S t r u d e l d i M e l e . P i ù s c o n t a t i b e l g i e o l a n d e s i c h e l ’ a b b i n e r e b b e r o c o n i n s a l a t a e a l t r i v e g e t a l i ( p e r q u a n t o c i s i a q u a l c h e f i a m m i n g o a c u i n o n d i s p i a c e r e b b e d i m a n g i a r l a a s s i e m e a l l e a r i n g h e c r u d e m a r i n a t e ) , m e n t r e g l i s v i z z e r i i n s e r i r e b b e r o l a M o z z a r e l l a D o p n e l l e l o r o f o n d u t e e R a c l e t t e . I l p r e m i o p e r l ’ a b b i n a m e n t o p i ù e s t r o s o s p e t t a p e r ò a g l i i n g l e s i . P e r l o r o , l a M o z z a r e l l a d i B u f a l a C a m p a n a D o p s i p o t r e b b e a b b i n a r e a t u t t i i p i a t t i d e l l a t r a d i z i o n e l o c a l e , a c o m i n c i a r e d a l l a c o l a z i o n e ( l a f a m o s a e n g l i s h b r e a k f a s t a b a s e d i u o v a , b a c o n , s a l s i c c e e p a n e t o s t a t o ) p e r p a s s a r e a l S u n d a y r o a s t ( a r r o s t o d i c a r n e ) o a l F i s h a n d c h i p s ( p i a t t o d a a s p o r t o p e r e c c e l l e n z a n e l R e g n o U n i t o ) s e n z a n e p p u r e d i s d e g n a r e d i a b b i n a r l a a i d o l c i , c o m e i l ' B r e a d a n d b u t t e r p u d d i n g ' . L o s t u d i o d i A r c a d i a h a i n d i v i d u a t o , c a t a l o g a t o e a n a l i z z a t o q u a l i t a t i v a m e n t e e q u a n t i t a t i v a m e n t e i l p a r l a t o d i g i t a l e , r e a l i z z a n d o u n a m a p p a d e l l e c o n v e r s a z i o n i n e l l ’ i n f o s f e r a s u l l a m o z z a r e l l a d i b u f a l a c a m p a n a n o n s o l o i n I t a l i a , m a a n c h e i n F r a n c i a , G e r m a n i a e R e g n o U n i t o , o v v e r o i p r i n c i p a l i m e r c a t i p e r l ’ e x p o r t d e l l a D o p . L a r i c e r c a d i l i s t e n i n g è s t a t a e s p o s t a d a D o m e n i c o G i o r d a n o , d a t a a n a l y s t e c e o d i A r c a d i a : “ I l f o c u s h a a v u t o u n a p r o f o n d i t à s p a z i o - t e m p o r a l e p r o v a n d o a m e t t e r e i n l u c e i m o m e n t i , g l i a r g o m e n t i , l e f o n t i e g l i a u t o r i c h e h a n n o g e n e r a t o u n l i v e l l o d i a u d i e n c e c e n s i b i l e i n u n a r c o t e m p o r a l e d i v e n t i q u a t t r o m e s i , c h e p a r t e a l u g l i o d e l 2 0 2 3 e a r r i v a a t u t t o i l m e s e d i l u g l i o 2 0 2 5 . L a m o l e c o m p l e s s i v a d e i d a t i n o n r i g u a r d a s o l o l e c o n v e r s a z i o n i c h e s i s o n o g e n e r a t e i n I t a l i a e i n l i n g u a i t a l i a n a , m a r a c c o g l i e a n c h e i l p a r l a t o c h e s i è s v i l u p p a t o i n F r a n c i a , G e r m a n i a e R e g n o U n i t o . I l b r a n d / t o p i c m o z z a r e l l a d i b u f a l a c a m p a n a D o p h a p r o d o t t o n e g l i u l t i m i 2 4 m e s i u n p a r l a t o c h e h a p o t e n z i a l m e n t e r a g g i u n t o u n ’ a u d i e n c e c o m p l e s s i v a d i 3 7 m i l i o n i d i u t e n t i ” . I l p a r l a t o c h e r i g u a r d a l a m o z z a r e l l a d i b u f a l a c a m p a n a D o p g e n e r a u n s e n t i m e n t ( i l d a t o c h e r a c c o g l i e e c a t a l o g a i l t i p o d i a t t e g g i a m e n t o c h e l ’ u t e n t e m a n i f e s t a o n l i n e q u a n d o s i r e l a z i o n a c o n u n a d e l l e k e y w o r d d e l l a r i c e r c a ) l a r g a m e n t e p o s i t i v o , m e d i a m e n t e i l 7 5 % d e g l i u t e n t i m a n i f e s t a u n c o m p o r t a m e n t o f a v o r e v o l e , c h e t r a d o t t o s i g n i f i c a c h e n e i c o n s u m a t o r i o n l i n e i l p r o d o t t o – b r a n d M o z z a r e l l a d i B u f a l a C a m p a n a D o p h a u n p e r c e p i t o p e r d u e t e r z i p o s i t i v o . I l s e n t i m e n t s i g e n e r a e s i d i s t r i b u i s c e l a r g a m e n t e s u I n s t a g r a m , q u e l l o i n v e c e p r o d o t t o e v e i c o l a t o d a l C o n s o r z i o t r o v a s u F a c e b o o k l a s u a f o n t e p r i n c i p a l e . L ’ e t à m e d i a d e g l i u t e n t i c h e s i i n g a g g i a n o è c o m p r e s a d a i 2 5 a i 4 4 a n n i , q u i n d i g i à m a t u r a p e r e s s e r e c o n s i d e r a t a p r o p r i a d e i c o n s u m a t o r i f i n a l i e c o n l a k e y w o r d s p e c i f i c a – M o z z a r e l l a d i B u f a l a C a m p a n a D o p – c ’ è u n a e q u i v a l e n z a d e i g e n e r i t r a u t e n t i u o m i n i e u t e n t i d o n n e c h e s i i n g a g g i a n o n e l l e c o n v e r s a z i o n i . N e g l i u l t i m i d u e a n n i , l a t o r t a d e i t e r r i t o r i d i g i t a l i c i c o n f e r m a d a u n l a t o l a p r e d o m i n a n z a d i I n s t a g r a m , c o n i l 4 3 % d e l p a r l a t o , q u a l e f o n t e p i ù u t i l i z z a t a e c o i n v o l g e n t e , d a l l ’ a l t r o p e r ò , e v i d e n z i a q u a n t o i s o c i a l m e d i a ( I n s t a g r a m , F a c e b o o k , X e T i k T o k ) n e l l o r o i n s i e m e r a c c o l g o n o i l 9 0 % d e l p a r l a t o d i g i t a l e c o m p l e s s i v o c h e r i g u a r d a i l p r o d o t t o . M o d e r a t i d a l g i o r n a l i s t a N a n d o S a n t o n a s t a s o , d o p o i s a l u t i d e l d i r e t t o r e d e l l a R e g g i a d i C a s e r t a , T i z i a n a M a f f e i , d i v e r s i g l i i n t e r v e n t i . " S i a m o l u s i n g a t i e o r g o g l i o s i d e i r i s u l t a t i d i q u e s t e r i c e r c h e - h a d i c h i a r a t o D o m e n i c o R a i m o n d o , p r e s i d e n t e d e l C o n s o r z i o d i T u t e l a - c h e p r e m i a n o g l i s f o r z i m e s s i i n c a m p o d a l C o n s o r z i o s u l l a p r o m o z i o n e a l l ’ e s t e r o , i n p a r t i c o l a r e i n E u r o p a . A f i n e o t t o b r e s i c o n c l u d e r à i l n o s t r o t o u r n e i p r i n c i p a l i P a e s i d i d e s t i n a z i o n e d e l l ’ e x p o r t : a b b i a m o o r g a n i z z a t o s e m i n a r i e d e g u s t a z i o n i i n c o l l a b o r a z i o n e c o n I c e e a m b a s c i a t e , t e s t i m o n i a n d o l a f o r z a e l a c a p a c i t à d i f a r e r e t e d e l M a d e i n I t a l y a l l ’ e s t e r o . O v u n q u e s i a m o s t a t i a c c o l t i c o n g r a n d e e n t u s i a s m o e q u e s t i d a t i c o n f e r m a n o l e p o t e n z i a l i t à d i c r e s c i t a c h e a b b i a m o a n c o r a ” . D i e g o M a t r i c a n o , d o c e n t e d e l D i p a r t i m e n t o d i E c o n o m i a d e l l ’ U n i v e r s i t à V a n v i t e l l i h a a f f r o n t a t o i l t e m a d e l l ’ a t t r a t t i v i t à d e l t e r r i t o r i o : “ L a m o z z a r e l l a D o p è u n o t t i m o d r i v e r p e r i l t e r r i t o r i o i n q u a n t o r i s u l t a i n g r a d o d i a t t r a r r e t u r i s t i , m a l e p o t e n z i a l i t à v a n n o b e n o l t r e . B i s o g n a l a v o r a r e s u i f a t t o r i ( t a n g i b i l i e i n t a n g i b i l i ) c h e t r a s f o r m a n o i l t e r r i t o r i o i n u n a d e s t i n a z i o n e , m i g l i o r a n d o l ’ a c c e s s i b i l i t à , l a q u a l i t à d e l l e i s t i t u z i o n i , i l c a p i t a l e u m a n o e g l i a s s e t a m b i e n t a l i e c u l t u r a l i . Q u e s t o r i s u l t a t o , a u s p i c a t o d a t u t t i , s i p o t r à r a g g i u n g e r e s o l o s e g l i s t a k e h o l d e r i n i z i e r a n n o a d o p e r a r e i n m a n i e r a s i n e r g i c a ” . “ I l n o s t r o i m p e g n o p e r l a D o p e c o n o m y - h a r i m a r c a t o E m a n u e l e F o n t a n a , c o o r d i n a t o r e A g r i c o l t u r a d i C r é d i t A g r i c o l e I t a l i a - è d a s e m p r e b a s a t o s u l l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l ’ i n t e r a f i l i e r a c o n p r o d o t t i s p e c i f i c i d e d i c a t i a i t e r r i t o r i r i c c h i d i t r a d i z i o n e c o m e q u e l l o c h e d à o r i g i n e a l l a m o z z a r e l l a d i b u f a l a c a m p a n a , a u t e n t i c a e c c e l l e n z a d e l M a d e i n I t a l y . I l n o s t r o G r u p p o , p r e s e n t e i n o l t r e c i n q u a n t a P a e s i d e l m o n d o , è a d i s p o s i z i o n e d i a z i e n d e a g r i c o l e e t r a s f o r m a t o r i p e r f a v o r i r e l o s v i l u p p o d e l l e D o p a n c h e a t t r a v e r s o l a p r o m o z i o n e i n t e r n a z i o n a l e ” . P i e r M a r i a S a c c a n i , d i r e t t o r e d e l C o n s o r z i o d i t u t e l a m o z z a r e l l a d i b u f a l a D o p h a e v i d e n z i a t o c h e " i d a t i p r e s e n t a t i c i d i m o s t r a n o c o n c h i a r e z z a c h e b i s o g n a c o n t i n u a r e a p u n t a r e s u l l a q u a l i t à c o m e e l e m e n t o d i s t i n t i v o d e l n o s t r o p r o d o t t o e d e l M a d e i n I t a l y a l l ’ e s t e r o . Q u a l i t à e l e g a m e c o n i l t e r r i t o r i o d i o r i g i n e s o n o i d r i v e r c h e p o s s o n o c o n s e n t i r e u n o s v i l u p p o a n c h e d e l t u r i s m o D o p , i n f o r t e a s c e s a , e d i c u i l a b u f a l a c a m p a n a è p r o t a g o n i s t a e t e s t i m o n i a l c o m e e m e r g e d a l l e r i s p o s t e d e i c o n s u m a t o r i e u r o p e i e d a i d a t i d e l l e n o s t r e r i c e r c h e ” .