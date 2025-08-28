P a l e r m o , 2 8 a g o . ( A d n k r o n o s ) - U n " d i s i n t e r e s s e d i l a g a n t e " n e l l a s o c i e t à c i v i l e e u n ' a n t i m a f i a " p a r o l a i a " t r a i r a n g h i d e l l a p o l i t i c a . A 3 4 a n n i d a l l ' o m i c i d i o d i L i b e r o G r a s s i , l ' i m p r e n d i t o r e u c c i s o d a C o s a n o s t r a i l 2 9 a g o s t o d e l 1 9 9 1 p e r e s s e r s i r i f i u t a t o d i p a g a r e i l p i z z o d e n u n c i a n d o p u b b l i c a m e n t e i l r a c k e t d e l l e e s t o r s i o n i , l a f i g l i a A l i c e è a m a r e g g i a t a . " S e s i v u o l e c o m b a t t e r e l a m a f i a , s e s i v u o l e s o t t r a r r e m a n o v a l a n z a a l l a c r i m i n a l i t à o r g a n i z z a t a n e i q u a r t i e r i a r i s c h i o , q u e l l i i n c u i i b o s s r e c l u t a n o l e ' n u o v e l e v e ' n o n s e r v o n o a l t r e l e g g i - d i c e a l l ' A d n k r o n o s - . O c c o r r e , i n v e c e , o f f r i r e u n ' a l t e r n a t i v a a i s o l d i f a c i l i d e l l a m a f i a , d a r e s e r v i z i , s c u o l e , o c c a s i o n i a c h i v i v e q u o t i d i a n a m e n t e n e l d e g r a d o " . A l t e r n a t i v e . L o r i p e t e p i ù v o l t e A l i c e , p e r c h é d o p o l a m o r t e d i s u o p a d r e , a d i s t a n z a d i o l t r e t r e d e c e n n i P a l e r m o s e m b r a e s s e r s i a s s u e f a t t a . " L a c i t t à h a r e a g i t o m o l t o t a r d i a l l a b r u t a l i t à d e l l ' a s s a s s i n i o d i p a p à , n o n o s t a n t e p o c h i m e s i d o p o c i s i a n o s t a t i g l i a t t e n t a t i d i F a l c o n e e B o r s e l l i n o - r i c o r d a - . H a r e a g i t o a n c h e g r a z i e a i r a g a z z i d i A d d i o p i z z o , c h e s o n o r i u s c i t i a c o i n v o l g e r e i c o n s u m a t o r i , a f a r l i s e n t i r e r e s p o n s a b i l i i n u n p r o c e s s o d i l i b e r a z i o n e d a l l ' o p p r e s s i o n e m a f i o s a " . " D o p o l a d e n u n c i a p u b b l i c a d i p a p à , s u l l ' o n d a e m o t i v a d e l l e s t r a g i , d e i m o r t i a m m a z z a t i i n s t r a d a l ' a t t e g g i a m e n t o è c a m b i a t o m o l t i s s i m o - a g g i u n g e - . O g g i , p e r ò , q u e l l a t e n s i o n e s i è u n p o ' a f f i e v o l i t a " . A r c h i v i a t a l a s t a g i o n e s t r a g i s t a , a r r e s t a t i i b o s s s a n g u i n a r i ' p r o t a g o n i s t i ' d e g l i a n n i p i ù b u i d i P a l e r m o , a n c h e l a m a f i a s e m b r a e s s e r e d i v e n t a t a u n f e n o m e n o a c u i g u a r d a r e c o n d i s t r a z i o n e . " M o l t i c i t t a d i n i f a n n o f i n t a c h e i l p r o b l e m a n o n e s i s t a , c h e l a m a f i a n o n c i s i a p i ù - d e n u n c i a A l i c e G r a s s i - . O g g i c h e C o s a n o s t r a n o n s p a r a p i ù , l a s o c i e t à c i v i l e f i n i s c e p e r r e l e g a r l a a u n f e n o m e n o d e l p a s s a t o . E , i n v e c e , p u r t r o p p o l a m a f i a c o n t i n u a a p r o s p e r a r e , è v i v a p i ù c h e m a i , p r e s e n t e a n c h e n e l l e b e n e s t a n t i c i t t à d e l n o r d , d o v e s o l d i e a f f a r i f a n n o g o l a a i b o s s . A P a l e r m o b o t t e g h e a r t i g i a n e e n e g o z i s t o r i c i h a n n o l a s c i a t o s p a z i o a g r a n d e d i s t r i b u z i o n e e f r a n c h i s i n g , q u e s t o l a r e n d e m e n o t a n g i b i l e m a n o n p e r q u e s t o m e n o p r e s e n t e " . E l a p o l i t i c a ? " D i r e i c h e c o m b a t t e l a m a f i a a p a r o l e , u n ' a n t i m a f i a p a r o l a i a - d i c e - . C o s a s t a f a c e n d o c o n t r o C o s a n o s t r a ? I l P o n t e s u l l o S t r e t t o ? L a S i c i l i a n o n h a b i s o g n o d e l p o n t e , m a d i s t r a d e , s c u o l e , i n f r a s t r u t t u r e , u n a s a n i t à e f f i c i e n t e . A q u e s t ' I s o l a s e r v e t a n t o . A P a l e r m o a n c o r a d i p i ù . E ' u n a c i t t à c o n t a n t e c o n t r a d d i z i o n i , c o n s i t u a z i o n i d i d e g r a d o p e s a n t i s s i m e . N e l c e n t r o s t o r i c o s o n o s c o m p a r s i m e r c a t i e a t t i v i t à a r t i g i a n a l i , v e n d i a m o s o l o c a s s a t e , c a n n o l i e a r a n c i n e . P o s s i b i l e c h e P a l e r m o s i a s o l o q u e s t o ? U n i m m e n s o f a s t f o o d a c i e l o a p e r t o " . S e g n o a n c h e q u e s t o d i u n a c r i s i . C u l t u r a l e , p r i m a a n c o r a c h e e c o n o m i c a . " S e l o s t u d i o e l a c u l t u r a v e n g o n o r i t e n u t i i n u t i l i p e r c h é l ' i m p o r t a n t e n e l l a v i t a è f a r e i s o l d i e n o n c o m e l i f a i - a v v e r t e - , a l l o r a l a m a f i a h a c a m p o l i b e r o . E c c o p e r c h é c o n t i n u o a r i p e t e r l o , f o r z e d e l l ' o r d i n e e m a g i s t r a t u r a f a n n o u n g r a n l a v o r o , m a o c c o r r e r i p a r t i r e d a l l e s c u o l e , l à d o v e s i f o r m a p e r p r i m o i l s e n s o d i c o m u n i t à " . " S c u o l e c h e s i a n o d e g n e d i q u e s t o n o m e " , s o t t o l i n e a A l i c e G r a s s i , c h e g i r a n d o t r a g l i i s t i t u t i p e r p o r t a r e l ' e s e m p i o d e l p a d r e t r a g l i s t u d e n t i n e h o v i s t e d i " t e r r i f i c a n t i " . " C o n b a n c h i e i n f i s s i r o t t i , s e n z a p a l e s t r e , o s p i t a t e i n c o n d o m i n i , c o n i r a g a z z i c o s t r e t t i a s t a r e n e l l e a u l e c o n i c a p p o t t i p e r p r o t e g g e r s i d a l f r e d d o , i s t i t u t i c h e c a d o n o a p e z z i . S e m a n c a l a p r e s e n z a d e l l o S t a t o , s o p r a t t u t t o n e i q u a r t i e r i p i ù a r i s c h i o , C o s a n o s t r a h a t e r r e n o f a c i l e n e l l ' a t t i r a r e i g i o v a n i . B i s o g n a d a r e a l t e r n a t i v e v a l i d e a l g u a d a g n o f a c i l e d e l l a m a f i a . A P a l e r m o c i s o n o a n c o r a t r o p p e s i t u a z i o n i d i p o v e r t à e d e g r a d o " . O g g i a d i s t a n z a d i 3 4 a n n i i l s a c r i f i c i o d i s u o p a d r e è s t a t o v a n o ? " P a p à h a f a t t o u n g e s t o e c l a t a n t e i n s o l i t u d i n e , v o l e v a r e a l i z z a r e q u e l l o c h e p o i t a n t i a n n i d o p o h a n n o f a t t o i r a g a z z i d i A d d i o p i z z o : a g g r e g a r e a l l a s u a d e n u n c i a a l t r i i m p r e n d i t o r i . A l l o r a n o n c i r i u s c ì , n o n s o l o n o n s i u n ì n e s s u n o m a g l i d i e d e r o a n c h e d e l f o l l e " . Q u e l l a l e t t e r a a l ' C a r o e s t o r t o r e ' , p e r ò , s e g n ò u n o s p a r t i a c q u e . " A l z ò i l v e l o s u u n a s i t u a z i o n e c h e t u t t i c o n o s c e v a n o , m a c h e a v e v a n o s c e l t o d i i g n o r a r e - d i c e a n c o r a A l i c e G r a s s i - , q u e l l a d e n u n c i a p u b b l i c a n o n p e r m i s e p i ù d i n e g a r e l ' e v i d e n z a . D a a l l o r a i l p a l e r m i t a n o s a c h e p u ò d e c i d e r e d a c h e p a r t e s t a r e " . D i p a p à L i b e r o l e i r i c o r d a u n i n s e g n a m e n t o s o p r a t t u t t o . " M i d i c e v a s e m p r e : ' I s o l d i n o n s e r v o n o p e r a c q u i s t a r e c o s e , m a p e r g a r a n t i r s i l a l i b e r t à d i p o t e r s c e g l i e r e . S e r v o n o a e s s e r e l i b e r i . D i l u i m i m a n c a t u t t o , m i m a n c a c o m e a m i c o , c o m e p e r s o n a c o n c u i c o n f r o n t a r m i e d i s c u t e r e d i o g n i c o s a " . " A l l e e l e m e n t a r i - r i c o r d a - n o n a m a v o a n d a r e a s c u o l a . I l l u n e d ì m a t t i n a l e m a e s t r e m i c h i e d e v a n o l ' a r g o m e n t o d e l l a p r e d i c a d e l l a d o m e n i c a , m a l a m i a f a m i g l i a n o n e r a r e l i g i o s a . A l l e m e d i e m i o p a d r e m i e s e n t ò d a l l ' i n s e g n a m e n t o r e l i g i o s o . N o n e r a c o m u n e p e r q u e i t e m p i . . . E s s e r e l i b e r a , q u e s t o m i h a i n s e g n a t o p a p à " . ( d i R o s s a n a L o C a s t r o )