R o m a , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L a s a l u t e e l a l o n g e v i t à s i g u a d a g n a n o a n c h e a t a v o l a . A p a r t i r e d a l l a c o l a z i o n e , p a s t o f o n d a m e n t a l e , " m a t r o p p o s p e s s o t r a s c u r a t o " , s p i e g a a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e L a u r a R o s s i , d i r e t t r i c e d e l D i p a r t i m e n t o d i A l i m e n t a z i o n e , N u t r i z i o n e e S a l u t e d e l l ' I s t i t u t o s u p e r i o r e d i s a n i t à . Q u a l è d u n q u e l a p r i m a c o l a z i o n e i d e a l e p e r g a r a n t i r s i u n a l u n g a v i t a i n s a l u t e ? L a p r i m a r e g o l a è p r o p r i o " f a r e l a c o l a z i o n e , p e r c h é i n I t a l i a n o n è r a r o c h e s i s a l t i . D o b b i a m o r i c o r d a r e c h e è u n p a s t o i m p o r t a n t e p e r c h é c i p e r m e t t e d i s p e z z a r e i l d i g i u n o n o t t u r n o e d i n o n a v e r e c a l i g l i c e m i c i t r o p p o m a r c a t i " , c o n t i n u a R o s s i . " U n c a f f è o u n c a p p u c c i n o n o n s o n o u n a v e r a c o l a z i o n e , s e r v e c o p r i r e i l 3 0 % d e l l e c a l o r i e g i o r n a l i e r e " . S e c o n d a r e g o l a , p o i , v a r i a r e g l i a l i m e n t i c h e s i p o r t a n o a t a v o l a . L a c o l a z i o n e ' p e r f e t t a ' n o n è o v v i a m e n t e u g u a l e p e r t u t t i . " E ' i d e a l e q u e l l a c h e c i p i a c e d i p i ù - s o t t o l i n e a l a s p e c i a l i s t a - G l i s t u d i s u l l a l o n g e v i t à , i n f a t t i , s o n o a b b a s t a n z a c o m p l i c a t i : n o n è f a c i l e t r o v a r e u n a c o r r i s p o n d e n z a t r a c i ò c h e s i m a n g i a n e l s i n g o l o p a s t o e u n a l u n g a v i t a i n s a l u t e . E ' l ' i n s i e m e d e l l ' a l i m e n t a z i o n e n e l l a s u a g l o b a l i t à c h e ' p r e d i c e ' s e i o v i v r ò d i p i ù p r o t e g g e n d o l a s a l u t e " . Q u i n d i p e r c h é q u e l l o c h e c i p i a c e d i p i ù ? " P e r c h é g l i s t u d i c i d i c o n o c h e n o n c ' è u n ' e v i d e n z a c h e , p e r e s e m p i o , f a r e u n a c o l a z i o n e s a l a t a s i a m e g l i o o p e g g i o c h e f a r e u n a c o l a z i o n e d o l c e . L ' i m p o r t a n t e è c i ò c h e m e t t i a m o a t a v o l a . C i d e v e e s s e r e u n a p o r z i o n e d i c e r e a l i , e q u e s t i p o s s o n o e s s e r e d o l c i o s a l a t i . C i p u ò e s s e r e p a n e o u n a l t r o p r o d o t t o d a f o r n o n o n d o l c e . A l c o n t r a r i o c i p u ò e s s e r e u n a f e t t a d i c i a m b e l l o n e , u n c o r n e t t o , f e t t e b i s c o t t a t e c o n l a m a r m e l l a t a , e c c e t e r a " . B i s o g n e r e b b e p o i " i n c l u d e r e u n a p o r z i o n e d i l a t t e - s u g g e r i s c e R o s s i - p e r c h é s o p r a t t u t t o n e l l a n o s t r a p o p o l a z i o n e n o i n o n l o u s i a m o c o m e i n a l t r e a r e e g e o g r a f i c h e e n o n a b b i a m o t a n t e a l t r e o c c a s i o n i , n e l l ' a r c o d e l l a g i o r n a t a , d i b e r e l a t t e p e r g a r a n t i r e u n ' a d e g u a t a a s s u n z i o n e d i c a l c i o . V a b e n e a n c h e l o y o g u r t . I n f i n e s a r e b b e u t i l e u n a p o r z i o n e d i f r u t t a , u n a s p r e m u t a o u n f r u t t o d i s t a g i o n e . Q u e s t e s o n o l e r e g o l e g e n e r a l i d e l l a c o l a z i o n e . C a p p u c c i n o e c o r n e t t o ? S i a v v i c i n a , è m e g l i o c h e s o l a m e n t e i l c a f f è , m a m a n c a q u a l c o s a : u n a f o n t e d i c a l c i o e u n a f o n t e d i v i t a m i n e " . B o c c i a t e l e , p e r e s e m p i o s o l o p r o t e i c h e . " I n r e a l t à - p r e c i s a l a n u t r i z i o n i s t a - n o n e s i s t o n o a l i m e n t i s o l o p r o t e i c i , a n c h e l e u o v a h a n n o a l t r o o l t r e a l l e p r o t e i n e , a m e n o c h e n o n s i u s i n o d e i p r e p a r a t i . I n o l t r e b i s o g n a t e n e r e p r e s e n t e c h e s e m a n g i o m o l t e p r o t e i n e a c o l a z i o n e p o i n o n a v r ò s p a z i o p e r m a n g i a r n e d u r a n t e i l r e s t o d e l l a g i o r n a t a . U o v a , u n a f e t t a d i p a n e e u n a s p r e m u t a v a n n o b e n e , m a n e l c o r s o d e l l a g i o r n a t a n e d e v o t e n e r e c o n t o . I n u n a s a n a a l i m e n t a z i o n e s i p o s s o n o m a n g i a r e d a 2 a 4 u o v a l a s e t t i m a n a , s e l e m a n g i o a c o l a z i o n e p o i n o n l e p o s s o m a n g i a r e n e g l i a l t r i m o m e n t i d e l l a g i o r n a t a " . A l t r o e l e m e n t o i m p o r t a n t e p e r l a s a l u t e : " E ' f o n d a m e n t a l e c h e i l p a s t o m a t t u t i n o n o n s i a e c c e s s i v o p e r z u c c h e r o e s a l e , i n p a r t i c o l a r e p e r i b a m b i n i e a n z i a n i " , r i c o r d a R o s s i . E s e m p i p r a t i c i ? P e r u n a c o l a z i o n e ' i d e a l e ' c l a s s i c a d o l c e " p o s s i a m o u s a r e 1 2 5 m l d i l a t t e i n t e r o o y o g u r t , u n a t a z z i n a d i c a f f è , 1 5 0 g d i f r u t t a f r e s c a d i s t a g i o n e e 7 5 g d i c i a m b e l l o n e " . S e s i p r e f e r i s c e i l s a l a t o " u n a t a z z a d i l a t t e i n t e r o , 2 2 0 m l , u n a t a z z i n a d i c a f f è , u n t o a s t ( 2 f e t t i n e d i p a n e c o n f o r m a g g i o e p o m o d o r o ) o p p u r e u n a f r i t t a t i n a l e g g e r a , d i 1 u o v o , e l a s p r e m u t a d i a r a n c i a . O v v i a m e n t e s o n o i n d i c a z i o n i s t a n d a r d . L e s i t u a z i o n i d i s a l u t e p a r t i c o l a r i v a n n o c o n s i d e r a t e a p a r t e e l e c a l o r i e d e b b o n o e s s e r e a d e g u a t e i n c a s o d i n e c e s s i t à d i n o r m a l i z z a r e i l p e s o " , c o n c l u d e l ' e s p e r t a d e l l ' I s s .