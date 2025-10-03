M i l a n o , 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l m i o m e s t i e r e è a n t i c o , f a t t o d i a r t i g i a n a l i t à , d i m a n i , d i p a s s i o n e e d i t e m p e r a t u r a . N e g l i a n n i è d i v e n t a t o s e m p r e p i ù t e c n o l o g i c o e p e r f o r t u n a a b b i a m o a c h e f a r e a n c h e c o n m a c c h i n e c h e c i a i u t a n o a d a c c e l e r a r e e m i g l i o r a r e a l c u n i p r o c e s s i , n o n c h é a s b a g l i a r e m e n o . D a 1 5 a n n i , i n f a t t i , l a v o r o c o n u n r o b o t d a c u c i n a a d a l t a p r e s t a z i o n e . C o n q u e s t o r o b o t , q u a n d o c r e o u n p r o d o t t o , c e r c o d i n o n m e t t e r e c h i m i c a . P e r t a n t o , p e r m e s o s t e n i b i l i t à e n u o v a t e c n o l o g i a s o n o d u e a s p e t t i p r o f o n d a m e n t e c o l l e g a t i , i n q u a n t o a t t r a v e r s o l a t e c n o l o g i a s i p u ò e v i t a r e d i a g g i u n g e r e q u a l c o s a c h e c r e a u n p r o d o t t o c h e f a m a l e " . L o s p i e g a V i v i a n a V a r e s e , c h e f e i m p r e n d i t r i c e , i n t e r v e n e n d o i n m e r i t o a l l a t r a s f o r m a z i o n e p o r t a t a d a l l e n u o v e t e c n o l o g i e n e l m o n d o e n o g a s t r o n o m i c o a l l ’ e v e n t o o r g a n i z z a t o d a S y n g e n t a I t a l i a i n o c c a s i o n e d e l l a M i l a n o d i g i t a l w e e k , d e l l a q u a l e l ’ a z i e n d a è q u e s t ’ a n n o p a r t n e r u f f i c i a l e . I n t i t o l a t o ' T h e C o n v e r s A I t i o n - d i a l o g h i d i a g r i c o l t u r a e i n n o v a z i o n e ' e s v o l t o s i a l M a d e c o m p e t e n c e e n t e r , l ’ e v e n t o h a a v u t o c o m e p r o t a g o n i s t a l ’ i m p r e n d i t o r e t e c n o l o g i c o F e r o z S h e i k h , c h i e f i n f o r m a t i o n a n d d i g i t a l o f f i c e r d i S y n g e n t a , p e r l a p r i m a v o l t a i n I t a l i a . " D a p o c o t e m p o , i n o l t r e , h o s c o p e r t o u n ' a z i e n d a c h e s i o c c u p a d i a g r i c o l t u r a o r i z z o n t a l e e g r a z i e a d e s s a i a m o m i g l i o r a t i m o l t o s u l l e i n s a l a t e : s o n o c r o c c a n t i , v i v e , d u r a n o p i ù t e m p o . S e s i r i u s c i s s e a p o r t a r e u n s a c c h e t t o d i i n s a l a t a f a t t o b e n e a n c h e a c a s a , s e n z a c h i m i c a a l l ' i n t e r n o , s a r e b b e s i c u r a m e n t e u n m a n g i a r e m i g l i o r e " , c o n c l u d e