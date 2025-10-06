M i l a n o , 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - T o r n a a M i l a n o , i p r o s s i m i 8 e 9 o t t o b r e , i l M a f - M i l a n o A u d i o v i s u a l F o r u m , i n c o n t e m p o r a n e a c o n l a X I X H D F o r u m C o n f e r e n c e , o r g a n i z z a t a d a H D F o r u m I t a l i a , u n p u n t o d i i n c o n t r o t r a b r o a d c a s t e r , a z i e n d e t e c n o l o g i c h e , u n i v e r s i t à , c r e a t i v i e s t u d e n t i , c o n u n p r o g r a m m a c h e u n i s c e v i s i o n e , e s p e r i e n z e c o n c r e t e e n e t w o r k i n g . L ' e v e n t o v e d r à A d n k r o n o s c o m e m e d i a p a r t n e r ” L a c o n f e r e n z a a n n u a l e d i H D F o r u m I t a l i a - s p i e g a i l p r e s i d e n t e d e l l ' H D F o r u m , T o n i o D i S t e f a n o - r a p p r e s e n t a u n ’ o c c a s i o n e p r e z i o s a d i c o n f r o n t o e d i c r e s c i t a p e r l ’ i n t e r a c o m u n i t à d i s e t t o r e , u n o s p a z i o i n c u i c o n d i v i d e r e e s p e r i e n z e , i d e e e r i s u l t a t i c o n c r e t i c a p a c i d i o r i e n t a r e i l f u t u r o d e l m e r c a t o . S e q u e s t o a p p u n t a m e n t o è c r e s c i u t o f i n o a d i v e n t a r e u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o i n I t a l i a e i n E u r o p a , è g r a z i e a l l ’ i m p e g n o , a l l a q u a l i t à e a l l a d e d i z i o n e d e g l i a s s o c i a t i d i H D F o r u m I t a l i a , c h e c o n i l l o r o l a v o r o q u o t i d i a n o d a n n o v a l o r e e c r e d i b i l i t à a l n o s t r o p r o g e t t o , c h e s t a a m p l i a n d o s i s e m p r e d i p i ù , c o i n v o l g e n d o a n c h e r e a l t à n u o v e , p o r t a t r i c i d i r i n n o v a m e n t o e c a m b i a m e n t o . L ’ e d i z i o n e d i q u e s t ’ a n n o v u o l e e s s e r e u n n u o v o p a s s o a v a n t i : u n m o m e n t o p e r r a f f o r z a r e l e r e l a z i o n i , a p r i r c i a c o l l a b o r a z i o n i s e m p r e p i ù d i v e r s i f i c a t e e c o n t i n u a r e a c o s t r u i r e i n s i e m e u n p e r c o r s o s o l i d o e c o n d i v i s o v e r s o l ’ i n n o v a z i o n e a u d i o v i s i v a ” A l c e n t r o d e l l ' e d i z i o n e 2 0 2 5 n u m e r o s e t e m a t i c h e , c o m e n e w s e i n f o r m a z i o n i ; s p o r t e g r a n d i e v e n t i e i n t r a t t e n i m e n t o e c r e a t i v i t à . L ’ e c o s i s t e m a d e l l ’ i n f o r m a z i o n e è s e m p r e p i ù c o n d i z i o n a t o d a a l g o r i t m i , m e t r i c h e d i g i t a l i e i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . L e s e s s i o n i d e d i c a t e a n a l i z z e r a n n o c o m e c o m b a t t e r e l a d i s i n f o r m a z i o n e , g a r a n t i r e l a c o n t e n t a u t h e n t i c i t y e c o s t r u i r e u n r a p p o r t o d i f i d u c i a c o n i l p u b b l i c o . U n f o c u s s a r à r i s e r v a t o a n c h e a i n u o v i m o d e l l i e d i t o r i a l i e a g l i s t r u m e n t i d i g o v e r n a n c e c h e s t a n n o r i d e f i n e n d o l a p r o d u z i o n e e i l g i o r n a l i s m o . L o s p o r t r a p p r e s e n t a o g g i u n o d e i l a b o r a t o r i p i ù a v a n z a t i p e r l ’ i n n o v a z i o n e a u d i o v i s i v a . S i p a r l e r à d i n u o v e t e c n o l o g i e , p r o d u z i o n e p r e m i u m , r e m o t a e u t i l i z z o d e l l e r e t i 5 g e c o m e l a t e c n o l o g i a a b i l i t a n u o v e m o d a l i t à d i r a c c o n t o , a n c h e e s o p r a t t u t t o i n v i s t a d e l l e O l i m p i a d i M i l a n o - C o r t i n a 2 0 2 6 . E s p e r t i d i b r o a d c a s t e r e p a r t n e r t e c n o l o g i c i m o s t r e r a n n o c o m e l e n u o v e p i a t t a f o r m e s t i a n o c a m b i a n d o l ’ e s p e r i e n z a l i v e e i n f o r m a t i v a , r e n d e n d o l a p i ù c o i n v o l g e n t e e i n t e r a t t i v a . D a l c i n e m a a l l e s e r i e , f i n o a i c o n t e n u t i b r e v i e m u l t i - p i a t t a f o r m a , l ’ i n t r a t t e n i m e n t o è a l c e n t r o d i u n a t r a s f o r m a z i o n e r a d i c a l e . V e r r a n n o e s p l o r a t i g l i s t u d i v i r t u a l i e l a r e a l t à a u m e n t a t a , a n c h e a t t r a v e r s o l ’ u s o d e l l ’ I A g e n e r a t i v a . G r a n d e r i l e v a n z a v e r r à d a t a a l l e l o g i c h e d i e c o s o s t e n i b i l i t à e n u o v i p r o c e s s i d i p r o c u r e m e n t , n e c e s s a r i p e r s o s t e n e r e t u t t o i l s e t t o r e d e i M e d i a . S a r à p o i d e d i c a t o u n o s p a z i o i m p o r t a n t e a l l e n u o v e f o r m e d i c o n s u m o a u d i o v i s i v o e a l l e s t r a t e g i e c r e a t i v e p e r i n g a g g i a r e p u b b l i c i s e m p r e p i ù f r a m m e n t a t i . U n ’ o c c a s i o n e d i c o n f r o n t o e c r e s c i t a p e r i l s e t t o r e .