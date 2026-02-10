R o m a , 1 0 f e b . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - I n o c c a s i o n e d e l l a S e t t i m a n a n a z i o n a l e d e l l e d i s c i p l i n e S t e m - i n t e r n a t i o n a l d a y o f w o m e n a n d g i r l s i n s c i e n c e - p r o m o s s a d a l m i n i s t e r o d e l l ’ U n i v e r s i t à e d e l l a R i c e r c a , p r e v i s t e a t t i v i t à i n p r e s e n z a e o n l i n e c o n l ’ o b i e t t i v o d i a v v i c i n a r e a l l o s t u d i o e a l l e p r o f e s s i o n i s c i e n t i f i c h e e t e c n o l o g i c h e . L ’ u n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a p a r t e c i p a c o n i n i z i a t i v e v o l t e a f a v o r i r e i l r i c o n o s c i m e n t o d e l l ’ i m p e g n o e i l m a g g i o r e c o i n v o l g i m e n t o d e l l e d o n n e n e l l e m a t e r i e s c i e n t i f i c h e . U n p r i m o e v e n t o d a s o t t o l i n e a r e c h e v e d e p r o t a g o n i s t a l ’ a t e n e o è i l ' G l o b a l w o m e n b r e a k f a s t 2 0 2 6 , I n s i e m e p e r l a S c i e n z a i n c l u s i v a ' , p r e s s o l a m a c r o a r e a d i s c i e n z e M m . f f . n n . , c h e s i s v o l g e o g g i m a r t e d ì 1 0 f e b b r a i o 2 0 2 6 - a u l a G i s m o n d i . D o p o i s a l u t i i s t i t u z i o n a l i a f f i d a t i a B i a n c a S u l p a s s o , d e l e g a t a a l l ’ i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e e a M a r i a n o V e n a n z i , c o o r d i n a t o r e d i m a c r o a r e a d i s c i e n z e M m . f f . n n . , p r e n d e i l v i a u n d i b a t t i t o s u i s e g u e n t i t e m i : l a t a v o l a p e r i o d i c a n e l l e d i v e r s e d i s c i p l i n e s c i e n t i f i c h e e l a s c i e n z a c h e u n i s c e c u l t u r e , e s p e r i e n z e e i d e n t i t à . I l g i o r n o d o p o , l ’ 1 1 f e b b r a i o , d a l l e o r e 8 : 3 0 l ’ I n f n - s e z i o n e d i R o m a T o r V e r g a t a e i l d i p a r t i m e n t o d i F i s i c a d i a t e n e o p r e s e n t a n o l ’ A t l a s m a s t e r c l a s s g i r l , u n ’ i n i z i a t i v a d e d i c a t a a l l ’ o r i e n t a m e n t o e a l l a p r o m o z i o n e d e l l e d i s c i p l i n e s c i e n t i f i c h e , p r e s s o l ’ a u l a G r a s s a n o d e l d i p a r t i m e n t o d i F i s i c a . D o p o i s a l u t i i n t r o d u t t i v i d i R o b e r t a S p a r v o l i , d i r e t t r i c e d e l l a s e z i o n e I n f n - T o r V e r g a t a , p r e v i s t i s e m i n a r i e c o n f e r e n z a c o n G i o v a n n a V i n g e l l i , d o c e n t e d i U n i c a l . L ’ o c c a s i o n e p r e v e d e l a p a r t e c i p a z i o n e d i c i r c a t r e n t a s t u d e n t e s s e d e l l e s c u o l e s u p e r i o r i , c o n l a c o n c r e t a o p p o r t u n i t à d i i n c o n t r a r e r i c e r c a t r i c i e d o c e n t i e d i a v v i c i n a r s i a l m o n d o d e l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a d i v e n t a n d o l o r o s t e s s e s c i e n z i a t e p e r u n g i o r n o . L ’ e v e n t o s i i n s e r i s c e n e l l e a t t i v i t à d e l l ’ A t e n e o e d e l l ’ I n f n v o l t e a f a v o r i r e l ’ i n c l u s i o n e e l a p a r i t à d i g e n e r e n e l l e d i s c i p l i n e s t e m : u l t e r i o r i d u e d a t e i l 6 e i l 1 8 m a r z o c o m p l e t a n o l ’ e v e n t o m a s t e r c l a s s I n f n p e r l e s c u o l e s u p e r i o r i a R o m a T o V e r g a t a . I n o l t r e i l 1 9 f e b b r a i o l ' u n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n I b m , i n v i t a l e s t u d e n t e s s e d e l l e s c u o l e s e c o n d a r i e d i s e c o n d o g r a d o a p a r t e c i p a r e a l l a n u o v a e d i z i o n e d e l ' P r o g e t t o N e r d ? ' ( ' N o n È R o b a p e r D o n n e ? ' ) – E d i z i o n e L a z i o 2 0 2 6 , u n ' i n i z i a t i v a n a z i o n a l e v o l t a a p r o m u o v e r e l ' i n t e r e s s e d e l l e g i o v a n i v e r s o l ' i n f o r m a t i c a e , p i ù i n g e n e r a l e , v e r s o l e d i s c i p l i n e s t e m . L ' o b i e t t i v o d e l p r o g e t t o è q u e l l o d i f a r a v v i c i n a r e a l m o n d o d e l l ' i n f o r m a t i c a , e p i ù i n g e n e r a l e a l l e m a t e r i e s c i e n t i f i c h e , l e r a g a z z e d e l l e s c u o l e s u p e r i o r i i t a l i a n e ; v o r r e m m o m o s t r a r e l o r o c h e l ' i n f o r m a t i c a e l e m a t e r i e s t e m s o n o a n c h e “ r o b a p e r d o n n e ” . I l p r o g e t t o s a r à a r t i c o l a t o i n q u a t t r o i n c o n t r i d i p r e s e n t a z i o n e e f o r m a z i o n e o n l i n e ( 1 9 f e b b r a i o , 6 m a r z o , 1 3 m a r z o e 1 3 a p r i l e ) , s e g u i t i d a l l a c r e a z i o n e d e l p r o g e t t o d a p a r t e d e l l e r a g a z z e , p e r u n t o t a l e d i 5 0 o r e ( 1 0 o r e p e r l a f r e q u e n z a d e g l i e v e n t i + 4 0 p e r l a c o n s e g n a d e l p r o g e t t o ) . C o m e r i p o r t a l ’ O c s e , c o n i l r a p p o r t o E d u c a t i o n a t a g l a n c e 2 0 2 5 , i n I t a l i a i l 2 1 % d e g l i s t u d e n t i u n i v e r s i t a r i c o n s e g u e u n a l a u r e a ' t r i e n n a l e ' i n u n o d e g l i a m b i t i S t e m ( u n d a t o a n c o r a i n f e r i o r e a l l a m e d i a O c s e ) , i l 2 0 % i n e c o n o m i a , a m m i n i s t r a z i o n e e g i u r i s p r u d e n z a e i l 3 6 % n e l s e t t o r e d e l l e a r t i e d e l l e s c i e n z e u m a n i s t i c h e , i n s c i e n z e s o c i a l i , g i o r n a l i s m o e i n f o r m a z i o n e . E m e r g e , i n o l t r e , d a l F o c u s s u l l e c a r r i e r e f e m m i n i l i M u r - I s t a t 2 0 2 5 , c o n r i f e r i m e n t o a l l ’ a n n o 2 0 2 3 c h e l e d o n n e , p u r r a p p r e s e n t a n d o o l t r e l a m e t à d e l l a p o p o l a z i o n e d e g l i i s c r i t t i e d e i l a u r e a t i i n i t a l i a c o m e n e l l a m e d i a e u r o p e a , n e l s e t t o r e s t e m l e d o n n e s o n o m e n o r a p p r e s e n t a t e a t u t t i i l i v e l l i e g r a d i a c c a d e m i c i ( f o n t e M u r ) . T u t t e l e i n i z i a t i v e a l i v e l l o n a z i o n a l e s i c o n c l u d o n o n e l l a G i o r n a t a I n t e r n a z i o n a l e U n e s c o d e l l e d o n n e e d e l l e r a g a z z e n e l l a s c i e n z a n a t a p e r f a r c o n o s c e r e s e m p r e p i ù i l c o n t r i b u t o c h e l e d o n n e p o r t a n o a l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a e a l l ’ i n n o v a z i o n e .