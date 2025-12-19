R o m a , 1 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I n v i a l e D u T i l l o t è s t a t o m e s s o a d i m o r a i l 1 0 0 . 0 0 0 ° a l b e r o d e l p r o g e t t o K i l o m e t r o V e r d e P a r m a . U n G i n k g o b i l o b a , s p e c i e l o n g e v a e s t r a o r d i n a r i a m e n t e r e s i s t e n t e , s c e l t o c o m e s i m b o l o d i m e m o r i a , r e s i l i e n z a e c o n t i n u i t à t r a g e n e r a z i o n i . L ’ a l b e r o s e g n a a n c h e l ’ a v v i o d i u n a r b o r e t o u r b a n o , c o n c e p i t o c o m e m u s e o a c i e l o a p e r t o , c h e a c c o g l i e r à 1 5 0 s p e c i e a r b o r e e p r o v e n i e n t i d a t u t t o i l m o n d o , o f f r e n d o a l l a c i t t à u n o s p a z i o d i c o n o s c e n z a , c u r a e r e l a z i o n e p r o f o n d a c o n l a n a t u r a . L a p o s a s i m b o l i c a h a c o i n v o l t o b a m b i n i , s o c i , i s t i t u z i o n i , p a r t n e r e c i t t a d i n i , i n u n m o m e n t o d i p a r t e c i p a z i o n e c o n d i v i s a c h e r e s t i t u i s c e i l s e n s o p i ù a u t e n t i c o d e l p r o g e t t o : p r e n d e r s i c u r a o g g i d e l t e r r i t o r i o s i g n i f i c a c o s t r u i r e b e n e s s e r e , q u a l i t à d e l l a v i t a e f u t u r o p e r l e g e n e r a z i o n i c h e v e r r a n n o . " I l G i n k g o c h e o g g i p i a n t i a m o n o n è s o l o u n a l b e r o . È u n s e g n o d i c o n t i n u i t à : c i r i c o r d a c h e l a v i t a , c o m e i l v e r d e , c r e s c e c o n l e n t e z z a e t e n a c i a , e c h e o g n i s c e l t a d i c u r a l a s c i a t r a c c e d u r a t u r e n e l t e m p o e n e l l o s p a z i o " , h a d i c h i a r a t o M a r i a P a o l a C h i e s i , p r e s i d e n t e d e l C o n s o r z i o F o r e s t a l e K i l o m e t r o V e r d e P a r m a . F o n d a t o i l 6 m a g g i o 2 0 2 0 , i l C o n s o r z i o F o r e s t a l e K i l o m e t r o V e r d e P a r m a h a d a t o f o r m a a u n p e r c o r s o s t r u t t u r a t o d i f o r e s t a z i o n e e r i g e n e r a z i o n e a m b i e n t a l e , c o s t r u e n d o n e l t e m p o u n m o d e l l o r i g e n e r a t i v o f o n d a t o s u v i s i o n e s t r a t e g i c a , m e t o d o s c i e n t i f i c o e c o l l a b o r a z i o n e s t a b i l e t r a a z i e n d e s o c i e , o r g a n i z z a z i o n i n o n p r o f i t , i s t i t u z i o n i e c i t t a d i n a n z a . L a f o r e s t a z i o n e v i e n e c o s ì i n t e r p r e t a t a c o m e i n f r a s t r u t t u r a v e r d e v i v a , c a p a c e d i i n c i d e r e p o s i t i v a m e n t e s u l l a q u a l i t à d e l l ’ a m b i e n t e e s u l l a q u o t i d i a n i t à d e l l e p e r s o n e . I n c i n q u e a n n i , i l p r o g e t t o h a p o r t a t o a v a n t i o l t r e 6 0 o p e r a z i o n i d i f o r e s t a z i o n e u r b a n a e d e x t r a u r b a n a , c o n t r i b u e n d o a l l a m i t i g a z i o n e d e l l e t e m p e r a t u r e e s t i v e , a l m i g l i o r a m e n t o d e l l a q u a l i t à d e l l ’ a r i a , a l l a g e s t i o n e d e l l e a c q u e m e t e o r i c h e e a l l a c r e a z i o n e d i s p a z i d i s o c i a l i t à e b e n e s s e r e d i f f u s o . P a r a l l e l a m e n t e , 1 4 . 0 0 0 s t u d e n t i s o n o s t a t i c o i n v o l t i i n p e r c o r s i e d u c a t i v i c h e i n t e g r a n o l a c o n o s c e n z a s c i e n t i f i c a c o n u n ’ e d u c a z i o n e p i ù a m p i a a l l a c u r a d e l t e r r i t o r i o , a l l a r e s p o n s a b i l i t à a m b i e n t a l e e a l l a r e l a z i o n e t r a p e r s o n e e n a t u r a . A q u e s t o s i a g g i u n g o n o 1 0 0 e v e n t i p u b b l i c i , c h e h a n n o r e s o i l v e r d e p a r t e i n t e g r a n t e d e l l a v i t a c u l t u r a l e e s o c i a l e d e l l a c o m u n i t à p a r m e n s e . T r a l e n u m e r o s e r e a l i z z a z i o n i s v i l u p p a t e s u l t e r r i t o r i o , l ’ A g r i B o s c o B a r i l l a r a p p r e s e n t a u n e s e m p i o d i f o r e s t a z i o n e d i a m p i a s c a l a , c o n 2 3 e t t a r i e o l t r e 4 . 1 0 0 p i a n t e , d e s t i n a t i a p r o d u r r e b e n e f i c i a m b i e n t a l i d u r a t u r i n e l t e m p o . A c c a n t o a q u e s t o , i l B o s c o d e l M o l i n o d i A g u g i a r o & F i g n a , c o n 1 8 . 0 0 0 a l b e r i s u 1 3 e t t a r i , c o n t r i b u i s c e i n m o d o s i g n i f i c a t i v o a l r a f f o r z a m e n t o d e l l a b i o d i v e r s i t à e a l r i e q u i l i b r i o e c o l o g i c o d e l t e r r i t o r i o . I l K i l o m e t r o V e r d e P a r m a l u n g o l ’ a u t o s t r a d a A 1 , s v i l u p p a t o g r a z i e a l c o n t r i b u t o d i C h i e s i , D a v i n e s e D u l e v o , c o n t a c i r c a 1 8 . 0 0 0 a l b e r i e c o s t i t u i s c e u n a m p i o p r o g e t t o d i f o r e s t a z i o n e l i n e a r e i n t e g r a t o a u n ’ i n f r a s t r u t t u r a v i a r i a , c o n u n r u o l o r i l e v a n t e n e l l a r i d u z i o n e d e g l i i m p a t t i a m b i e n t a l i e n e l l a r i c u c i t u r a d e l p a e s a g g i o . A c c a n t o a l l e i n i z i a t i v e d i m a g g i o r e e s t e n s i o n e , K i l o m e t r o V e r d e P a r m a h a p r o m o s s o u n a p a r t e c i p a z i o n e c i v i c a d i f f u s a . I l B o s c o P a r m a M i a , g r a z i e a l l a s o t t o s c r i z i o n e d i u n p a t t o d i c o l l a b o r a z i o n e d i c i t t a d i n a n z a a t t i v a c o n i l C o m u n e d i P a r m a e f i n a n z i a t o i n t e r a m e n t e t r a m i t e c r o w d f u n d i n g c o n i l c o i n v o l g i m e n t o d i 3 5 0 d o n a t o r i , c o n t a o l t r e 1 . 0 0 0 p i a n t e , m e n t r e d i v e r s e r o t a t o r i e u r b a n e , c o m e q u e l l e d i M u t t i , F i e r e d i P a r m a e G h i r a r d i - p e r c i t a r n e s o l o a l c u n e - s o n o s t a t e t r a s f o r m a t e i n m i c r o - o a s i d i b i o d i v e r s i t à , r e s t i t u e n d o v a l o r e e c o l o g i c o e p a e s a g g i s t i c o a s p a z i d e l l a q u o t i d i a n i t à c i t t a d i n a . O g n i b o s c o è c e r t i f i c a t o P e f c ( P r o g r a m m e f o r e n d o r s e m e n t o f f o r e s t c e r t i f i c a t i o n s c h e m e s ) e s u p p o r t a t o d a s o l i d e b a s i s c i e n t i f i c h e . L e r i c e r c h e c o n d o t t e d a l l o s p i n - o f f u n i v e r s i t a r i o V s a f e e v i d e n z i a n o c o m e , s u u n o r i z z o n t e d i 3 0 a n n i , i b e n e f i c i e c o n o m i c i e a m b i e n t a l i d e i b o s c h i u r b a n i e p e r i u r b a n i d e l C o n s o r z i o s u p e r i n o a m p i a m e n t e l ’ i n v e s t i m e n t o i n i z i a l e , g r a z i e a i s e r v i z i e c o s i s t e m i c i g e n e r a t i : m i t i g a z i o n e d e l c l i m a u r b a n o , r e g o l a z i o n e d e l l e a c q u e m e t e o r i c h e , r i d u z i o n e d e g l i i n q u i n a n t i a t m o s f e r i c i e v a l o r e r i c r e a t i v o . I n q u e s t o q u a d r o s i i n s e r i s c e a n c h e i l p r o g e t t o e d u c a t i v o W e T r e e , c h e d a l 2 0 2 0 h a c o i n v o l t o 6 1 3 c l a s s i e o r g a n i z z a t o 2 4 3 u s c i t e e d e s p l o r a z i o n i d i d a t t i c h e , c o n t r i b u e n d o a c o s t r u i r e u n a c o n s a p e v o l e z z a a m b i e n t a l e s o l i d a , c o n c r e t a e c o n d i v i s a . K i l o m e t r o V e r d e P a r m a è f i r m a t a r i o d e l C o n t r a t t o C l i m a t i c o d e l l a C i t t à d i P a r m a e d e l l ’ A l l e a n z a T e r r i t o r i a l e C a r b o n N e u t r a l i t y , c o n l ’ o b i e t t i v o d i r i d u r r e l e e m i s s i o n i d e l l ’ 8 5 % e n t r o i l 2 0 3 0 . O g n i a l b e r o p i a n t a t o v i e n e m a p p a t o a t t r a v e r s o p i a t t a f o r m e e u r o p e e c o m e M a p M y T r e e , r a f f o r z a n d o i l r u o l o d i P a r m a c o m e l a b o r a t o r i o a v a n z a t o d i a d a t t a m e n t o c l i m a t i c o , r i g e n e r a z i o n e u r b a n a e b e n e s s e r e c o l l e t t i v o . I l G i n k g o b i l o b a d i v i a l e D u T i l l o t n o n r a p p r e s e n t a s o l t a n t o u n t r a g u a r d o n u m e r i c o , m a l ’ i n i z i o d i u n a n u o v a f a s e : u n l u o g o i n c u i n a t u r a , c o n o s c e n z a e m e m o r i a s i i n t r e c c i a n o , r e s t i t u e n d o a l v e r d e i l s u o r u o l o p i ù p r o f o n d o , q u e l l o d i c u r a s i l e n z i o s a , c o n t i n u a e l u n g i m i r a n t e d e l l a c i t t à .