R o m a , 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " S a r à f o n d a m e n t a l e l a n o s t r a L e o p o l d a / v i v a i o d e l 3 , 4 , 5 o t t o b r e . M e t t e r e m o a l c e n t r o l e p r o p o s t e e n o n s o l o l e c r i t i c h e . E c i f a r e m o a c c o m p a g n a r e d a i r a g a z z i d e l l a s c u o l a ' M e r i t a r e l ’ E u r o p a ' ( q u e s t ’ a n n o n o n a b b i a m o v i n c o l i d i n u m e r o , p e r c u i s e a v e t e r a g a z z i u n d e r 3 0 d a c o i n v o l g e r e f a t e l o ) . A l l a L e o p o l d a p a r l e r e m o n a t u r a l m e n t e a n c h e d e l l a s i t u a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e " . L o d i c e M a t t e o R e n z i . " L a f o t o d i P e c h i n o i n q u i e t a p r o f o n d a m e n t e m a o c c o r r e a n c h e a v e r e i l c o r a g g i o d i d i r e c h e l ’ O c c i d e n t e è c o r r e s p o n s a b i l e d e l l a s i t u a z i o n e c h e s i è c r e a t a : b a n a l m e n t e s i p e n s i a l l a s c i a g u r a s t o r i c a d e l l a g u e r r a d e i d a z i d i T r u m p e a l l a r e a z i o n e a n t i a m e r i c a n a c h e q u e s t a s c e l t a h a p r o d o t t o a d e s e m p i o i n I n d i a . E s u l l o s f o n d o , o v v i a m e n t e , r e s t a i l d r a m m a d e l l ’ i n t e n s i f i c a r s i d e l l e t r a g e d i e b e l l i c h e , q u e l l e d i c u i s i p a r l a , d a l l ’ U c r a i n a a l l a P a l e s t i n a , c o m e q u e l l e s u c u i t u t t i t a c c i o n o , d a l S u d a n a l S u d e s t a s i a t i c o . A l l a L e o p o l d a t e n t e r e m o d i f a r e u n a r i f l e s s i o n e p r o f o n d a s u q u e s t i t e m i c o s ì d i f f i c i l i e c o s ì d e v a s t a n t i " .