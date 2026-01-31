R o m a , 3 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " G i u s t o p e r d i r v i c o m e f u n z i o n a u n n o r m a l e s a b a t o m a t t i n a d i f i n e g e n n a i o . O g g i i l C o r r i e r e d e l l a S e r a s c r i v e c h e i o v e d o r e g o l a r m e n t e R o b e r t o V a n n a c c i i n u n c i r c o l o c a n o t t i e r i d i R o m a . E a l l o r a d e v o s m e n t i r e o v v i a m e n t e p e r c h é u n a r o b a d e l g e n e r e v a o l t r e i l r i d i c o l o " . L o s c r i v e M a t t e o R e n z i s u i s o c i a l . " F i n i t a q u i ? M a c c h è ! N e l f r a t t e m p o d a g l i S t a t i U n i t i i l m o n d o M a g a r i l a n c i a l a n o t i z i a c h e i n s i e m e a O b a m a e a l l ’ a z i e n d a L e o n a r d o i o a v r e i t r u c c a t o l e e l e z i o n i 2 0 2 0 n e g l i S t a t i U n i t i c o n t r o T r u m p . V i r e n d e t e c o n t o ? È i n c r e d i b i l e c o m e s i a m o c i r c o n d a t i d a F a k e N e w s . E c h i v u o l e f a r t i m a l e m e t t e i n c i r c o l o n o t i z i e a s s u r d e c h e p e r ò a l c u n i m e d i a r i l a n c i a n o s u c o m m i s s i o n e . E c c o p e r c h é s e r v e u n a s t a m p a l i b e r a . E d e c c o p e r c h é s e r v e e d u c a r e i c i t t a d i n i , s p e c i e p i ù g i o v a n i , a l s e n s o c r i t i c o " .