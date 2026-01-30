R o m a , 3 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L u n e d ì 2 f e b b r a i o , a l l e 1 1 , i n v i a M o z a r t 8 a P a l e r m o , I t a l i a V i v a o r g a n i z z a u n a c o n f e r e n z a s t a m p a i n c u i P i e t r o B a r t o l o s p i e g h e r à l e r a g i o n i c h e l ' h a n n o s p i n t o a d a d e r i r e a l p r o g e t t o d i C a s a R i f o r m i s t a . L ’ i n c o n t r o , a c u i p a r t e c i p e r a n n o i l v i c e p r e s i d e n t e d i I t a l i a V i v a D a v i d e F a r a o n e e l a s e n a t r i c e D a f n e M u s o l i n o , s a r à l ’ o c c a s i o n e p e r f a r e i l p u n t o s u l l e v a r i e q u e s t i o n i d ’ a t t u a l i t à i n S i c i l i a , a p a r t i r e d a l l a v i c e n d e d i N i s c e m i e d a i d a n n i p r o v o c a t i d a l m a l t e m p o . S i l e g g e i n u n a n o t a .