R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " C r e d o n e l l ' O c c i d e n t e o g g i c h e g l i S t a t i U n i t i s o n o g u i d a t i d a D o n a l d T r u m p c o m e c i c r e d e v o , p u r n o n c o n d i v i d e n d o m o l t e d e l l e c o s e c h e f a c e v a i n P a t r i a , q u a n d o g l i S t a t i U n i t i e r a n o g u i d a t i d a J o e B i d e n . L a d i f f e r e n z a è c h e p e r m e l a p r i o r i t à è d a t a d a i v a l o r i d i u n a c i v i l t à c h e s o p r a v v i v e r a n n o a i G o v e r n i , c h e s o p r a v v i v e r a n n o a n o i , c h e s o p r a v v i v e r a n n o s e n o i s a r e m o i n g r a d o d i d i f e n d e r l i e d i b a t t e r c i p e r q u e g l i i d e a l i . S e i n v e c e f a c c i a m o l ' e r r o r e d i a n t e p o r r e l ' a d e s i o n e d i p a r t i t o a q u e l l o c h e è s t a t o l a n o s t r a c i v i l t à , s i a m o n o i c h e s t i a m o d i s t r u g g e n d o l a n o s t r a c i v i l t à " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i , n e l l a r e p l i c a a l l a C a m e r a i n v i s t a d e l p r o s s i m o C o n s i g l i o e u r o p e o .