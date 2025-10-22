Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Oggi Trump è il presidente che mina le fondamenta della democrazia americana, dello Stato di diritto". Lo ha affermato Benedetto Della Vedova, di Più Europa, nella sua dichiarazione di voto sulle risoluzioni presentate sulle comunicazioni alla Camera del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo, a proposito delle affermazioni della premier sulla difesa dei valori occidentali.
Italia-Usa: Della Vedova, 'Trump mina fondamenta democrazia americana'
22 ottobre, 2025 • 16:40