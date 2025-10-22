R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i T r u m p è i l p r e s i d e n t e c h e m i n a l e f o n d a m e n t a d e l l a d e m o c r a z i a a m e r i c a n a , d e l l o S t a t o d i d i r i t t o " . L o h a a f f e r m a t o B e n e d e t t o D e l l a V e d o v a , d i P i ù E u r o p a , n e l l a s u a d i c h i a r a z i o n e d i v o t o s u l l e r i s o l u z i o n i p r e s e n t a t e s u l l e c o m u n i c a z i o n i a l l a C a m e r a d e l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i , i n v i s t a d e l C o n s i g l i o e u r o p e o , a p r o p o s i t o d e l l e a f f e r m a z i o n i d e l l a p r e m i e r s u l l a d i f e s a d e i v a l o r i o c c i d e n t a l i .