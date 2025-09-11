C a p o d i s t r i a , 1 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - Q u e l l o c a p o d i s t r i a n o è u n m o d e l l o e u r o p e o d i c o n v i v e n z a , d i r i n a s c i t a , p l u r a l i s m o l i n g u i s t i c o , a p e r t u r a c u l t u r a l e , u n e s e m p i o d i d e m o c r a z i a m a t u r a e d i n c i s i v a e l a S l o v e n i a " h a u n ' a n i m a b e l l a a n c h e g r a z i e v o i " . L o h a a f f e r m a t o l a p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a s l o v e n a , N a t a s a P i r c M u s a r , i n c o n t r a n d o , i n s i e m e a l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , l a c o m u n i t à i t a l i a n a d i C a p o d i s t r i a . P i r c M u s a r h a q u i n d i a g g i u n t o d i a p p r e z z a r e c o m e " g l i i t a l i a n i r i m a s t i i n q u e s t e t e r r e " a b b i a n o c o n s e r v a t o l a c u l t u r a , l a l i n g u a e l ' i d e n t i t à i t a l i a n a , a s s i c u r a n d o c h e l a S l o v e n i a l i s o s t i e n e i n q u e s t o .