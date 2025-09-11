L u b i a n a , 1 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - T r a I t a l i a e S l o v e n i a s i r e g i s t r a u n a " c r e s c e n t e c o l l a b o r a z i o n e e s i n t o n i a " s u t a n t i v e r s a n t i : " D a q u e l l o d i p l o m a t i c o , a q u e l l o c o n s o l a r e , a q u e l l o m i l i t a r e , a q u e l l o e c o n o m i c o , a q u e l l o c u l t u r a l e " e l a c o m u n i t à i t a l i a n a " r a p p r e s e n t a i l c a p o s a l d o d e l l ' a m i c i z i a t r a i n o s t r i d u e P a e s i d o p o a v e r s u p e r a t o m o m e n t i , p e r i o d i l o n t a n i d i f f i c i l i e s o f f e r t i . U n e s e m p i o n e l l a v i t a d e l n o s t r o C o n t i n e n t e d i c o m e s i i n t e r p r e t a l a c o n d i z i o n e d i r a p p o r t o d i c o n f i n e , c o m e c o l l a b o r a z i o n e , a r r i c c h i m e n t o v i c e n d e v o l e . U n e l e m e n t o c h e i n d u c e a g r a n d e s o d d i s f a z i o n e " . L o h a r i b a d i t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n c o n t r a n d o n e l l ' a m b a s c i a t a i t a l i a n a i n S l o v e n i a i r a p p r e s e n t a n t i d e l ' s i s t e m a I t a l i a ' .